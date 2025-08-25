Det har blivit dags att utse en vinnare. Vilken sjusitsig suv är bäst i test? Mitsubishi Outlander, Kia Sorento eller Hyundai Santa Fe?
Experterna: Det här är den bästa sjusitsiga suven
Mest läst i kategorin
Satsning på högre hastigheter: Då får du köra i 150 km/h
I en tid där många europeiska länder sänker hastigheterna på sina vägar, väljer en nation att gå mot strömmen. Landet, som kanske inte är en vanlig genomfartsled för svenska bilister, genomför en radikal förändring som kan komma att påverka bilresandet i hela Europa. Planerna, som har diskuterats länge, blir nu verklighet med ett unikt pilotprojekt …
Fyndläge – Tesla lockar med nollränta och inbytesbonus
Att skaffa en ny bil kan vara en dyr historia, men nu kan det bli betydligt enklare för fler svenskar. Nya incitament från en av marknadens ledande aktörer inom elbilar, Tesla, gör det mer överkomligt att köpa en Model 3 eller Model Y. Genom generösa inbytesbonusar, nollränta på lån och lägre driftskostnader, kan tusentals kronor …
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper. Kan förändra allt Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av …
Bränslepriset kan slå nya rekord efter EU-beslut
Den ekonomiska bördan för hushåll som är beroende av bil kan snart bli betydligt tyngre. Ett nytt EU-beslut väntas påverka priset vid pumpen och kan komma att innebära en stor omställning för många. Vad är ETS 2 och hur påverkar det priserna Från och med 2027 inför EU ett nytt utsläppshandelssystem, kallat ETS 2, som …
Experterna: Det här är den bästa sjusitsiga suven
Det har blivit dags att utse en vinnare. Vilken sjusitsig suv är bäst i test? Mitsubishi Outlander, Kia Sorento eller Hyundai Santa Fe? I en värld där familjens behov styr valet av bil, står den sjusitsiga suven starkare än någonsin. Men med en uppsjö av modeller på marknaden, vilken bil står egentligen ut från mängden? …
I en värld där familjens behov styr valet av bil, står den sjusitsiga suven starkare än någonsin. Men med en uppsjö av modeller på marknaden, vilken bil står egentligen ut från mängden?
Vi har tagit en närmare titt på tre av de mest populära utmanarna: Mitsubishi Outlander, Kia Sorento och Hyundai Santa Fe.
Baserat på omfattande tester från Europas ledande bilexperter, har vi sammanställt en exklusiv topplista för att ta reda på vilken av dessa bilar som är familjens ultimata hjälte.
Vilken bil kniper förstaplatsen och erbjuder den bästa kombinationen av komfort, prestanda och värde?
Så har listan tagits fram
Bäst i alla tester handlar om att läsa igenom alla tester som gjorts på de bilar vi väljer att ställa emot varandra.
Sedan sammanställs alla betyg och vi får fram ett genomsnitt. På så sätt blir det tydligt vilken bil som faktiskt är bäst, enligt den samlade motorjournalistkåren i Europa.
Alla tester har översatts till en 100-gradig skala där 100 är bäst. Varje modell har därefter fått en genomsnittsbedömning av de antal tester de varit med i.
Texterna under respektive bild är en sammanfattning över vad journalister uttrycker i sina tester.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Plats 3 – Mitsubishi Outlander
Snittbetyg: 65
Pris: Från 539 900 kr
Läs också: Bästa begagnatköpet: Studie avslöjar bilarna du kan köra slut på. Dagens PS
Grym familjebil
Mitsubishis nya Outlander är en kompetent familjebil med plats för upp till sju personer, där de bakersta sätena är bäst lämpade för barn.
Bilens interiör är funktionell och känns robust, men saknar den lyxiga känsla som finns hos vissa konkurrenter.
Bilen erbjuder en bekväm och tyst körupplevelse, perfekt för långa motorvägsresor. Trots en något svag motor i jämförelse med rivaler, är Outlander ett prisvärt alternativ för den som söker en rymlig och pålitlig bil.
