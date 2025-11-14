Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Nu säljs filmhistoriens coolaste bilar – och du kan lägga första budet

Här är chansen att förvärva en riktig filmklassiker. (Foto: Bonhams Cars)

Åsa Wallenrud

Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Bonhams auktionerar ut 50 ikoniska filmfordon – från Paul Walkers Evo till John Wicks Mustang – allt utan reservationspris.

För den som någon gång drömt om att äga en bil med filmhistoria i bagaget väntar ett sällsynt tillfälle.

Auktionshuset Bonhams håller mellan den 21 och 28 november en unik försäljning där 50 originalbilar och 19 föremål från kända filmer och tv-serier går under klubban – utan reservationspris.

Samlingen kommer från det franska museet Movie Cars Central strax utanför Paris, grundat av entusiasten Franck Galiègue.

Under flera år har han byggt upp en av Europas mest imponerande samlingar av filmfordon, men nu har han beslutat att lämna över stafettpinnen.  

”Jag har samlat dessa bilar i många år och haft nöjet att dela dem med entusiaster över hela Europa. Nu är det dags för nya ägare att föra historien vidare”, säger han i samband med auktionen.

Från gatorna i Miami till framtidens Los Angeles

2001 Mitsubishi Lancer Evolution VII, Paul Walker (Foto: Bonhams Cars)


Höjdpunkten är tveklöst 2001 års Mitsubishi Lancer Evolution VII från 2 Fast 2 Furious, körd av Paul Walkers rollfigur Brian O’Connor.

Det här exemplaret är det enda från filmen med en fullt fungerande motor på 330 hästkrafter och väntas säljas för mellan 2,9 och 5,8 miljoner kronor.

1970 Dodge Charger, Torettos. (Foto: Bonhams Cars)


Från samma filmserie dyker också Dominic Torettos 1970 Dodge Charger upp – en ”off-road”-version använd i Fast & Furious 7 – värderad till mellan 1,7 och 2,9 miljoner kronor.

1972 Plymouth Barracuda (Foto: Bonhams Cars)


För samlare med förkärlek till 70-talsmuskler finns dessutom 1972 års Plymouth Barracuda och Buick Grand National från tidigare delar i serien.

Keanu Reeves och Ryan Gosling bakom ratten

1969 Ford Mustang Mach 1 (Foto: Bonhams Cars)


Hollywoodglansen fortsätter med John Wicks buckliga 1969 Ford Mustang Mach 1, som förväntas nå upp mot 2,3 miljoner kronor.

1973 Chevrolet Chevelle Malibu (Foto: Bonhams Cars)


En annan publikfavorit är 1973 års Chevrolet Chevelle Malibu från Drive, körd av Ryan Gosling – en bil med filmens karaktäristiskt dämpade elegans.

c1987 Gene Winfield SUX 6000 (Foto: Bonhams Cars)


Även science fiction får sin plats. Gene Winfields futuristiska Police Cruiser från Back to the Future II och SUX 6000 från Robocop auktioneras ut, båda uppskattade till omkring 900 000 kronor.

c1989 Gene Winfield 'Police Cruiser' (Foto: Bonhams Cars)


Franskt på hemmaplan

1999 Peugeot 406 V6 (Foto: Bonhams Cars)


Fransk filmhistoria representeras av Peugeot 406 V6 från Taxi 2 – en verklig ikon från Luc Bessons actionsuccé. Priset väntas landa mellan 800 000 och 1,4 miljoner kronor.

2006 Peugeot 407 V6 'Taxi' (Foto: Bonhams Cars)


Dess yngre kusin, Peugeot 407 från Taxi 5, finns också med, liksom repliker av James Bond-bilar och den välkända Batmobilen i versionen från 1989 års Batman.

c1992 Warner Batmobile '1989' (Foto: Bonhams Cars)
c1992 Warner Batmobile ‘1989’ (Foto: Bonhams Cars)
En auktion för entusiaster – och nostalgiker

Bonhams filmfordonsauktion är lika mycket ett stycke kulturhistoria som en försäljningshändelse. Bland föremålen finns till och med en fullskalig T-Rex från Jurassic Park och hoverboarden ”Pitbull” från Tillbaka till framtiden II.  

Visningen sker i Étréchy utanför Paris, men alla bud kan läggas online. För bilälskare med en förkärlek för biodukens mest minnesvärda motorer är det här en chans som inte lär återkomma.  

Från Hollywoods gator till filmens framtidsvisioner – nu kan du faktiskt köra hem en bit av filmhistorien.

BilauktionBonhamsfilmbil
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

