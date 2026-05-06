Nu vill tjuvarna åt din katalysator, igen

Totalt stals 311 katalysatorer under årets tre första månader, vilket motsvarar en ökning om 535 procent jämfört med förra året.

Förutom katalysatorer är det strålkastare, navigationsenheter och airbags som stjäls. Mest utsatta? Ja det är Toyota-ägarna i storstäderna. 227 rapporterade stölder har skett från en Toyota, motsvarande siffra för Volvo – som kommer på andraplats i statistiken – är 189, men då är det främst strålkastare som stulits.

Därför är katalysatorn viktig, och dyr

Katalysatorn är generellt sett inte synlig, om du inte lägger dig under bilen, men skulle tjuvarna ha varit framme lär du märka det på bilens ljud när du startar. Katalysatorn är en renande del av avgasröret, och utan den blir avgaserna både smutsigare och mer högljudda.

Anledningen till att katalysatorer är tacksamma att stjäla är dels att de sitter förhållandevis exponerat, en tjuv behöver inte ta sig in i bilen, dels att de är fyllda med värdefulla ädelmetaller som renar avgaserna: Palladium, platinum och rhodium.

”Priset på ädelmetallen rhodium som finns i katalysatorer har ökat under perioden vilket kan vara en förklaring till ökningen”, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

En hel- eller halvförsäkring täcker generellt sett stölder, men för en oförsäkrad bil kan det bli dyrt. En snabb slagning hos Mekonomen visar att en ny katalysator, beroende på märke, kan kosta mellan drygt 1000 kronor och 20 000 kronor.

Så skyddar du dig

För en rutinerad katalysatortjuv tar ingreppet bara några minuter, varnar försäkringsbolaget Svedea.

Bilen lyfts upp, avgasröret kapas framför och bakom katalysatorn och sedan är det klart. Vid första anblick är det lätt att missta en pågående stöld för lite hemma-meck.

I och med att tjuven generellt sett inte måste in i bilen skyddar du dig främst mot katalysatorstölder genom att parkera på säkra, gärna låsta platser. Finns där larm och kameraövervakning är det något som både kan skrämma eventuella brottslingar, men också hjälpa till att reda ut brottet i efterhand.