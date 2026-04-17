Polisen: Lås in och larma din hybridbil

”Ägare av hybridbilar uppmanas att, om möjligt, ha sina bilar inlåsta i garage eller parkera dem på väl upplysta platser. Se till att bilen är låst och larmad. Har du en app för din bil, var uppmärksam på felmeddelande från appen om att bilen är olåst eller att en dörr är öppen”, skriver Polisen i varningen.

Tusentals kronor på svarta marknaden

Till skillnad från elbilar har hybridbilar betydligt mindre batterier – och de är ofta enklare att komma åt. I många fall krävs det inte ens att bilen lyfts upp för att få loss dem.

Hybridbatterier är alltså ett attraktivt mål för tjuvar, vid sidan av katalysatorer, krockkuddar och vissa strålkastare.

På svarta marknaden kan de vara värda över 110 000 kronor, skriver finska Ilta-Sanomat.

Varför just Toyota-bilar utsatts den här gången framgår inte från Polisens information, men fenomenet är inte nytt – redan 2015 var Priusmodellerna, enligt Teknikens Värld, attraktiva för batteritjuvar.

Så håller du bilen säker

På moderna bilar kan det räcka med en bit aluminiumfolie för att stoppa biltjuven. Men det finns en hel del tips man som bilägare bör förhålla sig till för att minimera risken att bli av med sitt fordon – eller dess batteri:

Dubbelkolla att bilen är låst innan du lämnar den.

Parkera i ett garage om du har möjlighet.

Använd övervakningskamera, på eller runt bilen, samt rörelseaktiverade lampor.

Var försiktig med var du lämnar bilnyckeln.

Om din bil är keyless, förvara din nyckel eller tagg/kort i en metallburk eller i aluminiumfolie för att minska risken att signalen kan läsas av.

Ha larmet aktiverat.

Om du har en bil-app, ha koll på felmeddelanden om öppna dörrar och liknande.