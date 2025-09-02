Efter en tids tvekan har en av världens största biltillverkare nu gjort ett omvälvande drag. Två av deras nyligen lanserade modeller försvinner från marknaden.
Mercedes dumpar två av deras nya modeller
Mest läst i kategorin
Nu byts alla körkort ut – så här går det till
Körkorten som vi känner dem är på väg att försvinna. En ny uppgradering av det klassiska plastkortet har redan börjat, men det är bara första steget mot en större förändring som snart kommer att vara verklighet för alla bilförare i Europa. Det nya körkortet som redan är här Redan från och med i år har …
Det går framåt för biltillverkaren som vägrar gå elektriskt
Inom bilindustrin är det få tillverkare som är så framgångsrika som Toyota. Medan andra kämpar med fallande försäljning, fortsätter det japanska företaget att växa, och det av en alldeles särskild anledning. Biljätten som står emot elbilstrenden Det japanska bilföretaget Toyota fortsätter att gå emot strömmen i bilindustrin. Företaget, som har en strategi att inte enbart …
Bilmärket ligger i topp på Svarta listan – igen
Biljätten Tesla toppar den nya svarta listan från ARN. De har flest klagomål och rekommenderas ersätta kunder med miljonbelopp. Den som vill ha en problemfri bilaffär gör bäst i att se över vilka företag som hamnat på den så kallade svarta listan. Här toppar ett känt bilmärke listan över de företag som har flest ärenden …
Här är bilarna som ingen längre vill ha
Sista tiden har en tydlig trend vuxit fram på den europeiska bilmarknaden. Vissa modeller har tappat marknadsandelar, medan andra fortsätter att ta över. Medan el- och laddhybrider växer, har de traditionella bensin- och dieselbilarna tappat betydligt under 2025. Detta skifte sätter press på de klassiska bilmärkena att snabbt anpassa sig till en ny verklighet, där …
90-årig kvinna stoppades – detaljen förbryllar polisen
I en oväntad händelse under en trafikkontroll i Höör stoppades nyligen en bil, vilket ledde till en anmärkningsvärd upptäckt. Denna händelse har nu resulterat i en utredning som väcker frågor kring omständigheterna och de möjliga konsekvenserna för den inblandade föraren. Det som framkom under kontrollen har satt ljuset på en speciell situation som nu utreds …
Mercedes-Benz planerar att avsluta produktionen av de eldrivna modellerna EQE sedan och EQE suv redan 2026.
Detta oväntade drag är en del av en strategisk omvärdering av företagets sortiment av elbilar, där interna bedömningar har lett till slutsatsen att det finns en överlappning mellan deras nuvarande och kommande modeller.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Beslutet kommer trots att det tidigare fanns planer på att de två EQE-modellerna skulle genomgå en ansiktslyftning nästa år, med betydande uppgraderingar av deras plattform. Dessa uppgraderingar inkluderade bland annat en övergång från dagens 400-volts till en ny 800-volts arkitektur.
Enligt Autocar kommer dock dessa uppgraderingar nu endast att genomföras på de större modellerna EQS sedan och EQS suv.
Ersättare och kommande modeller
De två utgående EQE-modellerna kommer indirekt att ersättas av den eldrivna C-klass EQ och GLC EQ, vilka båda bygger på Mercedes nya 800-volts MB.EA-M plattform. Dessa nya modeller påstås erbjuda förbättrad rymlighet, ökad praktisk användbarhet och en liknande nivå av chassiteknologi som sina EQE-syskon.
En talesperson för Mercedes har inte bekräftat att produktionen av EQE kommer att avslutas 2026, utan har sagt att företaget har en policy att inte kommentera spekulationer kring sina nuvarande och framtida modeller.
Däremot bekräftades att efterföljaren till EQE sedan, den eldrivna E-klass EQ, är under utveckling och planerad att lanseras 2027. Denna modell kommer att baseras på samma plattform som den nya C-klass EQ och GLC EQ.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Varför beslutet fattas
Anledningen till nedläggningen är, enligt Autocar, att Mercedes anser att EQE-modellerna inte längre har några fördelar jämfört med de kommande eldrivna C-klass EQ och GLC EQ. Det uppges att beslutet också ger Mercedes tid att ställa om sina fabriker inför ankomsten av den nya E-klass EQ under 2027.
