VW kan kapa banden till dotterbolaget – 2000 ska sparkas

Prat om avyttringar har varit aktuellt gällande flera olika bolag, däribland motorcykelmakaren Ducati som bor under VW-tak sedan 2012. För Ducatis del har en italiensk köpare presenterat sig, men om det blir affär kvarstår att se.

Nu rapporterar Automobilwoche om ytterligare en avyttring som kan bli iscensatt redan innan årsskiftet. Det Berlinbaserade ingenjörsföretaget IAV designar och producerar allt ifrån drivlinor till småelektronik som används av bland annat VW-koncernens och Stellantis märken.

Vill köpa 70 procent

Enligt den tyska tidningen kan bolaget få ny huvudägare redan i år: IT- och konsultjätten Accenture.

IAV är i dag nära knutet till Volkswagen. Biltillverkaren äger 50 procent av aktierna, medan IAV självt äger 40 procent. Resterande tio procent ägs av Aumovio, tidigare Continentals verksamhet för fordonskomponenter.

Enligt uppgifterna vill Accenture köpa 70 procent av IAV. Volkswagen skulle då behålla en minoritetspost på 30 procent.

Varken IAV eller Volkswagen vill bekräfta uppgifterna. IAV hänvisar frågor om ägarstrategin till Volkswagen, som uppger att man inte kommenterar spekulationer.

Drabbas hårt av bilkrisen

IAV känner också hård press till följd av krisen i bilindustrin: Biltillverkare och stora underleverantörer drar ned på sina utvecklingsprojekt innebär minskad efterfrågan på IAV:s ingenjörstjänster.

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Den 6 augusti nådde företaget och fackförbundet IG Metall en överenskommelse om omfattande personalneddragningar. Nästan 2 000 av företagets omkring 5 000 tjänster ska försvinna fram till slutet av nästa år.

IAV har anställda och verksamhet, förutom i Tyskland, bland annat i Kina, USA, Polen, Japan och Sydkorea. I juni startade företaget även DFNZ GmbH, som ska arbeta med uppdrag inom försvarsindustrin.

Hur stort kassatillskott den eventuella avyttringen skulle kunna innebära för VW-koncernen är inte offentliggjort.