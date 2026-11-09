Elpriset steg med över 30 procent i södra Sverige under oktober. För villaägare finns det dock en förhållandevis enkel åtgärd som kan spara upp till 1 000 kronor om året.
Elpriset upp 30 procent – den här detaljen kan spara dig 1 000 kronor
Hösten har kommit att bli en dyr historia för många hushåll i södra Sverige. Under oktober steg det genomsnittliga spotpriset i elområde SE4 från 120,2 till 156,7 öre per kilowattimme.
Enligt statistik från Energimarknadsbyrån var elpriset i södra Sverige mer än fem gånger så högt som i norra Sverige under oktober. Där låg genomsnittspriset på 30,4 öre per kilowattimme.
Skillnaderna blir särskilt kännbara för hushåll som använder el för att värma sina bostäder.
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Detaljen som kan spara en tusenlapp
En del av värmen försvinner dessutom helt i onödan genom otäta fönster och dörrar.
Slitna lister släpper in kall luft och gör att mer energi behöver användas för att hålla huset varmt. För ett småhus på omkring 125 kvadratmeter kan nya tätningslister minska värmebehovet med 200-500 kilowattimmar per år.
Med direktverkande el och ett antaget elpris på 1,50-2 kronor per kilowattimme motsvarar det en besparing på upp till 1 000 kronor om året, enligt beräkningar från E.ON.
”Ett första steg är att se över tätningslisterna och se till att elementen kan sprida värmen ordentligt. För den som har möjlighet kan även en något lägre inomhustemperatur minska energianvändningen”, råder Anna Rylander, elprisexpert på E.ON, i ett pressmeddelande.
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En tredjedel av värmen kan försvinna
Hur mycket värme som läcker ut genom fönstren beror bland annat på hur gamla de är.
Enligt uppgifter från Energimyndigheten kan upp till en tredjedel av husets värme försvinna genom fönstren i en villa med äldre tvåglasfönster.
Dåligt isolerade fönster kan också orsaka så kallat kallras. Luften närmast den kalla fönsterrutan kyls ned och sjunker mot golvet, vilket kan göra att det känns dragigt och kallt om fötterna.
Så kan du spara 14 000 kronor om året
Annat du kan göra för att minska uppvärmningskostnaderna är att hålla området framför elementen fritt från möbler och tunga gardiner, så att värmen kan spridas ordentligt. På kvällarna kan gardiner och persienner dras för för att minska kylan från fönstren.
För villaägare som är beredda att investera i större åtgärder kan besparingarna, så klart, bli ännu större.
Energimyndigheten har räknat på en eluppvärmd 1940-talsvilla i Linköping som använder omkring 35 000 kilowattimmar per år till uppvärmning och varmvatten.
Genom att bland annat tilläggsisolera vinden, installera energiglas, byta till effektivare kranar och duschmunstycken samt förbättra värmeregleringen kan förbrukningen minska med 7 000 kilowattimmar om året. Det motsvarar en minskning med 20 procent.
Om elen kostar 1,50-2 kronor per kilowattimme blir besparingen 10 500-14 000 kronor om året.
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