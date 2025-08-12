Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer

Ferrari Purosangue (Foto: Ferrari)
Ferrari Purosangue (Foto: Ferrari)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

De senaste siffrorna från den italienska sportbilstillverkaren förbryllar många. Trots att försäljningen endast ökat med en knapp procent har företaget sett en häpnadsväckande ökning i intäkter.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Hemligheten ligger i en medveten strategi som fyller kassakistorna och säkrar företagets framtid, där orderböckerna redan är fyllda för flera år framöver. Det är en strategi som nu gör att de tjänar miljarder på minskade leveranser i Kina.

Ferraris hemliga formel bakom miljardvinsterna

Ferrari har återigen visat sin dominans på lyxbilsmarknaden. Enligt en ny rapport från SSO Report, baserad på Ferraris officiella halvårsrapport, har det ikoniska bilmärket från Maranello lyckats öka sin omsättning med 9 procent under det första halvåret av 2025.

Detta är extra anmärkningsvärt eftersom ökningen enbart baseras på en ökning i antalet sålda bilar på bara 1 procent.

Totala antalet sålda bilar globalt landade på 7 087 fordon, vilket skickar en tydlig signal om att den italienska giganten har en särskild formel för framgång.

Ferrari Amalfi (Foto: Ferrari)
Ferrari Amalfi (Foto: Ferrari)

Ökningen i omsättning, som motsvarar cirka 27 miljarder svenska kronor, är inte den enda imponerande siffran. Resultatet före skatt ökade också med 9 procent och landade på 6,2 miljarder kronor.

Det fria kassaflödet, som mäter företagets likviditet, fördubblades nästan till 6,4 miljarder kronor, vilket till stor del kan tillskrivas en ökad vinst från specialmodeller som SF90XX och den nya 12Cilindri.

Samtidigt som man tjänar pengar på fordonen, har Ferrari också investerat cirka 2,3 miljarder kronor i produktutveckling under året och skickat nära 5 miljarder kronor till aktieägarna.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Efterfrågan fortsätter att växa trots kraftiga prishöjningar

Företagets framgång under året drivs av en stark efterfrågan på modeller som Purosangue, Roma Spider och 296 GTS. Samtidigt håller produktionen av modeller som SF90 Spider och Daytona SP3 på att avslutas, vilket understryker en ständig förnyelse av utbudet.

Ferrari F8 Tributo at Ferrari of Long Island. (Foto: Brandon Atchison på Unsplash)
Ferrari F8 Tributo at Ferrari of Long Island. (Foto: Brandon Atchison på Unsplash)

Ett av de mest oväntade stegen företaget har tagit är att höja priserna med upp till 10 procent på nya bilar som 12Cilindri och den kommande F80. Denna strategi, som ofta skulle kunna leda till minskad försäljning, har inte hindrat den italienska tillverkaren från att behålla sin exklusiva kundbas.

Efterfrågan på fordonen är så hög att orderböckerna nu är fyllda ända fram till 2027. Detta ger Ferrari en oöverträffad stabilitet och möjlighet att fortsätta utveckla sitt varumärke.

De nya siffrorna, som härstammar från en analys av SSO Report, bekräftar Ferraris exceptionella position på marknaden. En annan intressant nyhet är att företaget i oktober kommer att presentera sin första helt eldrivna bil, som förväntas få namnet Ferrari Elettrica.

Denna modell ska komplettera det nuvarande utbudet av hybridbilar, som redan utgör 47 procent av de totala leveranserna under första halvåret.

En medveten strategi minskar leveranserna till Kina

En central del av Ferraris strategi har varit att medvetet hålla försäljningen i Kina på en låg nivå. Under 2025 kommer Kina endast att stå för 5 procent av Ferraris totala leveranser av vägbilar. Istället har företaget riktat sin uppmärksamhet mot marknader som Nordamerika och resten av Asien.

ANNONS

Enligt vd:n vill Ferrari inte mätta marknaden med fordon. Trots de goda resultaten har företaget inte justerat sin prognos för hela året, vilket är ovanligt eftersom de historiskt sett ofta har uppjusterat sina förväntningar.

Ferrari Hypersail (Foto: Ferrari)
Ferrari Hypersail (Foto: Ferrari)

Slutligen har företaget även meddelat att man kommer att ge sig in i segelsporten under namnet Ferrari Hypersail. Det är en spännande utveckling som visar att Ferrari inte nöjer sig med att enbart vara en biltillverkare, utan vill stärka sitt varumärke i en rad olika segment.

Glöm sportbilarna: Här är Ferraris nya skrytbygge

Ferrari bryter ny mark. Vad händer när det legendariska bilmärket vänder blicken från vägarna mot ett helt nytt element? Att en anrik biltillverkare nu

Missa inte:

Har du höstångest? Det kan vara årstidsbunden depression. News 55

Så mycket pengar bör du ha på sparkontot – som buffert. E55

Spararna skippar Sverigefonder – satsar på Europa i stället. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
elbilarFerrariFörsäljningssiffror
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS