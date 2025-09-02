Mercedes dumpar två av deras nya modeller

Mercedes-Benz planerar att avsluta produktionen av de eldrivna modellerna EQE sedan och EQE suv redan 2026.

Detta oväntade drag är en del av en strategisk omvärdering av företagets sortiment av elbilar, där interna bedömningar har lett till slutsatsen att det finns en överlappning mellan deras nuvarande och kommande modeller.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Beslutet kommer trots att det tidigare fanns planer på att de två EQE-modellerna skulle genomgå en ansiktslyftning nästa år, med betydande uppgraderingar av deras plattform. Dessa uppgraderingar inkluderade bland annat en övergång från dagens 400-volts till en ny 800-volts arkitektur.

Enligt Autocar kommer dock dessa uppgraderingar nu endast att genomföras på de större modellerna EQS sedan och EQS suv.

2026 Mercedes-Benz EQE SUV (Foto: Mercedes)

Ersättare och kommande modeller

De två utgående EQE-modellerna kommer indirekt att ersättas av den eldrivna C-klass EQ och GLC EQ, vilka båda bygger på Mercedes nya 800-volts MB.EA-M plattform. Dessa nya modeller påstås erbjuda förbättrad rymlighet, ökad praktisk användbarhet och en liknande nivå av chassiteknologi som sina EQE-syskon.

En talesperson för Mercedes har inte bekräftat att produktionen av EQE kommer att avslutas 2026, utan har sagt att företaget har en policy att inte kommentera spekulationer kring sina nuvarande och framtida modeller.

ANNONS

Däremot bekräftades att efterföljaren till EQE sedan, den eldrivna E-klass EQ, är under utveckling och planerad att lanseras 2027. Denna modell kommer att baseras på samma plattform som den nya C-klass EQ och GLC EQ.