Ingen annan bil säljs så här. Svenska köpare ska betala 419 000 kronor för Teslas nya Roadster utan att ha sett bilen, utan pris och utan leveransdatum.
Stå i kö för 419 000 kronor innan du ens fått se Tesla Roadster
Ett bilköp brukar gå till i en viss ordning. Du ser bilen, får ett pris, förhandlar och betalar sist. Med Teslas nya Roadster är ordningen den omvända.
Pengarna ska in först. Bilen visas den 1 oktober, priset kommer senare och leveransen saknar tidplan. Förra gången Tesla tog betalt för Roadster, 2017, blev det aldrig någon bil. Köparna väntar fortfarande nio år senare.
Att Tesla ens kan be om pengarna säger mer om varumärket än om bilen. Få biltillverkare har kunder som betalar för en plats i kön till något de aldrig har sett.
Så fungerar reservationen
På Teslas svenska Roadster-sida begärs först 42 000 kronor med kreditkort. Därefter ska ytterligare 377 000 kronor föras över via banköverföring inom tio dagar.
Tesla anger att de 42 000 kronor som betalas direkt är helt återbetalbara. För de resterande 377 000 kronorna finns ingen sådan uppgift på sidan. Reservationen anses inte slutgiltig förrän banköverföringen har tagits emot.
Svenska köpare kommer ändå billigare undan än amerikanska. I USA begärs 50 000 dollar, vilket med aktuell växelkurs motsvarar omkring 495 000 kronor. Skillnaden är cirka 76 000 kronor.
Ingen bil, inget pris
Reservationen ger en ungefärlig plats i Teslas prioritetsordning. Först när produktionen närmar sig får kunden konfigurera bilen och skriva ett köpeavtal med det slutliga priset.
I villkoren skriver Tesla att alla uppskattade priser bara är uppskattningar. Tillval, hårdvara och paket är inte klara, enligt Not a Tesla App. Priset bekräftas först när beställningsverktyget öppnar.
Roadstern visas den 1 oktober i Waco, Texas. Där ska Tesla presentera pris, specifikationer och produktionsmål, rapporterar Electrek.
Elon Musk lovar ingenting utöver spänningen. ”Det blir en fullträff. Spänning garanterad. Framgång är inte garanterad, men spänning är det”, sa han på All-In Summit i september.
Försenad minst åtta gånger
Villkoren är desamma som 2017. Då visades en prototyp och köparna betalade 50 000 dollar för en standardreservation. Den som ville ha en Founders Series betalade hela 250 000 dollar direkt. Leveranserna skulle börja 2020.
Enligt Electrek har bilen sedan dess skjutits upp minst åtta gånger. Flera av dem som reserverade 2017 har haft svårt att få tillbaka sina pengar.
I mars kom nästa besked från Elon Musk om en visning i april, och även det datumet flyttades. I augusti sa designchefen Franz von Holzhausen att Roadstern kommer ”väldigt snart”, men utan att ge några detaljer.
Raketutblåsen syns på bilden
2017 var baspriset 200 000 dollar, vilket i dag motsvarar knappt 2 miljoner kronor. Då utlovades en räckvidd på omkring 1 000 kilometer och 0–100 km/h på under två sekunder.
Musk har dessutom lovat ett tillval med kallgasdrivna raketutblås från SpaceX. Bilden på reservationssidan visar bakpartiet med en röd ljusramp och fyra gasstrålar som skjuter rakt upp. Det tyder på att utblåsen finns kvar i någon form.
Designen är kantigare än den rundade röda prototyp som rullades ut ur en lastbilstrailer 2017. Ljusrampen går i samma stil som Cybertruck.
Marknaden tvivlar
Spelmarknaderna tror inte på leveranser i år. På Polymarket låg sannolikheten under 5 procent för att Roadster når kunder före årsskiftet, enligt Electrek den 20 september. För 2027 låg den kring 61 procent.
För svenska köpare är kalkylen enkel. 419 000 kronor binds i en kö hos ett bolag som inte har levererat en enda Roadster på nio år.