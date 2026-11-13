Även hybridbilar har sina svaga punkter. En ny sammanställning visar vilka fel som är vanligast – och att äldre modeller löper betydligt större risk att få problem med högvoltsystemet.
80 miljoner bilar undersökta – de felen drabbar hybriderna
Elbilar och laddhybrider tar en allt större plats på den svenska nybilsmarknaden. Hittills i år har elbilarna stått för 44 procent av nyregistreringarna, jämfört med 36 procent under motsvarande period i fjol. Laddhybriderna står för ytterligare 24 procent, enligt Mobility Swedens siffror.
Dagens PS har tidigare skrivit om de fel som elbilsägare oftast får hantera på sina bilar: Däckslitage, bromsar och hjulupphängning sticker ut som problemområden när de tunga helelektriska bilarna ska besiktas.
För hybriderna ser problembilden annorlunda ut.
En sammanställning från bildiagnosföretaget Carly visar vilka problem som oftast dyker upp när bilarna kopplas upp mot diagnosutrustning, skriver norska TV2. Bland annat är felkoder kopplade till högvoltsystemet betydligt vanligare på lite äldre modeller.
Underlaget omfattar diagnostikdata från omkring 80 miljoner fordon som använt Carlys OBD-läsare.
Elfel och kommunikationsproblem vanliga
I sammanställningen, som gäller hybridbilar av årsmodell 2022 och äldre, pekas bilens belysningssystem ut som den största problemkällan, därifrån härstammar 14 procent av de registrerade felen.
Strax därefter kommer underspänning i elsystemet med 13 procent, medan kommunikationsproblem med Bluetooth står för 11 procent av felen. Även däcktryckssensorer och generatorn lyfts bland de vanligare felkällorna.
Då kan högvoltsbatteriet vara en risk
Att stå inför ett byte av högvoltsbatteriet utanför garanti eller försäkring kan lätt bli en ekonomisk mardröm. E55 har tidigare rapporterat om att notan för ett nytt batteri till en Volvo XC60 laddhybrid kan landa på närmare en halv miljon kronor.
Men enligt Carlys statistik är det främst äldre hybrider som drabbas av sådana haverier. Felkoder kopplade till batteriet och dess kringutrustning är tre till fem gånger vanligare på modeller från 2016–2018 än på bilar från 2022.
För 2016 års modeller har omkring 15 procent registrerade felkoder kopplade till högvoltsystemet. Bland 2022 års bilar är motsvarande andel bara 3 procent.
När det väl är batterikrångel som bilen varnar för, menar Carlys Dali Ati, ansvarig för internationell tillväxt, att det främst är 12-voltssystemet som krånglar.
”Det är det lilla batteriet som ofta krånglar på en hybrid, inte högvoltsbatteriet”, säger han.
Oron överdriven
Carlys fynd kring högvoltsbatteriet verkar stämma väl överens med övrig statistik kring hybridbilars batterihälsa. Liksom hos vanliga elbilar har man under året konstaterat att oron för dåliga batterier i begagnade bilar generellt sett varit överdriven.
Dagens PS har tidigare skrivit om hur väl olika elbilars batterier mår efter 5000 mil, 10 000 mil respektive 15 000 mil – bäst i testet var Hyundai Ioniq 5.
Road Ethos skriver att en typisk livslängd för ett hybridbatteri ligger på omkring 15 000–20 000 mil, eller 10–15 år vid normal körning.