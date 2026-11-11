Nöjdast verkstadskunder – Tesla gör ett jättehopp

Där slår Tesla andra märken

I undersökningen, där 11 500 svenska bilägare fått tycka till om bland annat verkstadspersonalens yrkeskunnighet, bemötande, prisnivå samt möjligheten att få lånebil, lyckas Tesla i år få högst betyg av alla tillverkare på flera delfrågor.

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Det gäller hur snabbt det går att hämta bilen efter verkstadsbesöket, om verkstaden håller sig till den uppgivna prisnivån och om bilen får bra service oavsett ålder.

Även möjligheten att få lånebil har förbättrats rejält. I fjol fick Tesla undersökningens lägsta betyg på den punkten. Nu ligger märket över genomsnittet.

Prisnivån är fortfarande en fråga där många tillverkare får kämpa om kundernas förtroende. Även där placerar sig Tesla högt.

Så ligger de andra märkena till

I toppen hittar vi framför allt japanska tillverkare. Honda tar förstaplatsen med 960 poäng, följt av Toyota på 923. Därefter kommer Suzuki och Subaru, innan Tesla kniper femteplatsen.

Honda har ett stabilt försprång och får särskilt höga betyg för personalens yrkeskunnighet och vilja att lyssna på kunderna. Toyota utmärker sig bland annat när det gäller möjligheten att boka in ett verkstadsbesök.

I botten av tabellen hittar vi MG, Skoda, Peugeot och Dacia.

Framför allt Peugeot och Dacia har tappat rejält och gått från mitten av tabellen till de sista placeringarna på bara ett år. Båda märkena får låga betyg för personalens yrkeskunnighet, viljan att lyssna och förmågan att förklara vilket arbete som faktiskt har utförts. Peugeot tappar dessutom poäng när det gäller förtroendet för verkstaden och den totala upplevelsen av besöket.

Volvo återfinns på samma sjundeplats som i fjol.

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Hög kundnöjdhet på andra sidan Atlanten

Sett till totalen, där också upplevelsen av själva bilen, försäljningen och hur lojala kunderna är vägs in, kniper Tesla plats 15 i årets Autoindex.

I ett större perspektiv kammar Tesla hem ännu bättre kundnöjdhetssiffror. I en amerikansk undersökningen som Not a Tesla App refererar till tog Model 3 och Model Y de två översta placeringarna. Model 3 fick 804 poäng av 1 000, medan Model Y landade på 797.

Undersökningen bygger på elbilsägarnas erfarenheter och mäter bland annat hur nöjda de är med bilens räckvidd, laddning, kvalitet och ägandekostnader.