Stå i kö för 419 000 kronor innan du ens fått se Tesla Roadster

Ingen bil, inget pris

Reservationen ger en ungefärlig plats i Teslas prioritetsordning. Först när produktionen närmar sig får kunden konfigurera bilen och skriva ett köpeavtal med det slutliga priset.

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I villkoren skriver Tesla att alla uppskattade priser bara är uppskattningar. Tillval, hårdvara och paket är inte klara, enligt Not a Tesla App. Priset bekräftas först när beställningsverktyget öppnar.

Roadstern visas den 1 oktober i Waco, Texas. Där ska Tesla presentera pris, specifikationer och produktionsmål, rapporterar Electrek.

Elon Musk lovar ingenting utöver spänningen. ”Det blir en fullträff. Spänning garanterad. Framgång är inte garanterad, men spänning är det”, sa han på All-In Summit i september.

Försenad minst åtta gånger

Villkoren är desamma som 2017. Då visades en prototyp och köparna betalade 50 000 dollar för en standardreservation. Den som ville ha en Founders Series betalade hela 250 000 dollar direkt. Leveranserna skulle börja 2020.

Enligt Electrek har bilen sedan dess skjutits upp minst åtta gånger. Flera av dem som reserverade 2017 har haft svårt att få tillbaka sina pengar.

I mars kom nästa besked från Elon Musk om en visning i april, och även det datumet flyttades. I augusti sa designchefen Franz von Holzhausen att Roadstern kommer ”väldigt snart”, men utan att ge några detaljer.

Raketutblåsen syns på bilden

2017 var baspriset 200 000 dollar, vilket i dag motsvarar knappt 2 miljoner kronor. Då utlovades en räckvidd på omkring 1 000 kilometer och 0–100 km/h på under två sekunder.

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Musk har dessutom lovat ett tillval med kallgasdrivna raketutblås från SpaceX. Bilden på reservationssidan visar bakpartiet med en röd ljusramp och fyra gasstrålar som skjuter rakt upp. Det tyder på att utblåsen finns kvar i någon form.

Designen är kantigare än den rundade röda prototyp som rullades ut ur en lastbilstrailer 2017. Ljusrampen går i samma stil som Cybertruck.

Marknaden tvivlar

Spelmarknaderna tror inte på leveranser i år. På Polymarket låg sannolikheten under 5 procent för att Roadster når kunder före årsskiftet, enligt Electrek den 20 september. För 2027 låg den kring 61 procent.

För svenska köpare är kalkylen enkel. 419 000 kronor binds i en kö hos ett bolag som inte har levererat en enda Roadster på nio år.