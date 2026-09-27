EU:s nya körkortsdirektiv införs steg för steg i Sverige. Det innebär bland annat digitala körkort som gäller i hela EU.
EU-direktivet: Då kommer ditt digitala körkort
Allvarliga fortkörningar är en punkt i EU:s nya körkortsdirektiv, men några sådana kan man inte anklaga EU för.
26 november 2025 klubbades direktivet, men sedan har varje land tre år på sig att införa bestämmelserna, ytterligare ett år innan man behöver tillämpa dem och för vissa delar i direktivet två år till på sig.
Dessutom är vissa regler obligatoriska för alla länder, andra frivilliga. Det innebär att de nya reglerna införs i Sverige åren 2029-2031.
Det som sker på svensk mark är att regeringen först ska ta ställning till hur direktivet ska införlivas i svensk lagstiftning och sedan lägga ett förslag i riksdagen.
Rent praktiskt ska Transportstyrelsen analysera direktivet för att kunna se över regelverk, anpassa system och skapa handläggningsrutiner.
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Då kommer de till Sverige
Det digitala och EU-gemensamma digitala körkortet ska införas i alla EU-länder. Kortet ska finnas tillgängligt ”i form av ett elektroniskt intyg i kombination med en digital plånbok”, skriver Transportstyrelsen.
Den som vill kommer dock att kunna få ett traditionellt, fysiskt körkort utfärdat även i fortsättningen.
Sverige planerar att införa de digitala körkorten år 2030. Enligt direktivet ska alla EU-länder ha infört det senast år 2031.
En annan förändring är att de digitala körkorten blir giltiga i 15 år. Om ett medlemsland vill att körkortet ska kunna användas som identitetsbevis, är man dock tvungen att sänka giltighetstiden till tio år.
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Tuffare för nya förare
Yle konstaterar att med det nya körkortsdirektivet inför EU ett slags prövotid för nya, i allmänhet unga förare.
Under minst två år ska de nya körkortsinnehavarna omfattas av strängare regler för alkohol och rattfylleri, samt hur de använder säkerhetsbälte och fastsättning av barnstolar.
Det kommer även att vara högre böter för att bryta mot dessa regler under prövotiden.
Bristen på yrkeschaufförer har också fått EU att ta nya steg när det gäller körkort för lastbil och buss.
I det nya direktivet sänks åldersgränsen för att få köra lastbil från 21 till 18 år och för buss från 24 till 21 år.
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Lastbil när man är 17 år
EU-länderna får till och med rätt att låta 17-åringar köra lastbil inom det egna landets gränser, om det finns en mer erfaren förare med i fordonet.
Buss- och lastbilschaufförer kommer att behöva förnya sina körkort vart femte år, enligt de nya EU-reglerna.
Även teknikutvecklingen påverkar körkortsdirektivet och EU:s regelverk. I dag utbildas som bekant blivande förare i sådant som mörkerkörning, halkkörning, begrepp som döda vinkeln och annat.
Med det nya direktivet införs även att utbildningen ska ta upp hur man använder sin mobiltelefon säkert i bilen.
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Kortare giltighet för äldre förare
En förändring gäller äldre förare. EU-länder får i det nya regelverket rätt att sänka giltighetstiden för körkort för personer som är över 65 år.
Det ska heller inte gå att köra i andra EU-länder om man fått körkortet indraget tre månader eller längre i hemlandet.
Då ska medlemsländerna informera varandra och det gäller vid fortkörning över 50 km/h för fort, rattfylleribrott samt vid ”andra trafiksäkerhetsrelaterade brott som orsakat allvarlig kroppsskada eller dödsfall”.
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