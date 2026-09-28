Auktioneras ut för 70 mille: Då kan Batmobilen bli din

Med sådana astronomiskt stora siffror är det svårt att se bilarna som mer än just det, siffror och statistik. Men ibland går en bil ut till försäljning som tar sig igenom det internationella mediebruset – kanske är det en ny och häftig modell, kanske en bil med tekniska lösningar som aldrig tidigare skådats… Eller så är en Batmobil.

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Japp, det är sant – drömmen kan bli verklighet. Om du råkar ha 70 miljoner kronor att slänga kring dig, då kan Batmans högteknologiska (för att vara från 1992) vidunder bli ditt.

Bilen som användes i Tim Burtons ”Batman Returns” ska nämligen ut på auktion.

Två Impalas, till priset av 500

Bilen som ska auktioneras ut av Julien’s Auctions i Los Angeles den 23 november är den så kallade ”Number One Hero”-bilen, som användes under merparten av filmens körscener med Michael Keaton som Batman.

Specialbygget mäter cirka 6 meter på längden och har ett chassi samanforgat av två Chevrolet Impala. Värdet har uppskattats till som högst cirka 70 miljoner kronor – tillräckligt för att köpa nästan 500 Impalas, om det nu skulle vara byggets grundstenar man är intresserad av.

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Bilen byggdes av den amerikanske bilbyggaren Carl Casper inför inspelningen. Under den handbyggda fiberglaskarossen sitter en Chevrolet V8 tillsammans med en treväxlad automatlåda.

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I filmen var Batmobilen betydligt mer utrustad än en vanlig bil. Bland annat hade den raketer, rökridå och utfällbara armar på sidorna. Den var dessutom försedd med ett system som kunde lyfta bilen centralt och rotera den 180 grader.

Sedan filminspelningen har bilen visats på museum, men främst stått undangömd och förvarad.