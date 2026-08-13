Så håller Smart liv i uppskattade #5

Sammantaget handlar det om tre större nyheter för Smart #1, #3 och #5: #5 Premium får fyrhjulsdrift, man adderar en ”Black Collection” för alla Pro+-modeller samt ett utökat urval av exteriöra och interiöra färger.

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Därför älskas #5, och därför kommer den bli mer älskad nu

Dagens PS har tidigare gjort ett djupdyk i vad motorrecencenterna tycker om Smarts inkliv i segmentet familje-SUV. I stora drag beskrivs #5 som ett ”moget och genomarbetat” steg för tillverkaren. Komfort, säkerhet och modern teknik lyfts som modellens styrkor.

I kupén menar man att premiumkänslan inte riktigt räcker fram och att kraftleveransen i de dyrare versionerna känns obalanserad och kanske inte helt passande när hela familjen ska ut på tur.

Överlag har recensionerna varit goda, och misstanken är att det kommer att fortsätta på det spåret. Smart skriver nämligen att uppdateringarna som görs, och rullar ut med start i Spanien och Italien, grundar sig i vad kunderna värdesätter mest.

För 28 000 kronor extra kan köpare numera addera fyrhjulsdrift på #5 i premiumutgåvan. Drivlinan får då en elmotor på varje axel, vilket ska ge bättre grepp och stabilare uppträdande på halt underlag – och kanske upplevas som lite mer balanserad på vägen?

AWD-versionen behåller i övrigt samma utrustning som den bakhjulsdrivna, bland annat Sennheiser-ljud, ventilerade framsäten och uppvärmda baksäten.

Känslan av premium

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I frågan om premium hoppas tillverkaren spetsa till känslan med hjälp av nya Black Collection till Pro+-versionerna av #1, #3 och #5. För 6 000 kronor extra får bilarna svarta detaljer på bland annat grill, diffusor, sidokjolar och takräcken, tillsammans med svarta fälgar.

Även svart lack ingår i priset, medan privacy glass kostar extra.

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