Ferrari Luce lanserades i våras och möttes av en intensiv hatstorm från alla håll. Nu har chassi nr 0 auktionerats ut för ett rekordpris.
Världens mest hatade Ferrari? Såldes ändå för 40 miljoner
När skynket drogs av vid påvens sommarresidens strax söder om Rom och Ferrari presenterade nya Luce hade nog ingen av de närvarande kunnat förutspå vilken enorm hatstorm som höll på att väckas till liv.
Aktien störtdök, den tidigare vd:n (Luca di Montezemolo) menade att skadan på varumärket var omöjlig att reparera – och efter 16 år i bolaget fick marknads- och försäljningschefen Enrico Galliera börja se sig om efter ett nytt jobb.
Läs mer: Efter elbilsfiaskot – Ferraris toppchef tvingas lämna
Ferrari är känt som ett lyxmärke, men de har också lyckats spotta ur sig några riktiga floppar: 1974–1980 Dino/Ferrari 308GT4 är ett exempel som trots sportig look och V8 knappt orkade med 0–100 på 7 sekunder.
Det är Car and Driver som sammanställt listan på tidernas mest hatade Ferraris, men frågan är om inte listan borde uppdateras med en ny modell i toppen: Luce.
Blev ändå världens dyraste nya bil
Natten till måndag överraskades hela bilvärlden. Chassi nr 0 för nya Luce auktionerades ut hos RM Sothebys, och den slutgiltiga prislappen på ungefär 380 miljoner kronor krönte Luce till den dyraste nya bilen som någonsin sålts på auktion. Priset för en vanlig Luce ligger närmre 6 miljoner kronor.
Den unika bilen såldes med speciell lackfinish och med skräddarsydd läderinredning. Också hjul och bromsok är speciellt framtagna för just det här chassit.
Enligt Sothebys ska intäkterna från bilen gå till The Ferrari Foundation, en välgörenhetsorganisation med utbildningsfokus.
Vem den nya ägaren blev har inte offentliggjorts, och denne kommer att få vänta ett tag på premiärturen. Bilen ska nämligen tillbaka till Italien för att ställas iordning och man räknar med leverans någon gång efter årsskiftet.
Därför blir vissa bilar så enormt värdefulla
Dagens PS har tidigare rapporterat om bilar som mångfalt överstigit sina produktionsvärden, bland annat en Ferrari 275 som en änka i USA rullade ut ur garaget 40 år efter att maken dött. Med lite hjälp från en tv-kändis lyckades hon bringa in drygt 35 miljoner för makens gamla bil.
I samma artikel skrev vi om hur sällsynthet, spännande historia, kultkänsla och ovanlig teknik är faktorer som kan trissa upp priserna på vissa bilar.
I fallet Ferrari Luce checkas flera av boxarna: Chassi nr 0 finns i endast ett exemplar, bilen är sprängfylld med ny Ferrariteknik och kan bli den första i ett långt led av eldrivna Ferraris… Till sist kanske man kan anse att epitetet ”Världens mest hatade Ferrari” bär med sig någon slags kultstatus?