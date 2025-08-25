Experterna: Det här är den bästa sjusitsiga suven

I en värld där familjens behov styr valet av bil, står den sjusitsiga suven starkare än någonsin. Men med en uppsjö av modeller på marknaden, vilken bil står egentligen ut från mängden?

Vi har tagit en närmare titt på tre av de mest populära utmanarna: Mitsubishi Outlander, Kia Sorento och Hyundai Santa Fe.

Baserat på omfattande tester från Europas ledande bilexperter, har vi sammanställt en exklusiv topplista för att ta reda på vilken av dessa bilar som är familjens ultimata hjälte.

Vilken bil kniper förstaplatsen och erbjuder den bästa kombinationen av komfort, prestanda och värde?

Så har listan tagits fram

Bäst i alla tester handlar om att läsa igenom alla tester som gjorts på de bilar vi väljer att ställa emot varandra.

Sedan sammanställs alla betyg och vi får fram ett genomsnitt. På så sätt blir det tydligt vilken bil som faktiskt är bäst, enligt den samlade motorjournalistkåren i Europa.

Alla tester har översatts till en 100-gradig skala där 100 är bäst. Varje modell har därefter fått en genomsnittsbedömning av de antal tester de varit med i.

Texterna under respektive bild är en sammanfattning över vad journalister uttrycker i sina tester.