Emblemstölder är tillbaka på tapeten igen – men den här gången handlar det inte om småtjuvar som vill hänga Mercedesloggan runt halsen för att efterlikna sina favoritartister.
Därför knycker tjuvarna bilemblem igen
Airbags, katalysatorer, rattar, däck och lyktor har länge varit eftertraktat stöldgods. Oftast handlar det om att delarna säljs vidare på svarta marknaden – eller i fallet katalysatorer kan det också handla om att utvinna ädelmetaller.
I åttiotalets hiphop-USA var det dock frontemblemen som levde farligt. Kända artister, exempelvis Sir-Mix-Alot som syns på bild här nedan, gjorde det trendigt att bära Mercedesemblemet i guld runt halsen.
De med mindre budget, men som ändå ville fånga blickar, kunde helt sonika rycka emblemet från en parkerad Mercedes och sedan hänga det i en kedja runt halsen.
Ballt? Ja. Tråkigt för Mercedesägaren? Också ja.
Enligt brittiska nyhetskällor har emblemstölder åter blivit en huvudvärk för bilägare. I en slags riktad attack har 70-talet Volkswagenbilar befriats från sina emblem under en period på fyra dagar i södra London.
Värda tusentals
Polisrapporterna stryker dock misstankarna om smyckesmakeri: De bilar som stöldligan riktat sig in på är sådana som har avancerade sensorer i emblemet, exempelvis T-Roc och Tiguan. Att byta ut emblemet uppges av en drabbad ägare kosta uppemot motsvarande 19 000 kronor, vilket troligtvis innebär att de har ett högt värde också på svarta marknaden.
Spanar med drönare
Vittnen till stölderna beskriver att de går i blixtfart: Med en drönare spanar tjuvarna ut vilka bilar som de ska slå till emot, och på bara några sekunder får de loss emblemet med tillhörande sensorer och kablage.
Undvik bilstölder
Dagens PS har tidigare tipsat om hur man som bilägare håller tjuvarna borta, sammanfattat handlar det om att:
- Parkera i ett garage om du har möjlighet.
- Använd övervakningskamera, på eller runt bilen, samt rörelseaktiverade lampor.
- Var försiktig med var du lämnar bilnyckeln.
- Om din bil är keyless, förvara din nyckel eller tagg/kort i en metallburk eller i aluminiumfolie för att minska risken att signalen kan läsas av.
- Ha larmet aktiverat.
- Om du har en bil-app, ha koll på felmeddelanden om öppna dörrar och liknande.
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