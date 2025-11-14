Nu säljs filmhistoriens coolaste bilar – och du kan lägga första budet

För den som någon gång drömt om att äga en bil med filmhistoria i bagaget väntar ett sällsynt tillfälle.

Auktionshuset Bonhams håller mellan den 21 och 28 november en unik försäljning där 50 originalbilar och 19 föremål från kända filmer och tv-serier går under klubban – utan reservationspris.

Samlingen kommer från det franska museet Movie Cars Central strax utanför Paris, grundat av entusiasten Franck Galiègue.

Under flera år har han byggt upp en av Europas mest imponerande samlingar av filmfordon, men nu har han beslutat att lämna över stafettpinnen.

”Jag har samlat dessa bilar i många år och haft nöjet att dela dem med entusiaster över hela Europa. Nu är det dags för nya ägare att föra historien vidare”, säger han i samband med auktionen.

Från gatorna i Miami till framtidens Los Angeles

2001 Mitsubishi Lancer Evolution VII, Paul Walker (Foto: Bonhams Cars)

Höjdpunkten är tveklöst 2001 års Mitsubishi Lancer Evolution VII från 2 Fast 2 Furious, körd av Paul Walkers rollfigur Brian O’Connor.

Det här exemplaret är det enda från filmen med en fullt fungerande motor på 330 hästkrafter och väntas säljas för mellan 2,9 och 5,8 miljoner kronor.

1970 Dodge Charger, Torettos. (Foto: Bonhams Cars)

Från samma filmserie dyker också Dominic Torettos 1970 Dodge Charger upp – en ”off-road”-version använd i Fast & Furious 7 – värderad till mellan 1,7 och 2,9 miljoner kronor.

1972 Plymouth Barracuda (Foto: Bonhams Cars)

För samlare med förkärlek till 70-talsmuskler finns dessutom 1972 års Plymouth Barracuda och Buick Grand National från tidigare delar i serien.