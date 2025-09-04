De bästa laddhybriderna – enligt oss

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Toyota RAV4 Plug-In Hybrid

Pris: Från 517 900 kr

Toyota RAV4 PHEV (Foto: Toyota)

I den nydesignade 2026 års RAV4 har plug-in-versionen imponerande 320 hästkrafter och beräknas kunna leverera upp till 80 kilometer elektrisk räckvidd på en full laddning.

Den har fyrhjulsdrift som standard och, som en nick till sin prestandaorienterade natur, erbjuds den i en ny GR Sport-modell med distinkt stil och fjädringsinställning.

Läs också: Toyota släpper första bilderna på heta RAV4-nyheten. Dagens PS

Kia Sorento PHEV

Pris: Från 619 900 kr

Kia Sorento PHEV (Foto: Kia)

Sorento är en praktisk sju-sitsig suv med flera drivlinealternativ, inklusive en plug-in-hybridmodell. Den har 261 hästkrafter och erbjuds med fyrhjulsdrift.

Den är inte lika dramatiskt stylad som den relaterade Hyundai Santa Fe, som nyligen designades om, men Hyundai erbjuder inte längre en plug-in-hybrid drivlina. Dessutom fick Sorento en egen uppdatering inför 2025 och ser fortfarande vass ut för en mainstream-suv.

Läs också: Experterna: Det här är den bästa sjusitsiga suven. Dagens PS

Volvo XC90

Pris: Från 994 000 kr

Volvo XC90 (Foto: Volvo)

Nya Volvo XC90 behåller sin position som familjefavorit genom att förfina ett redan vinnande koncept. Uppdateringarna fokuserar på att öka komforten med bland annat förbättrad ljudisolering.

Även om förändringarna är konservativa, befäster de XC90:s rykte som en lyxig och kompetent suv.

Läs också: Amerikansk producent stämmer Volvo för permanent hörselskada. Dagens PS

BMW X5 xDrive50e

Pris: Från 999 700 kr

BMW X5 xDrive50e (Foto: BMW)

Inför 2024 bytte BMW ut X5:s plug-in-hybridkonfiguration från en turbofyra till en turboladdad sexa och ändrade modellbeteckningen från xDrive45e till xDrive50e.

Den nya drivlinan producerar betydligt mer effekt – upp till 483 hästkrafter – och mer elektrisk räckvidd, eftersom den nu är beräknad att köra cirka 64 kilometer på en laddning.

Läs också: BMW:s nya modeller – körupplevelse till max. Dagens PS

Porsche Panamera E-Hybrid / Turbo E-Hybrid

Pris: Från 1 420 000 kr

Porsche Panamera Turbo E-Hybrid (Foto: Porsche)

Panamera erbjuder tre hybridmodeller, som alla kan laddas. Standard E-Hybrid är den mest diskreta, men erbjuder ändå 463 hästkrafter (eller 563 hästkrafter om du väljer fyrhjulsdrift).

Turbo E-Hybrid har otroliga 670 hästkrafter, och 771-hästars Turbo S E-Hybrid är den mest prestandaorienterade Panamera du kan köpa. Den har en toppfart på 325 kilometer i timmen, hur är det för hybridprestanda.

Läs också: Ny Porsche Panamera: V8 med 493 hk. Dagens PS

Mercedes-Benz S 580e

Pris: Från 1 395 000 kr

Mercedes-Benz S 580e (Foto: Mercedes-Benz)

S-klassen är den ultimata lyxsedanen, och phev-versionen lever upp till den höga standard som satts av den långa historien av S-klassbilar som kom före den.

Dess stora batteripaket innebär att S 580e erbjuder en imponerande lång uppskattad elektrisk räckvidd på 90 kilometer, och drivlinan ger 503 hästkrafter, vilket är något mer än V-8-drivna S 580.

Läs också: Mercedes dumpar två av deras nya modeller. Dagens PS

Ferrari 296 GTB

Pris: Från 2 860 000 kr

Ferrari 296 GTB (Foto: Ferrari)

En Ferrari är en speciell maskin, och 296 GTB har den distinkta äran att både vara en plug-in-hybrid och vinnaren av ett prestigefyllt pris.

Dess komplexa drivlina kombinerar en turboladdad V6 med en elmotor för hela 819 hästkrafter. Den är också otroligt rolig att köra.

Läs också: Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer. Dagens PS

