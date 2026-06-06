Utsläppsbomb: Laddhybrider värre än dieselgate

Enligt rapporten, som bygger på bränsledata från över åtta miljoner fordon i Europa, låg de verkliga utsläppen under 2021 i snitt 265 procent över tillverkarnas uppgifter. Två år senare, under 2023, hade den siffran skjutit i höjden till chockerande 400 procent.

Dieselgate, om ni minns, framstår som blygsam i en jämförelse.

Läs även: Nya larmet om laddhybrider – inte vad vi trodde DagensPS

Nya laddhybrider släpper ut ännu mer

En laddhybrid som på pappret påstås släppa ut blygsamma 20 till 30 gram koldioxid per kilometer spyr i verkligheten spyr ut mellan 100 och 150 gram. Den dolda extraförbrukningen landar i snitt på nära 100 gram per kilometer.

Enligt ICCT har tillverkarnas glädjekalkyler lett till att nya bilar registrerade mellan 2021 och 2025 har dragit 42 miljarder liter mer bränsle än beräknat, vilket motsvarar 100 miljoner ton koldioxid som dumpats rakt ut i atmosfären.

”Den oroande trenden är att nya modeller orsakar inte färre, utan mer utsläpp. Även om biltillverkarna hävdar att konsumenterna kör fler kilometer på el, så är verkligheten en helt annan”, konstaterar Dr. Peter Mock, Europachef för ICCT, skriver Carup som rapporterar om utsläppsskandalen med laddhybrider.

Läs också: Hybridägare varnas: Ny skatt slår hårt DagensPS