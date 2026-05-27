Renaults nya el-Twingo verkar dras med irriterande barnsjukdomar. Flera franska motorjournalister har fått testa bilen i verkligheten och är samstämmiga kring att den rekordsnabba utvecklingstiden (mindre än två år!) för med sig ett och annat problem.
Test av el-Twingo: Batteriet överhettat på motorvägen
Twingo E-tech Electric, som är det fullständiga namnet, är ”född för staden”, enligt Renault själva. Batteriet på 27, 5 kWh ska ge en räckvidd om 263 km och laddningen från 10–80 procent ska ta 30 minuter.
Och stadskörningen verkar de franska motorjournalisterna vara överens om att bilen löser väl.
”Den är bedårande söt, praktisk och perfekt för stadskörning”, skriver Soufyane Benhammouda för Automobile Prope.
Överhettade batterier
Problemen börjar istället när bilen tas ut ur sin bekvämlighetszon. Journalister från franska Challenges, såväl som tidigare nämnd Benhammouda, uppmärksammade att batteritemperaturen steg till över 40 grader celsius efter färd på motorvägen – visserligen i 130 knyck, som ju är en vanlig hastighetsbegränsning söderut.
Batteriet gick då in i ett slags skyddat läge som mer eller mindre fördubblade tiden för laddning: Från de utlovade, och uppmätta, 30 minutrarna till cirka 55 minuter.
Boven i dramat är att Renault snålat in på vattenkylning. I Twingo är det luftkylning som gäller för batteriet.
”Denna lösning, som till exempel fanns i första generationens Nissan Leaf, visar sig vara helt ineffektiv på långa resor”, konstaterar Benhammouda.
Elektronikstrul på katastrofnivå
Både Automobile Prope och Youtubern MaxBLD stötte dock på än mer enerverande problem än överhettade batterier.
I båda fallen (totalt tre separata bilar) möttes förarna plötslig av felmeddelanden i stil med ”elektriskt fel” följt av ”batteriladdning omöjlig”.
Vid omstart kvarstod meddelandet, nu åtföljt av en varning om ”12V batteribackupläge”. Bilarna gick fortfarande att köra men rattreglage, kupélampor, centrallås och luftkonditionering lade av.
Tekniker från Renault kontaktades som föreslog en ”hård omstart av systemet”, alltså koppla bort 12-voltsbatteriet och vänta en stund.
Men för den som inte hade med sig en verktygslåda blev instruktionerna omöjlighet. Det går nämligen inte att öppna el-Twingos motorhuv utan att skruva bort grillen.
Slutsats?
Nya Twingo känns trots tidigt rapporterade bekymmer som en intressant bil. Motorvägsproblematiken uppdagades främst i hastigheter som vi ändå inte är tillåtna att köra i här i Sverige, och märkliga elfel på tidiga exemplar är väl nästintill branschstandard nu för tiden.
Prislappen på nya eldrivna Twingo i Sverige är ännu inte offentliggjord, detsamma gällande vilka specifikationer den kommer att få här.
Försäljningen väntas dra i gång i höst och leveranserna starta omkring årsskiftet.
