Minimalistisk lyx – se första bilderna inifrån Jaguar Type 01

När den tidigare brittiska lyxbilsmakaren sedermera började teasa om vad som faktisk var att vänta stillades åtminstone en del av de högljudda hatarna. Type 01 blev namnet och när provkörningarna började uppe på isbanorna i norra Sverige hade tonen ändrats helt – Top Gear konkluderade att det som höll på att byggas var en ”XJ för 2000-talet”.

Första bilderna från kupén – smaken är som baken

Jaguar beskriver det själva i huvudrubriken på sitt pressläpp: ”Arkitektoniskt drama”. Tillverkaren visade i går upp interiören i produktionsversionen av Type 01 för första gången, och reaktionerna från den internationella motorpressen är minst sagt blandade.

Hos Top Gear menar skribenten Vijay Pattni att kupén är lyxig, minimalistisk och tydligt annorlunda. Han lyfter särskilt de mässingsliknande detaljerna och materialval inspirerade av travertin och hantverkstextilier.

Jalopniks Amber DaSilva är betydligt mer tveksam. Framför allt reagerar hon på stolarna, som enligt henne ser ut att kunna ge en obekväm och hopkrupen sittställning. Också reglagen får kritik och slutsatsen blir att Type 01 interiör inte självklart lever upp till Jaguars ambition att återuppliva märket.

Hos CarScoops är man mer försiktigt i tyckandet, skribenten Thanos Pappas beskriver bilen som ett 70-talskoncept som tagit sig hela vägen till produktion.