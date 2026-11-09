Elpriset upp 30 procent – den här detaljen kan spara dig 1 000 kronor

Enligt statistik från Energimarknadsbyrån var elpriset i södra Sverige mer än fem gånger så högt som i norra Sverige under oktober. Där låg genomsnittspriset på 30,4 öre per kilowattimme.

Skillnaderna blir särskilt kännbara för hushåll som använder el för att värma sina bostäder.

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Detaljen som kan spara en tusenlapp

En del av värmen försvinner dessutom helt i onödan genom otäta fönster och dörrar.

Slitna lister släpper in kall luft och gör att mer energi behöver användas för att hålla huset varmt. För ett småhus på omkring 125 kvadratmeter kan nya tätningslister minska värmebehovet med 200-500 kilowattimmar per år.

Med direktverkande el och ett antaget elpris på 1,50-2 kronor per kilowattimme motsvarar det en besparing på upp till 1 000 kronor om året, enligt beräkningar från E.ON.

”Ett första steg är att se över tätningslisterna och se till att elementen kan sprida värmen ordentligt. För den som har möjlighet kan även en något lägre inomhustemperatur minska energianvändningen”, råder Anna Rylander, elprisexpert på E.ON, i ett pressmeddelande.

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