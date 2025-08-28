Volkswagen har presenterat en ny version av sin populära suv-modell T-Roc. Den nya generationen är omgjord från grunden med en modernare design och fler tekniska funktioner.
En av Sveriges mest populära bilar får stor uppdatering
Försäljningen i Sverige startar i september med leveranser planerade till början av 2026, enligt ett pressmeddelande från Volkswagen personbilar.
Ny design och rymligare interiör
Den nya modellen har en mer uttrycksfull design med skarpare linjer och ett coupéliknande bakparti. Den har blivit drygt 12 centimeter längre, vilket bidrar till ett mer dynamiskt utseende. Längden är nu 4 373 millimeter.
Även axelavståndet har ökat med 28 millimeter till 2 631 millimeter, vilket skapar mer utrymme inuti bilen, särskilt för passagerare i baksätet. Bagageutrymmet har också blivit större, med en volymökning på 30 liter till totalt 475 liter.
Interiören har fått ett lyft med mjukare material och ny teknologi. Bland annat har instrumentpanelen klätts i ett nytt tygmaterial och bilen har en ny design för förarmiljön.
Enligt pressmeddelandet ingår en upp till 33 centimeter stor infotainmentskärm och anpassningsbar belysning som ska skapa en mer behaglig atmosfär. Många funktioner har hämtats från större modeller som Tiguan och Tayron, inklusive en uppdaterad körprofilsväljare.
En nyhet är även en head-up-display, som kan visa viktig information direkt på vindrutan.
Modern teknik och motoralternativ
Den nya T-Roc är byggd på den senaste versionen av Volkswagens plattform, känd som MQB evo. Denna plattform möjliggör en rad nya funktioner. Ett exempel är en uppdaterad version av systemet Travel Assist, som kan hjälpa till med filbyten och anpassar sig till hastighetsbegränsningar.
Bilen erbjuder även Park Assist Pro, som med hjälp av en minnesfunktion kan parkera bilen automatiskt på en sträcka upp till 50 meter. Dessutom finns en varningsfunktion som kan upptäcka bilar eller cyklar som närmar sig bakifrån innan en dörr öppnas.
När det gäller motorer kommer T-Roc att säljas med turboladdade bensinhybridmotorer. Den svenska marknaden får först en framhjulsdriven 1,5-liters mildhybrid med 150 hästkrafter.
Senare kommer även en helt nyutvecklad hybrid. En version med fyrhjulsdrift (4MOTION) och en 2,0-liters mildhybridmotor kommer också att finnas tillgänglig vid ett senare tillfälle.
Alla mildhybrider är utrustade med en sjustegad växellåda med dubbla kopplingar.
Versioner och tillgänglighet
I Sverige kommer den nya T-Roc att erbjudas i två utrustningsversioner, Life och R-Line. Life-versionen fokuserar på funktionalitet och komfort, medan R-Line är mer sportigt inriktad.
Volkswagen har förenklat konfigurationsprocessen genom att paketera utrustning i de olika versionerna.
Bilen finns i sex olika lacker, varav fyra är nya, och kan även beställas med ett solidsvart tak. Precis som tidigare kan en dragkrok monteras, med ett kultryck på 80 kilogram, vilket är tillräckligt för att transportera tunga elcyklar.
Den svenska försäljningen inleds i mitten av september. Då blir även priserna officiella. De första bilarna väntas komma till Sverige i början av 2026. Hittills har över två miljoner exemplar av T-Roc sålts globalt, varav nästan 26 000 i Sverige, enligt pressmeddelandet.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
