Ett år efter starten överraskar Volkswagen och Rivian – deras gemensamma elbilsprojekt växer i rekordfart världen över.
Elbilarnas oväntade superduo – Volkswagen och Rivian går förbi alla tvivlare
Ett år efter starten växer samarbetet mellan Volkswagen och Rivian i raketfart – över 1 500 ingenjörer arbetar nu med att bygga framtidens digitala bilhjärna.
När Volkswagen och elbilstillverkaren Rivian slog sig ihop hösten 2024 var många skeptiska. Två bolag med helt olika kulturer – den tyska industrijätten och den amerikanska startupen – skulle bygga en gemensam fordonsarkitektur.
Det lät som en mardröm på papperet.
Men ett år senare har de tvivlande rösterna tystnat. Det gemensamma bolaget, RV Tech, har vuxit till över 1 500 anställda med kontor i USA, Kanada, Sverige, Serbien och nu även Berlin.
Samtidigt förbereds de första testbilarna från Volkswagen, Audi och Scout för vintertester redan i början av 2026.
Rivians teknik möter Volkswagens volym
Kärnan i samarbetet handlar om att skapa nästa generations så kallade SDV – Software Defined Vehicle – där bilens funktioner styrs av centraldatorer i stället för hundratals separata styrenheter.
Det är ungefär som att byta från mekanisk symfoni till digital jazz: färre komponenter, men betydligt mer dynamik.
Volkswagen planerar att använda den nya SDV-arkitekturen i sina kommande elbilar på SSP-plattformen – en storsatsning som kan ligga till grund för upp till 30 miljoner fordon globalt.
Rivian, å sin sida, ska bygga in tekniken i sina framtida modeller R2, R3 och R3X – och samtidigt hålla sin befintliga flotta uppdaterad via trådlösa uppdateringar.
Från ord till handling – vintertesterna väntar
I början av 2026 ska det avgöras om samarbetet håller även i kylan. Då skickas referensfordon ut i vintertester för att pröva hur den nya elektroniska arkitekturen klarar hårt klimat och kyla.
Bland testbilarna finns den kommande Volkswagen ID.EVERY1, en helt eldriven instegsmodell som väntas lanseras 2027.
Den blir den första bilen i koncernen med SDV-arkitekturen som hjärta – en symbol för hur snabbt projektet gått från idé till verklighet.
Volkswagen dubblar insatsen – miljardregn över Rivian
VW hoppas att amerikansk teknik ska lösa gamla tyska problem. Rivian får ännu en miljard – snart kan vi se deras teknik i både små ID-bilar och lyxiga
Från försiktighet till framgångstro
Volkswagens koncernchef Oliver Blume beskriver samarbetet som ”ett bevis på hur koncernen vill leverera framsteg – med snabbhet och precision”.
Det är ord man inte brukar höra från Wolfsburg, där tålamod och byråkrati annars är vardag.
RJ Scaringe, Rivians grundare och vd, är lika upprymd: ”RV Tech har gått från klarhet till klarhet under de senaste tolv månaderna. Vårt gemensamma arbete sätter en ny ribba inom fordonsutveckling.”
Från två världar – en ny bilvärld
Att Volkswagen och Rivian lyckats bygga något verkligt tillsammans kan visa sig bli en av bilvärldens mest överraskande vändningar på senare år.
Det som började som en chansning mellan en traditionell biltillverkare och en teknikdriven uppstickare har på bara ett år blivit ett projekt som väcker respekt i hela branschen.
Om vintertesterna går som planerat nästa år – då kan detta bli början på en ny era för både Rivian och Volkswagen. En där tyskt tålamod och amerikansk innovationslust faktiskt drar åt samma håll.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Ett år efter starten överraskar Volkswagen och Rivian – deras gemensamma elbilsprojekt växer i rekordfart världen över. Ett år efter starten växer samarbetet mellan Volkswagen och Rivian i raketfart – över 1 500 ingenjörer arbetar nu med att bygga framtidens digitala bilhjärna. När Volkswagen och elbilstillverkaren Rivian slog sig ihop hösten 2024 var många skeptiska. …
