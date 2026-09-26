Ölandsbron vittrar sönder – räddas för 700 miljoner

Ska förlänga livslängden

Orsaken till Trafikverkets initiativ är att Ölandsbrons betong behöver renoveras för att livslängden på bron ska kunna förlängas.

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NCC utförde begränsade betongreparationer på brons undersida under 2025, då 13 brospann reparerades.

”Nu repareras resten av bron, 135 spann under 3,5 år mellan januari 2027 till och med juni 2030. Det är en väldigt stor underhållsentreprenad”, säger Trafikverkets projektledare Stefan Holst hos Byggindustrin.

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Pilotprojekt under 2025

Det som gjordes 2025 var ett pilotprojekt där Trafikverket testade en metodik med stora ställningsbyggen på brons undersida.

Metoden gjorde det, inte minst, möjligt att undvika trafikstörningar förutom när personal släpptes av och på byggnadsställningarna.

”Arbetssättet fungerade bra. Till den här upphandlingen har vi filat på några små justeringar”, säger Stefan Holst.

Planen är att arbetena på bron de kommande åren ska utföras under perioden april-november, men entreprenören kan styra arbete även till andra perioder.

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Europas längsta när den byggdes. Sedan dess har 54 år gått och nu behöver Ölandsbron renoveras kraftigt eftersom dess betong vittrar sönder. (Foto: Jonas Ekströmer /TT)

Broar ingen svensk bristvara

I år har Trafikverket genomfört underhållsarbeten på Ölandsbron, vilka startade efter påskhelgen.

De underhållsarbetena genomfördes 6 april till 15 juni och återupptogs sedan 16 augusti till 21 september.

Broar har vi för övrigt gott om i Sverige. Enligt statistik förvaltar Trafikverket hela 21 000 svenska broar.

Det rör sig avrundat om 17 000 vägbroar och 4 000 järnvägsbroar, som verket har ansvar för.

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Listan/Tio av Sveriges längsta broar

Öresundsbron – 7 845 meter, invigd 2000.

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Ölandsbron – 6 072 meter, invigd 1972.

Igelstabron – 2 140 meter, invigd 1995.

Sundsvallsbron – 2 109 meter, invigd 2014.

Umeälvsbron – 1 937 meter – invigd 2010.

Höga Kustenbron – 1 800 meter, hängbron totalt 1 867 meter – invigd 1997.

Uddevallabron – 1 712 meter, invigd 2000.

Vallsundsbron – 1 504 meter, invigd 1998.

Stallbackabron – 1 392 meter, invigd 1981.

Södra Marieholmsbron – 1 236 meter, invigd 2016.

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(Listan är i en del kontroversiell eftersom Öresundsbron ofta inte räknas in i statistiken)

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