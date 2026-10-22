Volvo EX60 dras med produktionsproblem och leveransförseningar som kan sträcka sig till sommaren 2027. Under tiden växer konkurrensen från BMW och Mercedes – vars nya elbilar kan locka kunder som inte vill vänta.
Branschexperten om EX60: "Jag hade gjort som Volvo"
Dagens PS har tidigare skrivit om de problem som Volvo står inför; utöver aktieras också även smärtsamma förseningar i produktionen av nya EX60. Modellen är efterlängtad, och har prisats av allehanda branschtyckare. Men takten som bilarna rullas ut från fabriken är långt ifrån vad man tidigare hade hoppats på.
Bakgrunden är, enligt presschefen, att flera nya tekniker – megacasting och cell-to-body-batterier, bland annat – har visat sig svårare att hantera än väntat.
Konsekvensen är att leveranserna försenas, och prognosen till den strategiskt viktiga USA-marknaden är att lejonparten av bilarna kommer att dröja till 2027 någon gång.
”Undviker kostsamma återkallelser”
Alternativet, att brassa på fullt i produktionen och hoppas på det bästa, menar en tysk branschvetare inte är något att fundera på.
”Jag skulle gjort detsamma som Volvo, där man försenar utrullningen lite till de är 99 procent säkra att när väl produktionsökningen sker, så funkar allt som det ska, så man undviker kostsamma återkallelser av bilar i ett senare skede”, säger Mattias Schmidt för konsult- och analysfirman Schmidt Automotive Research, till GP.
Samtidigt varnar han för att låta alltför lång tid gå innan produktionen kan komma igång ordentligt. Flera konkurrerande modeller har eller ska lanserats – vilka mer än gärna norpar åt sig marknadsandelar när EX60-platserna i Volvohallarna ekar tomma.
Bland annat är det BMW iX3 och elektriska Mercedes GLC som flåsar i nacken. BMW:s modell placerar sig generellt sett ovanför EX60 i europeiska jämförelser, vilket Dagens PS gjort en stor sammanställning av. Och även prismässigt är BMW:n ett rimligt val.
Instegsversionen av iX3 kostar 9000 kronor mindre än den billigaste EX60:n – och får nästan två mil mer i räckvidd.
Modellerna försenas till 2027
Men läget på Torslandafabriken är fortsatt knivigt. I ett kundmeddelande som Volvo skickade ut berättar man att kunder som beställt vissa varianter av bilen kan komma att få vänta till sommaren 2027. Bland annat Allt om Elbil berättar att det är EX60 i konfigurationerna EX60 P6 och P12 som drabbas av den senaste leveransförseningen.
En kompromiss som ska ha erbjudits de som vill tidigarelägga sina leveranser är att istället byta till en P10.
På annat håll, från CarUp, kommer uppgifterna att olika kompensationspaket erbjuds drabbade kunder – bland annat att kostnadsfritt uppgradera sin EX60 från utrustningsnivån Plus till Ultra.
40 000 sålda hittills
Automotive News var tidiga med att rapportera att produktionstakten för EX60 ligger kring en tiondel av den tidigare planerade produktionstakten. Hittills har 419 bilar registrerats för svenska vägar, enligt Car Info medan försäljningssiffrorna totalt ligger närmare 40 000.