Freddy vägrar betala trängselskatt: "Skulle hellre bli skjuten"

”Jag skulle hellre bli skjuten på en offentlig plats än att betala en enda krona i vägtull”, säger han till norska Tønsbergs Blad.

”De kan ta allt jag äger, det spelar ingen roll. Jag kommer aldrig att underkasta mig staten.”

Kampanjade redan för 15 år sedan

Det är inte ett nytt påhitt.

Redan 2011 uppmärksammades hans vägtullsmotstånd av Tønsbergs Blad. Då hade han hängt upp fakturorna från vägtullsbolaget i butiken. Den gången hamnade avgifterna i en förlikningsnämnd som dömde Freddys att betala ett inkassokrav på 13 845 kronor för vägtullar.

”Förra gången uppskattade folk att jag stod upp mot orättvisa, så en insamling startades för att täcka räkningen. Jag kommer att gå till domstol igen, den här gången är jag säker på att jag kommer att vinna. Jag kommer att fortsätta tills min död”; säger Freddy Voldstad till Tønsbergs Blad.

Nu hamnar fakturorna i soporna i stället.

”De hamnar där, och det kommer de att fortsätta göra”, säger Voldstad.