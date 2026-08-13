Superyachten används inte längre bara för några veckors semester – vissa förmögna ägare använder dem som sitt huvudsakliga hem under stora delar av året.
Nya trenden: De flytande miljardärshemmen – därför bor allt fler rika på superyachter
Dagens PS berättar ofta om världens största och lyxigaste superyachter, där Christina O är världens mest berömda superyacht.
Samtidigt håller den globala marknaden för superyachter på ett genomgå en tydlig förskjutning.
Numera kombineras avancerad hybridteknik med ett designkoncept som prioriterar tystnad, balans och funktion, som exempelvis B.Neo från italienska Benetti.
Bo på yachten
Den senaste trenden för miljardärer är att bo på sina lyxyachter, gärna en stor del av året.
För den som tillhör världens rikaste skikt har lyxlivet länge handlat om stora villor, privata jetplan och exklusiva hotell.
Men för vissa har nästa steg blivit att helt enkelt flytta ut på havet. Superyachten används inte längre bara för några veckors semester – vissa förmögna ägare använder dem som sitt huvudsakliga hem under stora delar av året.
En superyacht kan fungera som ett privat flytande residens, samtidigt som den erbjuder något som är svårt att få på land – möjligheten att flytta hemmet mellan olika länder och destinationer.
Ägaren kan vakna i Medelhavet, segla vidare till Karibien och senare till andra delar av världen – utan att behöva byta hotell eller lämna sitt privata hem.
Friheten lockar
Det är framför allt integriteten och friheten som lockar.
Ombord kan ägaren leva långt från allmänheten och samtidigt ha restaurang, gym, pool, kontor, biograf och andra bekvämligheter. På de största yachterna finns dessutom stora besättningar som sköter matlagning, städning, säkerhet och teknisk drift.
Det gäller numera att få yachterna att kännas så mycket som ett hem som möjligt, som hos Majesty 100 Terrace – en 32 meter lång superyacht från den emiratiska yachtbyggaren Gulf Craft.
Den presenterades 2024 och är byggd för lyxigt långdistansboende.
”En detalj som verkligen har gjort skillnad är infrarödbastun, som vi installerade i stället för en av gästhytterna. Den gör yachten extra behaglig under de svalare månaderna och har blivit en viktig del av livet ombord”, säger en av ägarna till Robb Report.
Kändisliv till havs
Är du en kändis kan det också vara skönt att svepa fram på världshaven utan att bli igenkänd lika ofta som du hade blivit på land.
Det kan också vara ett sätt att undvika den uppmärksamhet som kommer med att vistas på exklusiva hotell och offentliga semesterorter. På en yacht kan gäster komma och gå utan att omgivningen behöver veta särskilt mycket om vem som befinner sig ombord.
Alternativ till vanliga hemmet
För de flesta rika är dock superyachten fortfarande en semesterbostad snarare än ett permanent hem. Men för en liten grupp mycket förmögna personer har utvecklingen gått och blivit någon av en trend – där yachten har blivit ett lyxigt alternativ till hemmet på land.
En ägare av en specialbyggd Oyster 595, som för närvarande bor ombord på en 16 månader lång jorden- runt-segling, formulerar det hela så här:
”Jag uppskattar att vakna varje morgon till ljudet av vattnet, se fantastiska soluppgångar med en kopp kaffe på däck och sedan fylla dagen med segling, upptäcktsfärder, underhåll eller vad som nu dyker upp.”
”Det är ett enda stort äventyr, och jag njuter varje minut.”
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