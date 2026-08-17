Världens mest hatade Ferrari? Såldes ändå för 40 miljoner

Aktien störtdök, den tidigare vd:n (Luca di Montezemolo) menade att skadan på varumärket var omöjlig att reparera – och efter 16 år i bolaget fick marknads- och försäljningschefen Enrico Galliera börja se sig om efter ett nytt jobb.

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Ferrari är känt som ett lyxmärke, men de har också lyckats spotta ur sig några riktiga floppar: 1974–1980 Dino/Ferrari 308GT4 är ett exempel som trots sportig look och V8 knappt orkade med 0–100 på 7 sekunder.

Det är Car and Driver som sammanställt listan på tidernas mest hatade Ferraris, men frågan är om inte listan borde uppdateras med en ny modell i toppen: Luce.

Blev ändå världens dyraste nya bil

Natten till måndag överraskades hela bilvärlden. Chassi nr 0 för nya Luce auktionerades ut hos RM Sothebys, och den slutgiltiga prislappen på ungefär 380 miljoner kronor krönte Luce till den dyraste nya bilen som någonsin sålts på auktion. Priset för en vanlig Luce ligger närmre 6 miljoner kronor.

Den unika bilen såldes med speciell lackfinish och med skräddarsydd läderinredning. Också hjul och bromsok är speciellt framtagna för just det här chassit.

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Enligt Sothebys ska intäkterna från bilen gå till The Ferrari Foundation, en välgörenhetsorganisation med utbildningsfokus.

Vem den nya ägaren blev har inte offentliggjorts, och denne kommer att få vänta ett tag på premiärturen. Bilen ska nämligen tillbaka till Italien för att ställas iordning och man räknar med leverans någon gång efter årsskiftet.