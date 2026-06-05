Nya AI-kameran fångar dig innan du bromsar

Med ny teknik i form av AI-styrd 3D-laser menar spanska trafikmyndigheten DGT (Dirección General de Tráfico) att fartöverträdelser kommer att fångas långt innan föraren har chans att reagera på den kommande kameran.

Enligt spanska El Confidencial kan systemen upptäcka fordon och mäta hastighet på upp till cirka 200 meters avstånd – det är ungefär dubbelt så långt avstånd som svenska hastighetskameror mäter på.

Tekniken bygger på laserbaserad LIDAR som skapar en tredimensionell bild av trafiken i realtid. Genom så kallade “punktmoln” analyserar ett AI-system varje fordon och kan identifiera både hastighet och fordonstyp. Det gör att systemet kan skilja mellan personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar och därmed tillämpa rätt hastighetsgräns automatiskt.

Markering mot motorcyklar

Enligt spanska trafikexperter är en av de största förbättringarna just träffsäkerheten mot motorcyklar, som tidigare kunde vara svårare att identifiera i vissa system. Med 3D-skanning och AI blir även tvåhjuliga fordon tydligt klassificerade i trafiken.

Samtidigt lyfter DGT att syftet inte enbart är att öka antalet böter, utan att förbättra trafiksäkerheten. Fortkörning är fortfarande en av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor i Spanien.

Läs mer: Nu ska det gå långsammare på svenska vägar