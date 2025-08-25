Dagens PS
Experterna: Det här är den bästa sjusitsiga suven

Liten suv med tre rader, vilken är bäst? (Foto: Hyundai, Kia och Mitsubishi)
Liten suv med tre rader, vilken är bäst? (Foto: Hyundai, Kia och Mitsubishi)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Det har blivit dags att utse en vinnare. Vilken sjusitsig suv är bäst i test? Mitsubishi Outlander, Kia Sorento eller Hyundai Santa Fe?

I en värld där familjens behov styr valet av bil, står den sjusitsiga suven starkare än någonsin. Men med en uppsjö av modeller på marknaden, vilken bil står egentligen ut från mängden?

Vi har tagit en närmare titt på tre av de mest populära utmanarna: Mitsubishi Outlander, Kia Sorento och Hyundai Santa Fe.

Baserat på omfattande tester från Europas ledande bilexperter, har vi sammanställt en exklusiv topplista för att ta reda på vilken av dessa bilar som är familjens ultimata hjälte.

Vilken bil kniper förstaplatsen och erbjuder den bästa kombinationen av komfort, prestanda och värde?

Så har listan tagits fram

Bäst i alla tester handlar om att läsa igenom alla tester som gjorts på de bilar vi väljer att ställa emot varandra.

Sedan sammanställs alla betyg och vi får fram ett genomsnitt. På så sätt blir det tydligt vilken bil som faktiskt är bäst, enligt den samlade motorjournalistkåren i Europa.

Alla tester har översatts till en 100-gradig skala där 100 är bäst. Varje modell har därefter fått en genomsnittsbedömning av de antal tester de varit med i.

Texterna under respektive bild är en sammanfattning över vad journalister uttrycker i sina tester.

Plats 3 – Mitsubishi Outlander

Snittbetyg: 65

Pris: Från 539 900 kr

Läs också: Bästa begagnatköpet: Studie avslöjar bilarna du kan köra slut på. Dagens PS

Mitsubishi Outlander. (Foto: Mitsubishi)
Mitsubishi Outlander. (Foto: Mitsubishi)

Grym familjebil

Mitsubishis nya Outlander är en kompetent familjebil med plats för upp till sju personer, där de bakersta sätena är bäst lämpade för barn.

Bilens interiör är funktionell och känns robust, men saknar den lyxiga känsla som finns hos vissa konkurrenter.

Bilen erbjuder en bekväm och tyst körupplevelse, perfekt för långa motorvägsresor. Trots en något svag motor i jämförelse med rivaler, är Outlander ett prisvärt alternativ för den som söker en rymlig och pålitlig bil.

Plats 2 – Kia Sorento

Snittbetyg: 80

Pris: Från 619 900 kr

Läs också: Familjefavoriten får ny kostym. Dagens PS

Kia Sorento (Foto: Kia)
Kia Sorento (Foto: Kia)

Plats för vuxna i bak

Kia Sorento är en stor, sjusitsig suv som upplevs som rymlig och välutrustad. Den har en modern interiör med dubbla skärmar, och den tredje sätesraden erbjuder faktiskt utrymme för vuxna på kortare resor.

Bilen är bekväm för långfärd men kan upplevas som något stötig vid lägre hastigheter.

Drivlinorna inkluderar hybrid, laddhybrid och diesel, där dieselalternativet är bäst för den som planerar att dra tunga släp.

Plats 1 – Hyundai Santa Fe

Snittbetyg: 86

Pris: Från 689 900 kr

Läs också: Hyundai Santa Fe återkallas – riskerar att rulla iväg. Dagens PS

Hyundai Santa Fe (Foto: Hyundai)
Hyundai Santa Fe (Foto: Hyundai)

Vinnaren med gott om plats

Hyundai Santa Fe har omvandlats från en traditionell suv till en uppseendeväckande, boxig familjefavorit.

Den nya designen har blivit en stor succé och bidrar till bilens rymliga interiör med plats för sju vuxna, dock med en begränsad bagageyta när alla säten används. Bilen har en bekväm åktur och tyst körning, men är inte sportig.

Med priser från cirka 689 900 kronor och uppåt erbjuder Santa Fe ett lyxigt alternativ till dyrare märken, med ett generöst utbud av funktioner och bra bränsleekonomi.

1Hyundai Santa FeFrån 689 900 kr86
2Kia SorentoFrån 619 900 kr80
3Mitsubishi OutlanderFrån 539 900 kr65

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

