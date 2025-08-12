Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer

Hemligheten ligger i en medveten strategi som fyller kassakistorna och säkrar företagets framtid, där orderböckerna redan är fyllda för flera år framöver. Det är en strategi som nu gör att de tjänar miljarder på minskade leveranser i Kina.

Ferraris hemliga formel bakom miljardvinsterna

Ferrari har återigen visat sin dominans på lyxbilsmarknaden. Enligt en ny rapport från SSO Report, baserad på Ferraris officiella halvårsrapport, har det ikoniska bilmärket från Maranello lyckats öka sin omsättning med 9 procent under det första halvåret av 2025.

Detta är extra anmärkningsvärt eftersom ökningen enbart baseras på en ökning i antalet sålda bilar på bara 1 procent.

Totala antalet sålda bilar globalt landade på 7 087 fordon, vilket skickar en tydlig signal om att den italienska giganten har en särskild formel för framgång.

Ferrari Amalfi (Foto: Ferrari)

Ökningen i omsättning, som motsvarar cirka 27 miljarder svenska kronor, är inte den enda imponerande siffran. Resultatet före skatt ökade också med 9 procent och landade på 6,2 miljarder kronor.

Det fria kassaflödet, som mäter företagets likviditet, fördubblades nästan till 6,4 miljarder kronor, vilket till stor del kan tillskrivas en ökad vinst från specialmodeller som SF90XX och den nya 12Cilindri.

Samtidigt som man tjänar pengar på fordonen, har Ferrari också investerat cirka 2,3 miljarder kronor i produktutveckling under året och skickat nära 5 miljarder kronor till aktieägarna.