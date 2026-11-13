Högre elpris gör det dyrare att ladda elbilen. Här kikar vi på några modeller som kommer extra långt på en laddning, och huruvida det går att köpa dem eller inte.
Topp tre snålbilar – endast en av dem kan bli din
Med vintern antågande har elpriset ökat, och kurvan ser ut att fortsätta uppåt. Tidigare har Dagens PS rapporterat om hur elpriset stigit 30 procent i södra Sverige under oktober månad, från 120,2 till 156,7 öre per kilowattimme.
Hos den som kör elbil lämnar prisutvecklingen en svidande plånbok. Oktoberökningen innebär, i ett räkneexempel, att den som laddar sin nya Volvo EX60 betalar ungefär 30 kronor mer per fulladdning.
Så, i snålhetens tecken kikar vi här lite närmare på några av de mest energieffektiva bilarna som finns att hitta – en produktionsbil och två spännande koncept.
Audi A2 e-tron
Först ut på listan är klassikern från Audi som skänks ny form och nytt liv. Går du i bilköpartankar är det här du ska rikta ditt fokus, det är nämligen den enda av de tre snål-bilarna som faktiskt kan bli din.
A2 e-tron slukar så lite som 12,8 kWh per 100 kilometer enligt WLTP, vilket gör den till den mest energieffektiva serietillverkade Audin hittills. Med det största batteriet på 79 användbara kWh rullar A2 upp till 646 kilometers på en laddning, men det är ett tillval som kostar en rejäl slant.
Instegsversionen kostar 454 800 kronor och har 50 kWh att röra sig med, i det utförandet räknas bilen kunna köra 417 km som längst.
Volkswagen Mission Efficiency
Volkswagens droppformade koncept hämtar inspiration från den tidigare modellen XL1, som visserligen gick att köpa men som inte blev vidare poppis.
Mission Efficiency är i skrivande stund en ”produktionsnära konceptbil”. Med andra ord skulle modellen kunna bli verklighet framåt, men några sådana planer har VW ännu inte presenterat. Och frågan är hur pigga de skulle vara på ett sådant experiment när man i övrigt kapar med stora sågen i modellprogrammen?
Konceptet bygger på samma plattform som nya ID Polo, men fokus ligger – som namnet antyder – i att vara så effektiv som möjligt. Därför är karossen strömlinjeformad, hjulhusen täckta och insidan fylld med smarta lättviktslösningar.
Resultatet presenterades i höstas: I ett test kördes bilen från tyska Wolfsburg till Polen, vidare till Tjeckien och så till Österrike för att få pausa i Wien. Totalt mätte sträckan 1 278,36 kilometer – och endast ett laddstopp krävdes för att fylla på det förhållandevis lilla batteriet på 54,9 kWh. Och när testet avslutades hade man fortfarande ungefär 16 mils räckvidd kvar.
I andra ordalag har man lyckats pressa ned energiförbrukningen till 7,51 kWh per 100 km.
Deep Orange
Sist på listan, längst ifrån att bli verklig produktionsbil – Deep Orange är ett unikt bygge som tagits fram av studenter på Clemson University i samarbete med BMW.
Bilen togs fram med syftet att svara på frågan om en bil kan alstra mer energi än vad den gör av med. Och svaret verkar ha blivit ett rungande ja. Med 1700 solceller inbyggda i karossen visade simuleringar i Greenville i USA, Frankfurt i Tyskland, Madrid i Spanien och Mumbai i Indien att prototypen vid daglig pendling på 20 kilometer kunde generera tillräckligt med överskottsenergi för i genomsnitt ytterligare 50 kilometers körning.
Energiförbrukningen uppger man ligga på cirka 8 kWh/100 km.
En stor framgångsfaktor är den mycket lilla vikten. Deep Orange väger endast 550 kg. Audi A2 e-tron har en tjänstevikt på mellan 1 840 kg och 1 930 kg beroende på version – Volkswagen har inte delat med sig av viktuppgifter för Mission Efficiency.