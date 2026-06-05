Till och med Ryssland protesterar mot Kinas pris-dumpning på bilar

Sämsta starten på 20 år

Men nu vänder stämningen. Den ryska bilmarknaden har drabbats av sin sämsta start på 20 år. I februari 2026 såldes 19 070 nya Ladabilar, en nedgång på drygt 22 procent jämfört med samma månad året innan.

Ladas marknadsandel sjönk från 31,5 till 23,8 procent på ett år. Avtovaz har tvingats skära försäljningsmålet med 15 procent och ligger 43 procent under den takt som krävs för att nå helårsmålet på 400 000 fordon.

Kreml svarar med skyddstullar

Ryssland höjde de så kallade återvinningsavgifterna på importerade bilar med 70 till 85 procent redan 2024, avgifter som i praktiken fungerar som skyddstullar.

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Resultatet har varit dramatiskt. Kinesiska bilexport till Ryssland föll med nästan 48 procent under 2025. Över 600 kinesiska bilhandlare stängde under samma period.

Chery, som kontrollerade mer än 20 procent av den ryska marknaden 2024, meddelade i sin börsnotering i Hongkong att man planerar att minska sin verksamhet i Ryssland fram till 2027.

Inte bara ett ryskt problem

Kinas prisdumpning är välkänd för oss inom EU. OECD kallar det ”industriell dopning” och konstaterar att kinesiska industriföretag får mellan tre och åtta gånger mer statligt stöd än jämförbara bolag i OECD-länder.

På den europeiska marknaden har kinesiska elbilar tappat i värde betydligt snabbare än väntat, vilket även underminerar förtroendet för leasingmarknaden.

Sprickor i alliansen

Situationen blottar sprickor i det som framstått som en orubblig geopolitisk allians. Kina har systematiskt utnyttjat Rysslands beroendeställning efter sanktionerna, inte bara inom bilindustrin utan även genom energiavtal som strukturerats till Kinas fördel.

Att till och med Ryssland, Kinas närmaste geopolitiska allierade, nu höjer rösten mot prisdumpningen visar hur långt det kinesiska priskriget har gått.

Frågan är om Peking kommer att lyssna, eller om bilindustrins priskrig blir nästa spricka i den rysk-kinesiska axeln.

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