Bonhams auktionerar ut 50 ikoniska filmfordon – från Paul Walkers Evo till John Wicks Mustang – allt utan reservationspris.
Nu säljs filmhistoriens coolaste bilar – och du kan lägga första budet
Mest läst i kategorin
BMW höjer ribban: Ny elbil får över 80 mils räckvidd
BMW väcker starka reaktioner, och åsikterna går tydligt isär bland förarna. Nu förbereder de ett av sina största kliv i den elektriska omställningen. Med den kommande modellen iX4 vill bolaget både ersätta dagens X4 och samtidigt öppna en ny fas i premiumsegmentet där räckvidd, design och plattformsteknik flyttas upp ett snäpp. För en målgrupp som …
Fords vd skruvade isär konkurrenternas bilar: "Chockerande"
När Jim Farley, vd på Ford, tittade under huven på konkurrenterna fick han en chock. Upptäckten ledde till stora förändringar i tillverkningen. Ford Motor Companys vd Jim Farley har beslutat om omfattande förändringar i bolagets elbilsstrategi efter interna analyser av konkurrenters fordon. Genom att plocka isär modeller från Tesla och flera kinesiska tillverkare upptäckte Ford …
Tusentals svenska bilister drabbade: Riskerar böter och ombesiktning
Felaktiga extraljus blir dyrt nöje. Tusentals bilägare riskerar både böter och ombesiktning om de inte följer reglerna. Allt fler bilägare i Sverige får oönskad uppmärksamhet från trafiksäkerhetsmyndigheterna. En växande användning av så kallade “glimmers”, positionsljus integrerade i extraljus som lyser trots att helljuset är avstängt, sätter bilister i ett juridiskt och säkerhetsmässigt riskfack skriver flera …
Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort
Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas. Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige. Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter …
Volkswagen ger upp stoltheten – låter kineserna bygga framtiden
Volkswagen slår sig ihop med kinesiska XPeng för sin nya el-SUV ID.UNYX 08 – en fem meter lång kraftfull modell byggd för framtiden. Volkswagen har valt en ny väg på elbilsmarknaden i Kina. Genom sitt joint venture Volkswagen Anhui tar tyskarna hjälp av den kinesiska elbilstillverkaren XPeng. Resultatet blir ID.UNYX 08 – den första modellen …
För den som någon gång drömt om att äga en bil med filmhistoria i bagaget väntar ett sällsynt tillfälle.
Auktionshuset Bonhams håller mellan den 21 och 28 november en unik försäljning där 50 originalbilar och 19 föremål från kända filmer och tv-serier går under klubban – utan reservationspris.
Samlingen kommer från det franska museet Movie Cars Central strax utanför Paris, grundat av entusiasten Franck Galiègue.
Under flera år har han byggt upp en av Europas mest imponerande samlingar av filmfordon, men nu har han beslutat att lämna över stafettpinnen.
”Jag har samlat dessa bilar i många år och haft nöjet att dela dem med entusiaster över hela Europa. Nu är det dags för nya ägare att föra historien vidare”, säger han i samband med auktionen.
Från gatorna i Miami till framtidens Los Angeles
Höjdpunkten är tveklöst 2001 års Mitsubishi Lancer Evolution VII från 2 Fast 2 Furious, körd av Paul Walkers rollfigur Brian O’Connor.
Det här exemplaret är det enda från filmen med en fullt fungerande motor på 330 hästkrafter och väntas säljas för mellan 2,9 och 5,8 miljoner kronor.
Från samma filmserie dyker också Dominic Torettos 1970 Dodge Charger upp – en ”off-road”-version använd i Fast & Furious 7 – värderad till mellan 1,7 och 2,9 miljoner kronor.
För samlare med förkärlek till 70-talsmuskler finns dessutom 1972 års Plymouth Barracuda och Buick Grand National från tidigare delar i serien.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Keanu Reeves och Ryan Gosling bakom ratten
Hollywoodglansen fortsätter med John Wicks buckliga 1969 Ford Mustang Mach 1, som förväntas nå upp mot 2,3 miljoner kronor.
