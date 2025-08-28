En av Sveriges mest populära bilar får stor uppdatering

Försäljningen i Sverige startar i september med leveranser planerade till början av 2026, enligt ett pressmeddelande från Volkswagen personbilar.

Ny design och rymligare interiör

Den nya modellen har en mer uttrycksfull design med skarpare linjer och ett coupéliknande bakparti. Den har blivit drygt 12 centimeter längre, vilket bidrar till ett mer dynamiskt utseende. Längden är nu 4 373 millimeter.

Volkswagen T-Roc (Foto: Volkswagen)

Även axelavståndet har ökat med 28 millimeter till 2 631 millimeter, vilket skapar mer utrymme inuti bilen, särskilt för passagerare i baksätet. Bagageutrymmet har också blivit större, med en volymökning på 30 liter till totalt 475 liter.

Volkswagen T-Roc (Foto: Volkswagen)

Interiören har fått ett lyft med mjukare material och ny teknologi. Bland annat har instrumentpanelen klätts i ett nytt tygmaterial och bilen har en ny design för förarmiljön.

Volkswagen T-Roc (Foto: Volkswagen)

Enligt pressmeddelandet ingår en upp till 33 centimeter stor infotainmentskärm och anpassningsbar belysning som ska skapa en mer behaglig atmosfär. Många funktioner har hämtats från större modeller som Tiguan och Tayron, inklusive en uppdaterad körprofilsväljare.

Volkswagen T-Roc (Foto: Volkswagen)

En nyhet är även en head-up-display, som kan visa viktig information direkt på vindrutan.