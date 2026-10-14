Så tänker VW när hälften av modellerna ska bort: "Naturligt"

Snaran lättad kring Seat

I en intervju under motorveckan i Paris menar dock Markus Haupt, toppchef för både Seat och Cupra, att framtiden för de båda märkena fortfarande ska beslutas kring.

”Varumärket är starkt, och vi investerar i det. Nästa år lanserar vi mildhybridmotorer till Ibiza och Arona. Det visar att vi tror på varumärket, för vi behöver det”, säger han till Autocar.

Ducati är ytterligare ett märke i portföljen som det råder viss oklarhet kring. Både representanter från ägaren Audi och moderkoncernen har konstaterat att man inte beslutat kring försäljning av motorcykeltillverkaren. Men panikartade hot från italienska näringslivsministern, som krävt en plats vid försäljningsförhandlingarna, pekar på en annan utveckling.

Lyxtillverkaren Bugatti, den har man dock redan gjort sig av med – affären färdigställdes i september och ska ha gett klirr i kassan hos Porsche för ett värde av motsvarande 11 miljarder kronor. För Porsche, kronjuvelen som blivit ett veritabelt sänke, kan man tänka sig att tillskottet var mer än välkommet.

Prioriterar lönsamhet och elektrifiering

Thomas Schäfer, vd för bilmärket Volkswagen och ansvarig för koncernens märkesgrupp Core, där bland annat Volkswagen, Skoda och Cupra ingår, ger i en annan intervju med Autocar lite mer inblick i hur koncernens modellutbud kommer att se ut framåt.

Enligt Schäfer handlar det om att anpassa modellutbudet till omställningen från förbränningsmotorer till eldrift och prioritera de mest lönsamma bilarna.

”Det är ingen överraskning att vi efter 2035 inte kommer att ha både en Polo och en ID Polo, eller en T-Cross och en ID Cross. Där sker en automatisk minskning”, säger han.

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Strategin innebär också ett närmare samarbete mellan märkena. Framtida bilprojekt ska organiseras i så kallade synergigrupper för att undvika att märkena konkurrerar med varandra i onödan.

Flera märken kan fortfarande erbjuda bilar i samma segment, men projekten ska samordnas bättre. Han exemplifierar med nya ID Polo, ID Cross, Cupra Raval och Skoda Epiq – alla nya små elbilar, där omkring 80 procent av komponenterna delas mellan modellerna.

