Mercedes dumpar två av deras nya modeller

Mercedes tvingas dra in ett par av deras nyare bilar. (Foto: Photo by Ambitious Studio* | Rick Barrett on Unsplash)
Mercedes tvingas dra in ett par av deras nyare bilar. (Foto: Photo by Ambitious Studio* | Rick Barrett on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Efter en tids tvekan har en av världens största biltillverkare nu gjort ett omvälvande drag. Två av deras nyligen lanserade modeller försvinner från marknaden.

Mercedes-Benz planerar att avsluta produktionen av de eldrivna modellerna EQE sedan och EQE suv redan 2026.

Detta oväntade drag är en del av en strategisk omvärdering av företagets sortiment av elbilar, där interna bedömningar har lett till slutsatsen att det finns en överlappning mellan deras nuvarande och kommande modeller.

Beslutet kommer trots att det tidigare fanns planer på att de två EQE-modellerna skulle genomgå en ansiktslyftning nästa år, med betydande uppgraderingar av deras plattform. Dessa uppgraderingar inkluderade bland annat en övergång från dagens 400-volts till en ny 800-volts arkitektur.

Enligt Autocar kommer dock dessa uppgraderingar nu endast att genomföras på de större modellerna EQS sedan och EQS suv.

2026 Mercedes-Benz EQE SUV (Foto: Mercedes)
2026 Mercedes-Benz EQE SUV (Foto: Mercedes)

Ersättare och kommande modeller

De två utgående EQE-modellerna kommer indirekt att ersättas av den eldrivna C-klass EQ och GLC EQ, vilka båda bygger på Mercedes nya 800-volts MB.EA-M plattform. Dessa nya modeller påstås erbjuda förbättrad rymlighet, ökad praktisk användbarhet och en liknande nivå av chassiteknologi som sina EQE-syskon.

En talesperson för Mercedes har inte bekräftat att produktionen av EQE kommer att avslutas 2026, utan har sagt att företaget har en policy att inte kommentera spekulationer kring sina nuvarande och framtida modeller.

Däremot bekräftades att efterföljaren till EQE sedan, den eldrivna E-klass EQ, är under utveckling och planerad att lanseras 2027. Denna modell kommer att baseras på samma plattform som den nya C-klass EQ och GLC EQ.

2026 Mercedes-Benz EQE Sedan (Foto: Mercedes)
2026 Mercedes-Benz EQE Sedan (Foto: Mercedes)
Varför beslutet fattas

Anledningen till nedläggningen är, enligt Autocar, att Mercedes anser att EQE-modellerna inte längre har några fördelar jämfört med de kommande eldrivna C-klass EQ och GLC EQ. Det uppges att beslutet också ger Mercedes tid att ställa om sina fabriker inför ankomsten av den nya E-klass EQ under 2027.

Sedan introduktionen 2022 har Mercedes kontinuerligt uppdaterat både EQE sedan och EQE suv, med förbättringar som en värmepump, en frånkopplingsenhet för frammotorn på fyrhjulsdrivna modeller, och en uppgradering av batterikapaciteten till 96 kWh.

Trots dessa förbättringar har Mercedes nu beslutat att inte investera ytterligare i dessa modeller. Det framkommer att Mercedes kunder haft svårt för EQ-bilarnas ”tvålformade” karosser, samtidigt som bilarna inte har erbjudit den framtidsteknik, som 800-voltsarkitektur, som nu kommer att bli standard i de nya modellerna.

Enligt uppgift kommer den eldrivna C-klassen att lanseras i början av nästa år, 2026. Den nya Mercedes GLC EQ visas upp på bilmässan i München. Den nya modellen har ett bagageutrymme på 570 liter, plus ytterligare 128 liter i en så kallad frunk, vilket bekvämt överträffar EQE suv:s kapacitet på 520 liter. Den har även en dragkapacitet på upp till 2500 kg.

ElbilelbilarMercedesMercedes EQMercedes-Benz
