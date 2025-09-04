Plug-in-hybrider erbjuder det bästa av två världar: möjligheten att köra enbart på el när batteriet är fulladdat, plus bekvämligheten med en bensinmotor för längre resor.
De bästa laddhybriderna – enligt oss
Plug-in-hybrider, eller phev, har ofta större batteripaket än vanliga hybrider och kan laddas hemma eller vid offentliga laddstationer. När batteriet är tomt driver bensinmotorn bilen och fungerar då som en typisk hybrid.
Många av våra favoritmodeller använder sin kombinerade drivlina för att ge en extra prestandaökning utöver bränsleeffektiviteten.
Här är en lista med våra favoriter, helt utan inbördes ordning.
Kia Niro PHEV
Pris: Från 431 100 kr
Niro-familjen består helt av elektrifierade alternativ, med valet av en hybrid, en elbil eller en plug-in-hybrid. Phev-modellen kan verka som en kompromiss mellan de två, men den är utan tvekan den mest tilltalande versionen.
Den är billigare än elbilen samtidigt som den ger mer hästkrafter än standardhybriden, tack vare sin kombinerade effekt på 180 hästkrafter.
Toyota RAV4 Plug-In Hybrid
Pris: Från 517 900 kr
I den nydesignade 2026 års RAV4 har plug-in-versionen imponerande 320 hästkrafter och beräknas kunna leverera upp till 80 kilometer elektrisk räckvidd på en full laddning.
Den har fyrhjulsdrift som standard och, som en nick till sin prestandaorienterade natur, erbjuds den i en ny GR Sport-modell med distinkt stil och fjädringsinställning.
Läs också: Toyota släpper första bilderna på heta RAV4-nyheten. Dagens PS
Kia Sorento PHEV
Pris: Från 619 900 kr
Sorento är en praktisk sju-sitsig suv med flera drivlinealternativ, inklusive en plug-in-hybridmodell. Den har 261 hästkrafter och erbjuds med fyrhjulsdrift.
Den är inte lika dramatiskt stylad som den relaterade Hyundai Santa Fe, som nyligen designades om, men Hyundai erbjuder inte längre en plug-in-hybrid drivlina. Dessutom fick Sorento en egen uppdatering inför 2025 och ser fortfarande vass ut för en mainstream-suv.
Läs också: Experterna: Det här är den bästa sjusitsiga suven. Dagens PS
Volvo XC90
Pris: Från 994 000 kr
Nya Volvo XC90 behåller sin position som familjefavorit genom att förfina ett redan vinnande koncept. Uppdateringarna fokuserar på att öka komforten med bland annat förbättrad ljudisolering.
Även om förändringarna är konservativa, befäster de XC90:s rykte som en lyxig och kompetent suv.
Läs också: Amerikansk producent stämmer Volvo för permanent hörselskada. Dagens PS
BMW X5 xDrive50e
Pris: Från 999 700 kr
Inför 2024 bytte BMW ut X5:s plug-in-hybridkonfiguration från en turbofyra till en turboladdad sexa och ändrade modellbeteckningen från xDrive45e till xDrive50e.
Den nya drivlinan producerar betydligt mer effekt – upp till 483 hästkrafter – och mer elektrisk räckvidd, eftersom den nu är beräknad att köra cirka 64 kilometer på en laddning.
Läs också: BMW:s nya modeller – körupplevelse till max. Dagens PS
Porsche Panamera E-Hybrid / Turbo E-Hybrid
Pris: Från 1 420 000 kr
Panamera erbjuder tre hybridmodeller, som alla kan laddas. Standard E-Hybrid är den mest diskreta, men erbjuder ändå 463 hästkrafter (eller 563 hästkrafter om du väljer fyrhjulsdrift).
Turbo E-Hybrid har otroliga 670 hästkrafter, och 771-hästars Turbo S E-Hybrid är den mest prestandaorienterade Panamera du kan köpa. Den har en toppfart på 325 kilometer i timmen, hur är det för hybridprestanda.
Läs också: Ny Porsche Panamera: V8 med 493 hk. Dagens PS
Mercedes-Benz S 580e
Pris: Från 1 395 000 kr
S-klassen är den ultimata lyxsedanen, och phev-versionen lever upp till den höga standard som satts av den långa historien av S-klassbilar som kom före den.
Dess stora batteripaket innebär att S 580e erbjuder en imponerande lång uppskattad elektrisk räckvidd på 90 kilometer, och drivlinan ger 503 hästkrafter, vilket är något mer än V-8-drivna S 580.
Läs också: Mercedes dumpar två av deras nya modeller. Dagens PS
Ferrari 296 GTB
Pris: Från 2 860 000 kr
En Ferrari är en speciell maskin, och 296 GTB har den distinkta äran att både vara en plug-in-hybrid och vinnaren av ett prestigefyllt pris.
Dess komplexa drivlina kombinerar en turboladdad V6 med en elmotor för hela 819 hästkrafter. Den är också otroligt rolig att köra.
Läs också: Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer. Dagens PS
Provkörd: Porsche Taycan GTS – underbar vardagsracer
Porsche har presenterat en elbil som väcker uppmärksamhet var man än kör med sin unika blandning av snabbhet och läckra yttre. Porsches senaste skapelse,
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