Sedan introduktionen 2022 har Mercedes kontinuerligt uppdaterat både EQE sedan och EQE suv, med förbättringar som en värmepump, en frånkopplingsenhet för frammotorn på fyrhjulsdrivna modeller, och en uppgradering av batterikapaciteten till 96 kWh.
AMG:s mästerdrag: V8-motorn får en ny chans
De flesta känner till det legendariska prestandamärket Mercedes-AMG, men få vet dess riktiga ursprung. Från att ha grundats i en gammal tysk kvarn, har
Trots dessa förbättringar har Mercedes nu beslutat att inte investera ytterligare i dessa modeller. Det framkommer att Mercedes kunder haft svårt för EQ-bilarnas ”tvålformade” karosser, samtidigt som bilarna inte har erbjudit den framtidsteknik, som 800-voltsarkitektur, som nu kommer att bli standard i de nya modellerna.
Enligt uppgift kommer den eldrivna C-klassen att lanseras i början av nästa år, 2026. Den nya Mercedes GLC EQ visas upp på bilmässan i München. Den nya modellen har ett bagageutrymme på 570 liter, plus ytterligare 128 liter i en så kallad frunk, vilket bekvämt överträffar EQE suv:s kapacitet på 520 liter. Den har även en dragkapacitet på upp till 2500 kg.
Mercedes säljer sitt ägande – nu faller aktien
Mercedes-Benz säljer sitt stora innehav i Nissan. En affär som får aktiekursen att falla rejält för den japanska biltillverkaren. Den tyska
Missa inte:
Regeringen: Näringsförbud ska stoppa kriminella ekonomin. News 55
Fonden Avanza Zero försvinner från PPM: “Vi vill inte ändra oss”. E55
M&A-vågen som kom av sig: “Viktig fallstudie”. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Misstänkt rysk attack mot von der Leyens flygplan
Ryssland misstänks ligga bakom en attack mot Ursula von der Leyens flygplan. Besättningen på det drabbade flygplanet fick använda papperskartor för att kunna navigera och landa. Attacken skedde under söndagen då EU-kommissionens chef Ursula von der Leyen skulle landa i Bulgarien. Riktad mot von der Leyens flygplan Enligt olika källor ska det röra sig om …
Mercedes dumpar två av deras nya modeller
Efter en tids tvekan har en av världens största biltillverkare nu gjort ett omvälvande drag. Två av deras nyligen lanserade modeller försvinner från marknaden. Mercedes-Benz planerar att avsluta produktionen av de eldrivna modellerna EQE sedan och EQE suv redan 2026. Detta oväntade drag är en del av en strategisk omvärdering av företagets sortiment av elbilar, …
Kustbevakningen sätts in mot ryska skuggflottan
Den svenska kustbevakningen har fått ett nytt uppdrag sedan i somras – att hålla koll på den ryska skuggflottan. Den ryska skuggflottan utgör ett växande hot för säkerheten i Östersjöområdet. Ryska skuggflottan fraktar olja Fartygen, som ofta har oklar ägarstruktur, används ofta för att frakta olja och undvika sanktionerna riktade mot Ryssland. Fartygen är ofta …
Kris för kolindustrin hotar hela den ryska ekonomin
Fallande kolpriser och sanktioner gör att den ryska kolindustrin står inför en kollaps. Det hotar i sin tur den ryska ekonomin. Mycket pekar på att Ryssland står inför en lågkonjunktur sedan statliga satsningar på att bygga upp den ryska krigsapparaten håller på att ta slut. Kris för kolindustrin i Ryssland Nu kommer dessutom rapporter om …
Norska oljejätten utmanar Trump och ställer upp för vindkraften
Norska oljejätten Equinor backar upp danska Ørsted med nästan en miljard dollar. Det motverkar därmed Trumps försök att lägga ner den havsbaserade vindkraften. Donald Trump har redan från första dagen i Vita huset motarbetat havsbaserad vindkraft. Svårt för vindkraften Det gör det svårt att få in investeringar och utveckla vindprojekten för bolag som danska Ørsted, …