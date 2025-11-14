Mazda vässar familjefraktarna – kolla in uppdateringarna

Mazda gör vad många av oss drömt om: en bil som kan rädda situationen när man nickar till i rusningstrafiken.

Inför 2026 får CX-60 och CX-80 nämligen ett system som bokstavligen tar över ratten om föraren skulle tappa medvetandet.

“Driver Emergency Assist” heter det, och ja – bilen stannar själv, blinkar för att väcka uppmärksamhet och håller sig på vägen tills hjälp anländer.

Till det kommer fler ögon i systemet: kameror och sensorer som bevakar korsande trafik och bromsar automatiskt om någon plötsligt bestämmer sig för att skära in framför.

Det här är säkerhet på Mazda-vis – diskret, men på riktigt.

Två uppdaterade favoriter hos Mazda. (Foto: Mazda)

Brun elegans och tystare lyx

För alla som tröttnat på svart läder kommer nu ett stilgrepp som sticker ut: brun Nappaläderklädsel med kviltade sömmar.

Det är Homura-versionerna av CX-60 och CX-80 som får denna varmare ton, tillsammans med matchande inredningspaneler och en tvåfärgad ratt i svart och brunt.

Mazda passar också på att ge sina stora SUV:ar mer ljudisolerat glas i framdörrarna. Mindre buller, mer lugn – och kanske en chans att faktiskt höra hur tyst en dieselmotor kan vara.