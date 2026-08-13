Norrmannen Freddy Voldstad för en livslång kamp mot trängselskatt och vägtullar – han vägrar betala en enda krona.
Freddy vägrar betala trängselskatt: "Skulle hellre bli skjuten"
Trots att Freddy Voldstad, som har drivit secondhandbutiken Mormors keller i Tønsberg sedan 1970-talet, passerar tullstationerna varje dag kastar han räkningarna i soporna.
”Jag skulle hellre bli skjuten på en offentlig plats än att betala en enda krona i vägtull”, säger han till norska Tønsbergs Blad.
”De kan ta allt jag äger, det spelar ingen roll. Jag kommer aldrig att underkasta mig staten.”
Kampanjade redan för 15 år sedan
Det är inte ett nytt påhitt.
Redan 2011 uppmärksammades hans vägtullsmotstånd av Tønsbergs Blad. Då hade han hängt upp fakturorna från vägtullsbolaget i butiken. Den gången hamnade avgifterna i en förlikningsnämnd som dömde Freddys att betala ett inkassokrav på 13 845 kronor för vägtullar.
”Förra gången uppskattade folk att jag stod upp mot orättvisa, så en insamling startades för att täcka räkningen. Jag kommer att gå till domstol igen, den här gången är jag säker på att jag kommer att vinna. Jag kommer att fortsätta tills min död”; säger Freddy Voldstad till Tønsbergs Blad.
Nu hamnar fakturorna i soporna i stället.
”De hamnar där, och det kommer de att fortsätta göra”, säger Voldstad.
Politiskt beslutade tullar
De nya tullarna, eller bompengsinnkrevingen som det heter på norska, är politiskt beslutade av Bypakke Tønsberg-regionen för att bland annat finansiera nya broar och vägar. Tullarna startade 1 juli och att köra en vanlig personbil förbi tullarna kostar 21 norska kronor utan rabatt.
Freddy Voldstad anser att vägtullarna är ett slags stöld.
”Alla som har bil betalar redan vägskatt. Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att staten bara kan komma och stjäla pengar från vanliga människor”, säger han till Tønsbergs Blad.
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