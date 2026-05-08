Bilbranschen vacklar – Hedin stänger på fler orter

Sedan dess har de alarmerande rubrikerna löst av varandra: Anläggningar stänger och jobb försvinner, Skulder på 1 miljard måste betalas in och i mitten av mars tvingades ägarna skjuta till en halv miljard för att långivarna vill säkra sina investeringar.

Läget har minst sagt varit dystert. Och värre verkar det bli.

Under gårdagen kom rapporter från bland annat Vi Bilägare om att ytterligare fyra av biljättens 120 anläggningar ska stängas ned.

Sedan tidigare har man fokuserat på att dra åt svångremmen på mindre orter, men nu är det bilhallar i Malmö, Linköping, Lund och Uppsala som drabbas. Tillsammans med de tidigare nedsläckningarna är det nu totalt nio orter som fått stryka på fot.

”Givetvis måste anläggningarna vara lönsamma”, säger Hedins presschef Magnus Matsson, till Motormagasinet.

Hedin är långt ifrån ensamma

Bilbranschen sticker ut i konkursstatistiken. När konkurserna generellt sett minskar så ökar de istället hos bilhandlare och verkstäder.

Senast igår kunde Dagens PS rapportera om en mellanstor återförsäljare av bland annat Peugeot och Honda med drygt 100 anställda i Skåne som fick lämna in konkursansökan.

Och tecken på stram ekonomi ser vi också i Tyskland där högt renommerade leverantörer till bland annat Volkswagen brottas med likviditeten. I den senaste dubbelkonkursen ska det ha handlat om drygt 2000 jobb som påverkas direkt eller indirekt.

ANNONS

Ser fortsatt mörkt ut

Trots att det är ljusare månader framför oss ser det mörkt ut i bilbranschen.

Rapporter från ifo-institutet visar att affärsklimatet i tyska bilindustrin försämrades i april och bolagen ser mer pessimistiskt på framtiden.

Läget i Iran pekas ut som en belastning på en redan svag sektor – materialbrist och dämpad efterfrågan på nya bilar innebär stora osäkerheter framåt.