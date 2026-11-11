Tesla har länge fått kritik för kvalitetsproblem och svaga besiktningsresultat. Men när svenska bilägare betygsätter sina märkesverkstäder går utvecklingen åt motsatt håll.
Nöjdast verkstadskunder – Tesla gör ett jättehopp
Rapporteringen om Teslas tillkortakommanden är minst sagt gedigen. Dagens PS har bland annat granskat fall där lacken från fabrik varit en bråkdel så tjock som den skulle varit, vilket orsakat allvarliga rostskador.
Tillverkaren har även haft problem med hjulupphängning – och har i både svenska, tyska och danska rapporter pekats ut som ett av de märken som har mest problem vid besiktningen.
Och blickar man ännu längre bort så var det inte speciellt längesedan Elon Musks bilmärke tvingades in i Kinas största återkallelse någonsin, tre miljoner bilar påverkades.
Så tycker kunderna
Följaktligen har Tesla också presterat dåligt i undersökningar som kartlägger hur nöjda verkstadskunder olika tillverkare har.
Men 2026 står för en rejäl förändring.
I fjol låg Tesla under genomsnittet på majoriteten av delfrågorna i Vi Bilägares AutoIndex. Nu har märket klättrat elva placeringar och återfinns på femte plats i kategorin verkstad, med 911 poäng av 1 000.
Det är en ganska anmärkningsvärd utveckling för ett märke som så sent som 2022 tog sig in på tredje plats i undersökningen, men på några år tappat nästan all mark.
Där slår Tesla andra märken
I undersökningen, där 11 500 svenska bilägare fått tycka till om bland annat verkstadspersonalens yrkeskunnighet, bemötande, prisnivå samt möjligheten att få lånebil, lyckas Tesla i år få högst betyg av alla tillverkare på flera delfrågor.
Det gäller hur snabbt det går att hämta bilen efter verkstadsbesöket, om verkstaden håller sig till den uppgivna prisnivån och om bilen får bra service oavsett ålder.
Även möjligheten att få lånebil har förbättrats rejält. I fjol fick Tesla undersökningens lägsta betyg på den punkten. Nu ligger märket över genomsnittet.
Prisnivån är fortfarande en fråga där många tillverkare får kämpa om kundernas förtroende. Även där placerar sig Tesla högt.
Så ligger de andra märkena till
I toppen hittar vi framför allt japanska tillverkare. Honda tar förstaplatsen med 960 poäng, följt av Toyota på 923. Därefter kommer Suzuki och Subaru, innan Tesla kniper femteplatsen.
Honda har ett stabilt försprång och får särskilt höga betyg för personalens yrkeskunnighet och vilja att lyssna på kunderna. Toyota utmärker sig bland annat när det gäller möjligheten att boka in ett verkstadsbesök.
I botten av tabellen hittar vi MG, Skoda, Peugeot och Dacia.
Framför allt Peugeot och Dacia har tappat rejält och gått från mitten av tabellen till de sista placeringarna på bara ett år. Båda märkena får låga betyg för personalens yrkeskunnighet, viljan att lyssna och förmågan att förklara vilket arbete som faktiskt har utförts. Peugeot tappar dessutom poäng när det gäller förtroendet för verkstaden och den totala upplevelsen av besöket.
Volvo återfinns på samma sjundeplats som i fjol.
Hög kundnöjdhet på andra sidan Atlanten
Sett till totalen, där också upplevelsen av själva bilen, försäljningen och hur lojala kunderna är vägs in, kniper Tesla plats 15 i årets Autoindex.
I ett större perspektiv kammar Tesla hem ännu bättre kundnöjdhetssiffror. I en amerikansk undersökningen som Not a Tesla App refererar till tog Model 3 och Model Y de två översta placeringarna. Model 3 fick 804 poäng av 1 000, medan Model Y landade på 797.
Undersökningen bygger på elbilsägarnas erfarenheter och mäter bland annat hur nöjda de är med bilens räckvidd, laddning, kvalitet och ägandekostnader.