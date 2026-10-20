EX60 överraskar – körde sex mil längre än väntat

När en elbil lyckas ta sig längre än vad tillverkaren vågat lova, ja då är det värt att fira. Ett exempel från tidigare i veckan är de kinesiska testerna av nya BMW i3, där modellen lyckades rulla över 1200 kilometer på en laddning – alltså nästan 30 mil mer än vad tillverkaren anger i sina specifikationer.

När Volvos nya EX60 testats av amerikanska Edmunds är det mer modesta siffror som presenteras. Enligt EPA, som är standarden som räckvidden testas i på andra sidan Atlanten, ska EX60 kunna köra drygt 502 kilometer i konfigurationen P10 Ultra AWD, på 22-tummare.

Testkörningen kombinerar motorvägshastighet med lite lugnare körning under ett strikt schema – snitthastigheten ska ligga på 80 km/h, AC:n står inställd på 22 grader och bilen har satts i sitt mest sparsamma körläge.

I Edmunds test överraskade EX60:n med att ta sig hela 13 procent längre än EPA-siffrorna: När batteriet stod tomt så hade man tagit sig ungefär 566 kilometer, och snittförbrukningen landade på 17,9 kWh/100 km.

Med ett par kilometers marginal lyckades den testade EX60:n slå Mercedes-Benz EQE 320+ SUV, och bland annat Cadillac Lyriq AWD föll kort på ungefär fem mil.

Slår inte WLTP

Men frågan är hur imponerande testresultatet egentligen är. I Sverige, och Europa, anger tillverkarna främst den uppskattade räckvidden enligt mätstandarden WLTP.

För EX60 i samma konfiguration (dock med 21-tumsdäck) som körde Edmunds test anges den räckvidden vid blandad körning till 648 km. Med andra ord cirka åtta mil längre än vad man lyckades klämma ut ur bilen i det amerikanska testet.

Därför skiljer sig siffrorna

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Snurrigt? Jo, lite kanske. Problemet är att de olika mätstandarderna för räckvidd skiljer sig åt – både i hur räckvidden mäts och hur man sedan justerar för att anpassa siffrorna till verkligheten.

Generellt sett är WLTP mer generös än EPA, skriver InsideEVs. Det beror bland annat på att EPA:s beräkningar tar större hänsyn till faktorer som kan påverka räckvidden i praktiken, medan WLTP-resultaten oftare ligger närmare bilens räckvidd under standardiserade testförhållanden.

För de amerikanska köparna, som dock ändå lär behöva vänta på sina leveranser, är Edmunds test glädjande nyheter. Här i Sverige, där vi redan matats med de generösa WLTP-siffrorna, är framgångarna inte fullt lika imponerande.