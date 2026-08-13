Nya trenden: De flytande miljardärshemmen – därför bor allt fler rika på superyachter

Friheten lockar

Det är framför allt integriteten och friheten som lockar.

Ombord kan ägaren leva långt från allmänheten och samtidigt ha restaurang, gym, pool, kontor, biograf och andra bekvämligheter. På de största yachterna finns dessutom stora besättningar som sköter matlagning, städning, säkerhet och teknisk drift.

Det gäller numera att få yachterna att kännas så mycket som ett hem som möjligt, som hos Majesty 100 Terrace – en 32 meter lång superyacht från den emiratiska yachtbyggaren Gulf Craft.

Den presenterades 2024 och är byggd för lyxigt långdistansboende.

”En detalj som verkligen har gjort skillnad är infrarödbastun, som vi installerade i stället för en av gästhytterna. Den gör yachten extra behaglig under de svalare månaderna och har blivit en viktig del av livet ombord”, säger en av ägarna till Robb Report.

Majesty 100 Terrace – en 32 meter lång superyacht från den emiratiska yachtbyggaren Gulf Craft. (Foto: Majesty/Gulf Craft)

Kändisliv till havs

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Är du en kändis kan det också vara skönt att svepa fram på världshaven utan att bli igenkänd lika ofta som du hade blivit på land.

Det kan också vara ett sätt att undvika den uppmärksamhet som kommer med att vistas på exklusiva hotell och offentliga semesterorter. På en yacht kan gäster komma och gå utan att omgivningen behöver veta särskilt mycket om vem som befinner sig ombord.

Alternativ till vanliga hemmet

För de flesta rika är dock superyachten fortfarande en semesterbostad snarare än ett permanent hem. Men för en liten grupp mycket förmögna personer har utvecklingen gått och blivit någon av en trend – där yachten har blivit ett lyxigt alternativ till hemmet på land.

En ägare av en specialbyggd Oyster 595, som för närvarande bor ombord på en 16 månader lång jorden- runt-segling, formulerar det hela så här:

”Jag uppskattar att vakna varje morgon till ljudet av vattnet, se fantastiska soluppgångar med en kopp kaffe på däck och sedan fylla dagen med segling, upptäcktsfärder, underhåll eller vad som nu dyker upp.”

”Det är ett enda stort äventyr, och jag njuter varje minut.”

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