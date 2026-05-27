Test av el-Twingo: Batteriet överhettat på motorvägen

Och stadskörningen verkar de franska motorjournalisterna vara överens om att bilen löser väl.

”Den är bedårande söt, praktisk och perfekt för stadskörning”, skriver Soufyane Benhammouda för Automobile Prope.

Överhettade batterier

Problemen börjar istället när bilen tas ut ur sin bekvämlighetszon. Journalister från franska Challenges, såväl som tidigare nämnd Benhammouda, uppmärksammade att batteritemperaturen steg till över 40 grader celsius efter färd på motorvägen – visserligen i 130 knyck, som ju är en vanlig hastighetsbegränsning söderut.

Batteriet gick då in i ett slags skyddat läge som mer eller mindre fördubblade tiden för laddning: Från de utlovade, och uppmätta, 30 minutrarna till cirka 55 minuter.

Boven i dramat är att Renault snålat in på vattenkylning. I Twingo är det luftkylning som gäller för batteriet.

”Denna lösning, som till exempel fanns i första generationens Nissan Leaf, visar sig vara helt ineffektiv på långa resor”, konstaterar Benhammouda.

Läs mer: Renault bygger obemannad militär-”Twingo”