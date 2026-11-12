Så långt kommer fem premiumelbilar på en tusenlapp

Volvo EX60 P6 – 1 437 kilometer

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Volvos nya el-SUV EX60 är en av märkets viktigaste lanseringar. P6-versionen har bakhjulsdrift, 374 hästkrafter och en angiven räckvidd på upp till 611 kilometer enligt WLTP.

Förbrukningen anges till 15,0 kWh per 100 kilometer. Det placerar Volvo på en andraplats i jämförelsen, med en beräknad räckvidd på 1 433 kilometer för 1 000 kronor.

BMW iX3 50 xDrive – 1 427 kilometer

Nya BMW iX3 är en av de första modellerna i märkets Neue Klasse-generation, och har tidigare lyfts fram som toppvalet bland tjänstebilar när Dagens PS undersökt hundratals europeiska tester. Den fyrhjulsdrivna versionen 50 xDrive levererar 469 hästkrafter och har en maximal WLTP-räckvidd på upp till 805 kilometer.

Förbrukningen börjar på 15,1 kWh per 100 kilometer, även om den varierar beroende på bland annat utrustning och hjulstorlek.

Med den lägsta deklarerade förbrukningen kommer BMW iX3 1 427 kilometer på en tusenlapp.

Porsche Macan 4 – 1 217 kilometer

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Porsches elektriska Macan är en fyrhjulsdriven SUV med 408 hästkrafter. Modellen kombinerar sportiga prestanda med en WLTP-räckvidd på upp till 611 kilometer.

Den deklarerade förbrukningen börjar på 17,7 kWh per 100 kilometer – högre än hos både Audi, Volvo och BMW, vilket också märks i laddkalkylen.

För 1 000 kronor kommer Porsche Macan 4 ungefär 1 217 kilometer.

Polestar 4 Long range Single motor – 1 211 kilometer

Polestar 4 är en eldriven coupéliknande crossover. Long range Single motor har bakhjulsdrift och en WLTP-räckvidd på upp till 620 kilometer med 20-tumshjul.

Förbrukningen anges till 17,8 kWh per 100 kilometer. Det gör modellen till jämförelsens mest energikrävande, om än med liten marginal till Porsche.

En laddbudget på 1 000 kronor räcker därmed till cirka 1 211 kilometer.

Så långt kommer bilarna på 1 000 kronor

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Bilmodell Räckvidd Audi A6 Sportback e-tron 1 608 km Volvo EX60 P6 1 437 km BMW iX3 50 xDrive 1 427 km Porsche Macan 4 1 217 km Polestar 4 Long range Single motor 1 211 km

Beräkningen är teoretisk och baseras på respektive modells lägsta WLTP-förbrukning. Det verkliga utfallet påverkas av bland annat temperatur, körstil, hastighet och utrustning. Elpriset är ett räkneexempel för SE3 med Ellevios rörliga nätavgift och ett antaget elhandelspåslag. Fasta avgifter och eventuella ytterligare rörliga elhandelskostnader ingår inte.