Laddhybrider släpper ut upp till 400 procent mer koldioxid i verkligheten än vad tillverkarna lovar. Mercedes Benz och Volvo Cars hamnar i skamvrån.
Utsläppsbomb: Laddhybrider värre än dieselgate
Laddhybrider har länge marknadsförts som en smidig övergång för bilister som inte är redo att ta steget fullt ut till ren eldrift. Men nu visar en omfattande granskning från miljöorganisationen ICCT, International Council on Clean Transportation, att bilarna i själva verket är rullande miljökatastrofer.
Enligt rapporten, som bygger på bränsledata från över åtta miljoner fordon i Europa, låg de verkliga utsläppen under 2021 i snitt 265 procent över tillverkarnas uppgifter. Två år senare, under 2023, hade den siffran skjutit i höjden till chockerande 400 procent.
Dieselgate, om ni minns, framstår som blygsam i en jämförelse.
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Nya laddhybrider släpper ut ännu mer
En laddhybrid som på pappret påstås släppa ut blygsamma 20 till 30 gram koldioxid per kilometer spyr i verkligheten spyr ut mellan 100 och 150 gram. Den dolda extraförbrukningen landar i snitt på nära 100 gram per kilometer.
Enligt ICCT har tillverkarnas glädjekalkyler lett till att nya bilar registrerade mellan 2021 och 2025 har dragit 42 miljarder liter mer bränsle än beräknat, vilket motsvarar 100 miljoner ton koldioxid som dumpats rakt ut i atmosfären.
”Den oroande trenden är att nya modeller orsakar inte färre, utan mer utsläpp. Även om biltillverkarna hävdar att konsumenterna kör fler kilometer på el, så är verkligheten en helt annan”, konstaterar Dr. Peter Mock, Europachef för ICCT, skriver Carup som rapporterar om utsläppsskandalen med laddhybrider.
ICCT: Tre orsaker bakom klimatfusket
Det finns tre samverkande faktorer som helt underminerar bilarnas påstådda klimatnytta. För det första laddas batterierna inte i den utsträckning som de teoretiska modellerna antar. Många förare, särskilt de som kör laddhybrider som tjänstebilar, struntar helt i att plugga in sladden.
För det andra tjuvstartar förbränningsmotorn ofta, även när föraren aktivt valt el-läget. Vid kraftiga accelerationer, omkörningar eller när kupén behöver värmas upp går bensin- eller dieselmotorn in och stöttar.
Slutligen är laddhybrider betydligt tyngre än vanliga bilar eftersom de bär på dubbla drivlinor. När batteriet är tomt drar bilen därför avsevärt mer bränsle än en traditionell, lättare personbil.
Mercedes och Volvo Cars får skämmas
Sämst i klassen är tyska Mercedes-Benz, vars utsläppsgap har eskalerat från 329 procent till otroliga 614 procent på bara två år. Men rapporten slår även hårt mot svensk-kinesiska Volvo Cars, som har satsat stort på segmentet.
Enligt ICCT är Volvo det bilmärke som förlorar mest när flottans utsläpp räknas om till verkliga siffror. Från att ha framstått som bäst i klassen hamnar de nu under genomsnittet. Det hotar dessutom en lukrativ affärsmodell, då Volvo hittills har kunnat sälja utsläppsrättigheter till andra tillverkare. De miljardintäkterna ser nu ut att gå upp i rök.
EU straffar laddhybrider med skattechock
EU-kommissionen har reagerat på fusket och skärpt den matematiska formeln för beräkningen av bilarnas förbrukning, vilket väntas leda till en skattechock för laddhybriderna framöver. Ytterligare åtstramningar väntar under 2027, även om bilindustrin just nu lobbar intensivt i Europaparlamentet för att frysa de nya reglerna.
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