Branschexperten om EX60: "Jag hade gjort som Volvo"

Bakgrunden är, enligt presschefen, att flera nya tekniker – megacasting och cell-to-body-batterier, bland annat – har visat sig svårare att hantera än väntat.

Konsekvensen är att leveranserna försenas, och prognosen till den strategiskt viktiga USA-marknaden är att lejonparten av bilarna kommer att dröja till 2027 någon gång.

”Undviker kostsamma återkallelser”

Alternativet, att brassa på fullt i produktionen och hoppas på det bästa, menar en tysk branschvetare inte är något att fundera på.

”Jag skulle gjort detsamma som Volvo, där man försenar utrullningen lite till de är 99 procent säkra att när väl produktionsökningen sker, så funkar allt som det ska, så man undviker kostsamma återkallelser av bilar i ett senare skede”, säger Mattias Schmidt för konsult- och analysfirman Schmidt Automotive Research, till GP.

Samtidigt varnar han för att låta alltför lång tid gå innan produktionen kan komma igång ordentligt. Flera konkurrerande modeller har eller ska lanserats – vilka mer än gärna norpar åt sig marknadsandelar när EX60-platserna i Volvohallarna ekar tomma.

Bland annat är det BMW iX3 och elektriska Mercedes GLC som flåsar i nacken. BMW:s modell placerar sig generellt sett ovanför EX60 i europeiska jämförelser, vilket Dagens PS gjort en stor sammanställning av. Och även prismässigt är BMW:n ett rimligt val.

Instegsversionen av iX3 kostar 9000 kronor mindre än den billigaste EX60:n – och får nästan två mil mer i räckvidd.