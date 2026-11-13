80 miljoner bilar undersökta – de felen drabbar hybriderna

Dagens PS har tidigare skrivit om de fel som elbilsägare oftast får hantera på sina bilar: Däckslitage, bromsar och hjulupphängning sticker ut som problemområden när de tunga helelektriska bilarna ska besiktas.

För hybriderna ser problembilden annorlunda ut.

En sammanställning från bildiagnosföretaget Carly visar vilka problem som oftast dyker upp när bilarna kopplas upp mot diagnosutrustning, skriver norska TV2. Bland annat är felkoder kopplade till högvoltsystemet betydligt vanligare på lite äldre modeller.

Underlaget omfattar diagnostikdata från omkring 80 miljoner fordon som använt Carlys OBD-läsare.

Elfel och kommunikationsproblem vanliga

I sammanställningen, som gäller hybridbilar av årsmodell 2022 och äldre, pekas bilens belysningssystem ut som den största problemkällan, därifrån härstammar 14 procent av de registrerade felen.

Strax därefter kommer underspänning i elsystemet med 13 procent, medan kommunikationsproblem med Bluetooth står för 11 procent av felen. Även däcktryckssensorer och generatorn lyfts bland de vanligare felkällorna.