Kritikerna har både samlats och skingrats kring Jaguars (inte längre så) nya varumärkesstrategi, som spikades under förra året.
Minimalistisk lyx – se första bilderna inifrån Jaguar Type 01
Man anklages av motorrecencenter, Jaguarfantaster, skrivbordskrigare och amerikanska presidenter för att ha blivit ”woke” och att ha tappat sin själ.
När den tidigare brittiska lyxbilsmakaren sedermera började teasa om vad som faktisk var att vänta stillades åtminstone en del av de högljudda hatarna. Type 01 blev namnet och när provkörningarna började uppe på isbanorna i norra Sverige hade tonen ändrats helt – Top Gear konkluderade att det som höll på att byggas var en ”XJ för 2000-talet”.
Första bilderna från kupén – smaken är som baken
Jaguar beskriver det själva i huvudrubriken på sitt pressläpp: ”Arkitektoniskt drama”. Tillverkaren visade i går upp interiören i produktionsversionen av Type 01 för första gången, och reaktionerna från den internationella motorpressen är minst sagt blandade.
Hos Top Gear menar skribenten Vijay Pattni att kupén är lyxig, minimalistisk och tydligt annorlunda. Han lyfter särskilt de mässingsliknande detaljerna och materialval inspirerade av travertin och hantverkstextilier.
Jalopniks Amber DaSilva är betydligt mer tveksam. Framför allt reagerar hon på stolarna, som enligt henne ser ut att kunna ge en obekväm och hopkrupen sittställning. Också reglagen får kritik och slutsatsen blir att Type 01 interiör inte självklart lever upp till Jaguars ambition att återuppliva märket.
Hos CarScoops är man mer försiktigt i tyckandet, skribenten Thanos Pappas beskriver bilen som ett 70-talskoncept som tagit sig hela vägen till produktion.
Det sticker ut
Utöver den minimalistiska designen och de övergripande beiga färgvalen är det några saker som drar ögon till sig mer än andra: Främst handlar det om hur Jaguar valt bort den traditionella stora infotainmentskärmen som de flesta moderna bilar får.
Den skärm man placerat på mittkonsolen är istället snäppet större än en vanlig smartphone, och ska främst användas till ac, radio och liknande funktioner. Navigation, och allt som föraren behöver, har placerats på en större skärm bakom ratten.
Vidare är det den stora centrala ”ryggraden” som sträcker sig genom hela kupén och mer eller mindre delar upp respektive säte till ett eget litet avskiljt utrymme.
Och till sist faktumet att man i Type 01, likt Polestar 3 saknar bakruta.
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