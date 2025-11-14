Elbilarnas oväntade superduo – Volkswagen och Rivian går förbi alla tvivlare

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Ett år efter starten växer samarbetet mellan Volkswagen och Rivian i raketfart – över 1 500 ingenjörer arbetar nu med att bygga framtidens digitala bilhjärna.

När Volkswagen och elbilstillverkaren Rivian slog sig ihop hösten 2024 var många skeptiska. Två bolag med helt olika kulturer – den tyska industrijätten och den amerikanska startupen – skulle bygga en gemensam fordonsarkitektur.

Det lät som en mardröm på papperet.

Men ett år senare har de tvivlande rösterna tystnat. Det gemensamma bolaget, RV Tech, har vuxit till över 1 500 anställda med kontor i USA, Kanada, Sverige, Serbien och nu även Berlin.

Samtidigt förbereds de första testbilarna från Volkswagen, Audi och Scout för vintertester redan i början av 2026.

Rivians teknik möter Volkswagens volym

Kärnan i samarbetet handlar om att skapa nästa generations så kallade SDV – Software Defined Vehicle – där bilens funktioner styrs av centraldatorer i stället för hundratals separata styrenheter.

Det är ungefär som att byta från mekanisk symfoni till digital jazz: färre komponenter, men betydligt mer dynamik.

ANNONS

Volkswagen planerar att använda den nya SDV-arkitekturen i sina kommande elbilar på SSP-plattformen – en storsatsning som kan ligga till grund för upp till 30 miljoner fordon globalt.

Rivian, å sin sida, ska bygga in tekniken i sina framtida modeller R2, R3 och R3X – och samtidigt hålla sin befintliga flotta uppdaterad via trådlösa uppdateringar.