Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Mazda vässar familjefraktarna – kolla in uppdateringarna

Nya Mazda med härlig brun nappaläder. (Foto: Mazda)
Nya Mazda med härlig brun nappaläder. (Foto: Mazda)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Mazda piffar till sina stora SUV:ar CX-60 och CX-80 inför 2026. Det handlar om mer säkerhet, mer skinn och lite brun glamour.

Mazda gör vad många av oss drömt om: en bil som kan rädda situationen när man nickar till i rusningstrafiken.

Inför 2026 får CX-60 och CX-80 nämligen ett system som bokstavligen tar över ratten om föraren skulle tappa medvetandet.

“Driver Emergency Assist” heter det, och ja – bilen stannar själv, blinkar för att väcka uppmärksamhet och håller sig på vägen tills hjälp anländer. 

Till det kommer fler ögon i systemet: kameror och sensorer som bevakar korsande trafik och bromsar automatiskt om någon plötsligt bestämmer sig för att skära in framför.

Det här är säkerhet på Mazda-vis – diskret, men på riktigt.

Två uppdaterade favoriter hos Mazda. (Foto: Mazda)
Två uppdaterade favoriter hos Mazda. (Foto: Mazda)

Brun elegans och tystare lyx

För alla som tröttnat på svart läder kommer nu ett stilgrepp som sticker ut: brun Nappaläderklädsel med kviltade sömmar.

Det är Homura-versionerna av CX-60 och CX-80 som får denna varmare ton, tillsammans med matchande inredningspaneler och en tvåfärgad ratt i svart och brunt. 

Mazda passar också på att ge sina stora SUV:ar mer ljudisolerat glas i framdörrarna. Mindre buller, mer lugn – och kanske en chans att faktiskt höra hur tyst en dieselmotor kan vara.

Även baksätet känns lyxigt och värdigt en drottning. (Foto: Mazda)
Även baksätet känns lyxigt och värdigt en drottning. (Foto: Mazda)
Diesel som dricker grönare

Apropå det: Mazdas sexcylindriga dieselmotor – den där kraftfulla maskinen som känns mer brittisk än japansk i sin karaktär – får nu grönt ljus för HVO 100. Det betyder att den går att köra på förnybart bränsle utan att tumma på prestandan. 

Det är ett smart drag, särskilt för de som kör långt men ändå vill slippa miljösamvetet som ofta följer med fossil diesel. 

Hos handlarna efter årsskiftet

Mazda lovar att de uppdaterade versionerna av CX-60 och CX-80 dyker upp hos svenska återförsäljare strax efter årsskiftet.

Priserna är ännu inte spikade, men klart är att det här inte handlar om några dramatiska förändringar – snarare en välpolerad putsning av ett redan uppskattat koncept. 

Så: mer säkerhet, mer komfort och ett rejält lass brunt skinn. Kanske är det just så japansk trygghet ser ut 2026. 

Pick-upen för dig som inte tänker lasta någonting

En Defender med V8 och flak kortare än en resväska – fullständigt orimlig, helt underbar och garanterat omöjlig att ignorera. Land Rover själva ville

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