En annan publikfavorit är 1973 års Chevrolet Chevelle Malibu från Drive, körd av Ryan Gosling – en bil med filmens karaktäristiskt dämpade elegans.
Även science fiction får sin plats. Gene Winfields futuristiska Police Cruiser från Back to the Future II och SUX 6000 från Robocop auktioneras ut, båda uppskattade till omkring 900 000 kronor.
Franskt på hemmaplan
Fransk filmhistoria representeras av Peugeot 406 V6 från Taxi 2 – en verklig ikon från Luc Bessons actionsuccé. Priset väntas landa mellan 800 000 och 1,4 miljoner kronor.
Dess yngre kusin, Peugeot 407 från Taxi 5, finns också med, liksom repliker av James Bond-bilar och den välkända Batmobilen i versionen från 1989 års Batman.
En auktion för entusiaster – och nostalgiker
Bonhams filmfordonsauktion är lika mycket ett stycke kulturhistoria som en försäljningshändelse. Bland föremålen finns till och med en fullskalig T-Rex från Jurassic Park och hoverboarden ”Pitbull” från Tillbaka till framtiden II.
Visningen sker i Étréchy utanför Paris, men alla bud kan läggas online. För bilälskare med en förkärlek för biodukens mest minnesvärda motorer är det här en chans som inte lär återkomma.
Från Hollywoods gator till filmens framtidsvisioner – nu kan du faktiskt köra hem en bit av filmhistorien.
El, elegans och engelskt lugn – nya Evoque tar form
Range Rovers succémodell Evoque går nu över till eldrift och markerar början på en ny epok för det brittiska märket. Range Rover Evoque, märkets mest
Missa inte:
Försäkringen blev en skuldfälla – arbetsskadade krävs på miljoner. News 55
Felaktigt utskick från Pensionsmyndigheten har skapat oro. E55
Svenska spelundret drar in miljarder – men moln tornar upp sig. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Nya Cupra: Från pole position till pendeltrafik
Nya CUPRA Leon VZ TCR är ingen vanlig halvkombi. Det är en bil med tävlingsblod i ådrorna, byggd för att ge vanliga förare en smak av racingvärlden. CUPRA har alltid haft en förkärlek för att tänja på gränserna, och nu tar de det ännu längre. Den nya Leon VZ TCR har hämtat sitt DNA …
Världens största cyberhärva avslöjad – tusentals datorer befriade
Tre av nätets mest fruktade hackergrupper har slagits ut i en samordnad polisinsats – men kampen mot cyberbrotten är långt ifrån över. Poliser från hela världen slog nyligen till i en hemlig aktion som Europol kallar Operation Endgame. Resultatet: tre globala cybernätverk krossades – Rhadamanthys, Elysium och VenomRAT. Bakom dessa namn döljer sig några …
Nu säljs filmhistoriens coolaste bilar – och du kan lägga första budet
Bonhams auktionerar ut 50 ikoniska filmfordon – från Paul Walkers Evo till John Wicks Mustang – allt utan reservationspris. För den som någon gång drömt om att äga en bil med filmhistoria i bagaget väntar ett sällsynt tillfälle. Auktionshuset Bonhams håller mellan den 21 och 28 november en unik försäljning där 50 originalbilar och 19 …
Nya Breitling – elegant tekniskt mästerverk
Breitlings nya modell är exklusiv för den nordamerikanska marknaden. Klockan är en hyllning till både företagets klassiska design och nya tekniska ambitioner. Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 är här. Nya Breitling säljs bara i Nordamerika Eller snarare i USA och Kanada ska tilläggas, för den släpps enbart på den nordamerikanska marknaden. Modellen lär skapa …
Hela världen blickar mot solen – draghjälp från jätten
Det handlar om år, inte årtionden. Många nya länder blickar mot solen, och de satsar nu på solenergi med hjälp av Kina. Priset på solceller har fortsatt att rasa i takt med att världen bygger ut den hållbara energikällan. Kina satsar på solen Det är Kina som står bakom den snabba ökningen, landet satsar själv …