EU-direktivet: Då kommer ditt digitala körkort

Tuffare för nya förare

Yle konstaterar att med det nya körkortsdirektivet inför EU ett slags prövotid för nya, i allmänhet unga förare.

Under minst två år ska de nya körkortsinnehavarna omfattas av strängare regler för alkohol och rattfylleri, samt hur de använder säkerhetsbälte och fastsättning av barnstolar.

Det kommer även att vara högre böter för att bryta mot dessa regler under prövotiden.

Bristen på yrkeschaufförer har också fått EU att ta nya steg när det gäller körkort för lastbil och buss.

I det nya direktivet sänks åldersgränsen för att få köra lastbil från 21 till 18 år och för buss från 24 till 21 år.

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Lastbil när man är 17 år

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EU-länderna får till och med rätt att låta 17-åringar köra lastbil inom det egna landets gränser, om det finns en mer erfaren förare med i fordonet.

Buss- och lastbilschaufförer kommer att behöva förnya sina körkort vart femte år, enligt de nya EU-reglerna.

Även teknikutvecklingen påverkar körkortsdirektivet och EU:s regelverk. I dag utbildas som bekant blivande förare i sådant som mörkerkörning, halkkörning, begrepp som döda vinkeln och annat.

Med det nya direktivet införs även att utbildningen ska ta upp hur man använder sin mobiltelefon säkert i bilen.

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2030 är det dags att visa ditt digitala körkort i stället. Men även med nya regler från EU kommer det gå att få ett traditionellt fysiskt körkort. (Foto: Jonas Ekströmer /TT)

Kortare giltighet för äldre förare

En förändring gäller äldre förare. EU-länder får i det nya regelverket rätt att sänka giltighetstiden för körkort för personer som är över 65 år.

Det ska heller inte gå att köra i andra EU-länder om man fått körkortet indraget tre månader eller längre i hemlandet.

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Då ska medlemsländerna informera varandra och det gäller vid fortkörning över 50 km/h för fort, rattfylleribrott samt vid ”andra trafiksäkerhetsrelaterade brott som orsakat allvarlig kroppsskada eller dödsfall”.

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