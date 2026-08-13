Därför knycker tjuvarna bilemblem igen

I åttiotalets hiphop-USA var det dock frontemblemen som levde farligt. Kända artister, exempelvis Sir-Mix-Alot som syns på bild här nedan, gjorde det trendigt att bära Mercedesemblemet i guld runt halsen.

De med mindre budget, men som ändå ville fånga blickar, kunde helt sonika rycka emblemet från en parkerad Mercedes och sedan hänga det i en kedja runt halsen.

Ballt? Ja. Tråkigt för Mercedesägaren? Också ja.

Enligt brittiska nyhetskällor har emblemstölder åter blivit en huvudvärk för bilägare. I en slags riktad attack har 70-talet Volkswagenbilar befriats från sina emblem under en period på fyra dagar i södra London.

Värda tusentals

Polisrapporterna stryker dock misstankarna om smyckesmakeri: De bilar som stöldligan riktat sig in på är sådana som har avancerade sensorer i emblemet, exempelvis T-Roc och Tiguan. Att byta ut emblemet uppges av en drabbad ägare kosta uppemot motsvarande 19 000 kronor, vilket troligtvis innebär att de har ett högt värde också på svarta marknaden.