Plats 2 – Kia Sorento
Snittbetyg: 80
Pris: Från 619 900 kr
Läs också: Familjefavoriten får ny kostym. Dagens PS
Plats för vuxna i bak
Kia Sorento är en stor, sjusitsig suv som upplevs som rymlig och välutrustad. Den har en modern interiör med dubbla skärmar, och den tredje sätesraden erbjuder faktiskt utrymme för vuxna på kortare resor.
Bilen är bekväm för långfärd men kan upplevas som något stötig vid lägre hastigheter.
Drivlinorna inkluderar hybrid, laddhybrid och diesel, där dieselalternativet är bäst för den som planerar att dra tunga släp.
Plats 1 – Hyundai Santa Fe
Snittbetyg: 86
Pris: Från 689 900 kr
Läs också: Hyundai Santa Fe återkallas – riskerar att rulla iväg. Dagens PS
Vinnaren med gott om plats
Hyundai Santa Fe har omvandlats från en traditionell suv till en uppseendeväckande, boxig familjefavorit.
Den nya designen har blivit en stor succé och bidrar till bilens rymliga interiör med plats för sju vuxna, dock med en begränsad bagageyta när alla säten används. Bilen har en bekväm åktur och tyst körning, men är inte sportig.
Med priser från cirka 689 900 kronor och uppåt erbjuder Santa Fe ett lyxigt alternativ till dyrare märken, med ett generöst utbud av funktioner och bra bränsleekonomi.
|1
|Hyundai Santa Fe
|Från 689 900 kr
|86
|2
|Kia Sorento
|Från 619 900 kr
|80
|3
|Mitsubishi Outlander
|Från 539 900 kr
|65
Experterna: Det här är Europas bästa sportkombi
I jakten på den perfekta kombinationen av prestanda, praktikalitet och körglädje ställs tre av Europas hetaste sportkombis mot varandra. Vilken bil
Missa inte:
Gick på 70 lägenhetsvisningar: Här är lärdomen. News 55
Små kärnkraftsreaktorer löser inte elpriserna: “Ingen kioskvältare”. E55
Zelenskyj: Ukrainas framtid avgörs endast av oss. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Glöm museer – nu vallfärdar turister hit istället
Det är inte längre museer som Colosseum, Louvren eller Big Ben som får kamerorna att klicka och drar turister. Den nya turistmagneten stavas matbutiken. Här flockas resenärer för att dokumentera chipspåsar, läskburkar och lokala delikatesser – och resultatet blir miljoner visningar på TikTok. När chips blir kulturarv Enligt Skift.com, som följer globala resetrender, är det …
Köpråd för börsjätten: "Obegripligt lågt värdering"
Den svenska börsjätten har halkat efter index under flera år men nu kan ett nära 20 procentigt kurslyft ligga i korten. "Aktien är nämligen ett av mycket få stora svenska börsbolag som gynnas av en svagare dollar", skriver Dagens Industris analytiker Ulf Petersson som stämplar bolaget som veckans aktie. Läs även: Veckans börsprofil: "Vi står …
AI-tvivel kan grusa fortsatt Wall Street-rally
På onsdag släpper chipjätten Nvidia sin rapport och då kan Wall Street sättas på prov om AI-boomen betraktas som hållbar, skriver Fortune. Det har kommit in flera bubbelvarningar för den nya tekniken, däribland från OpenAI:s vd Sam Altman som menar att investerarna uppvisar ett skrämmande exalterat beteende över AI, artificiell intelligens. Detta visar sig främst …
Den stora frågan: Ska du slå av start/stopp-funktionen?
Bilens start/stopp-funktion sparar bränsle och minskar utsläpp. Vad händer med motorn av all avancerad teknik? Den moderna tekniken är utformad för att spara bränsle och minska utsläpp, men vad har funktionen för långsiktig påverkan på motorns livslängd? Så funkar tekniken Start/stopp-system, som ibland kallas auto start/stopp, finns i de flesta nya bilar, från små till …
SJ:s vd får kicken men landar mjukt med fallskärm
När SJ:s vd Monica Lingegård nu tvingas bort kan hon trösta sig med en fallskärm värd 6,6 miljoner kronor, berättar Dagens Industri. På söndagen rapporterade tidningen att Monica Lingegård sparkas. Hon blir dock kvar på vd-stolen för den statliga tågoperatören till 1 mars 2026. Det är styrelsen som kommit fram till att Lingegård behöver bytas …