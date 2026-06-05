Några länder i Europa testar AI-teknik i hastighetskamerorna, det innebär att fartsyndare inte längre hinner bromsa innan kameran mäter deras hastighet.
Nya AI-kameran fångar dig innan du bromsar
Spanska myndigheter växlar upp i arbetet mot fartsyndare. En vanlig strategi är att ligga över hastighetsgränsen men att bromsa strax innan bilen hamnar i fartkamerans vakande blick.
Med ny teknik i form av AI-styrd 3D-laser menar spanska trafikmyndigheten DGT (Dirección General de Tráfico) att fartöverträdelser kommer att fångas långt innan föraren har chans att reagera på den kommande kameran.
Enligt spanska El Confidencial kan systemen upptäcka fordon och mäta hastighet på upp till cirka 200 meters avstånd – det är ungefär dubbelt så långt avstånd som svenska hastighetskameror mäter på.
Tekniken bygger på laserbaserad LIDAR som skapar en tredimensionell bild av trafiken i realtid. Genom så kallade “punktmoln” analyserar ett AI-system varje fordon och kan identifiera både hastighet och fordonstyp. Det gör att systemet kan skilja mellan personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar och därmed tillämpa rätt hastighetsgräns automatiskt.
Markering mot motorcyklar
Enligt spanska trafikexperter är en av de största förbättringarna just träffsäkerheten mot motorcyklar, som tidigare kunde vara svårare att identifiera i vissa system. Med 3D-skanning och AI blir även tvåhjuliga fordon tydligt klassificerade i trafiken.
Samtidigt lyfter DGT att syftet inte enbart är att öka antalet böter, utan att förbättra trafiksäkerheten. Fortkörning är fortfarande en av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor i Spanien.
29 000 fångade på åtta kameror
I Grekland använder man redan AI för att fånga fartsyndare. CarScoops skriver att man där lyckades fånga nästan 29 000 hastighetsöverträdelser utspritt på åtta AI-kameror under en treveckorsperiod.
Förutom hastighetsöverträdelser kan kamerorna också identifiera förare som använder mobiltelefon, inte använder säkerhetsbälte, kör mot rött ljus eller kör i bussfiler. Allt sker automatiskt, utan att någon fysiskt övervakar materialet.
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Svenska modellen
I Sverige sker också stora satsningar på att placera ut fler fartkameror, och uppdatera vissa befintliga. I våras slog Trafikverket på stora trumman när en ny slags kamera placerades på tre strategiska platser i Sverige.
Men här på hemmaplan handlar det inte om högavancerade AI-system, inte än i alla fall. Den stora nyheten med Trafikverkets nya kameror var placeringen – istället för att sättas upp vid sidan av vägen hamnade de ovanför, i samma ”portaler” som vägskyltarna hänger i. Syftet? Bättre insyn i passerande bilar och möjlighet att bevaka alla körfält samtidigt.
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