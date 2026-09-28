Filmbilar är oemotståndliga för bilsamlare tillika entusiaster. Därför siktar man på att kamma hem cirka 70 miljoner kronor när två ihopsvetsade Chevrolet Impalas går ut till auktion, det är nämligen Batmans egna bil det handlar om.
Auktioneras ut för 70 mille: Då kan Batmobilen bli din
Det säljs drygt 70 miljoner bilar på ett år. Mellan tummen och pekfingret innebär det omkring 200 000 bilaffärer per dag, räknar man in begagnatsidan blir siffran mångt mycket högre.
Med sådana astronomiskt stora siffror är det svårt att se bilarna som mer än just det, siffror och statistik. Men ibland går en bil ut till försäljning som tar sig igenom det internationella mediebruset – kanske är det en ny och häftig modell, kanske en bil med tekniska lösningar som aldrig tidigare skådats… Eller så är en Batmobil.
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Japp, det är sant – drömmen kan bli verklighet. Om du råkar ha 70 miljoner kronor att slänga kring dig, då kan Batmans högteknologiska (för att vara från 1992) vidunder bli ditt.
Bilen som användes i Tim Burtons ”Batman Returns” ska nämligen ut på auktion.
Två Impalas, till priset av 500
Bilen som ska auktioneras ut av Julien’s Auctions i Los Angeles den 23 november är den så kallade ”Number One Hero”-bilen, som användes under merparten av filmens körscener med Michael Keaton som Batman.
Specialbygget mäter cirka 6 meter på längden och har ett chassi samanforgat av två Chevrolet Impala. Värdet har uppskattats till som högst cirka 70 miljoner kronor – tillräckligt för att köpa nästan 500 Impalas, om det nu skulle vara byggets grundstenar man är intresserad av.
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Bilen byggdes av den amerikanske bilbyggaren Carl Casper inför inspelningen. Under den handbyggda fiberglaskarossen sitter en Chevrolet V8 tillsammans med en treväxlad automatlåda.
I filmen var Batmobilen betydligt mer utrustad än en vanlig bil. Bland annat hade den raketer, rökridå och utfällbara armar på sidorna. Den var dessutom försedd med ett system som kunde lyfta bilen centralt och rotera den 180 grader.
Sedan filminspelningen har bilen visats på museum, men främst stått undangömd och förvarad.
Fem dyraste filmbilarna – och deras auktionspriser
Samlare letar efter unikum. Och då är filmbilar perfekta – de känns lätt igen, har bra historier och kanske har de till och med varit med i någon favoritfilm.
Här kikar vi på topp fem dyraste filmbilarna som sålts, enligt Top Speed:
Porsche 917K – Le Mans
En Porsche 917K som användes i Steve McQueens Le Mans såldes 2017 för motsvarande 131 miljoner kronor. Bilen byggdes 1970–1971 och är en av de mest värdefulla racingbilarna med koppling till en film.
Ford GT40 – Le Mans
Även en Ford GT40 från Le Mans har sålts för stora pengar. Bilen från 1968 gick under klubban 2012 för omkring 103 miljoner kronor. Just den här bilen användes som kamerabil under inspelningen av filmen.
Shelby Daytona Coupe – Red Line 7000
En Shelby Daytona Coupe från Red Line 7000 såldes 2009 för cirka 67,8 miljoner kronor. Bara sex exemplar byggdes.
Ferrari 250 GT LWB Berlinetta – The Love Bug
En Ferrari 250 GT LWB Berlinetta från 1956 medverkade i The Love Bug såldes 2012 för ungefär 62,7 miljoner kronor. Endast nio exemplar byggdes.
Aston Martin DB5 – Goldfinger
En Aston Martin DB5 från bondrullen Goldfinger såldes 2019 för motsvarande 58,9 miljoner kronor. Det var en av de två DB5:or som användes under inspelningen av filmen.