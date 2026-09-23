Flodvåg av klassiska bilar: 300 st 2CV ska få nya ägare

Efter omkring 35 år som samlare är det nämligen slut för Edwin Groen. Hans enorma samling av Citroën 2CV ska säljas, och omkring 300 exemplar kommer att gå ut på marknaden under nästa år.

Groen har byggt upp en av världens största samlingar av den franska småbilen. Sedan 2018 har bilarna funnits på Eendenmuseum i Andijk i Nederländerna. Totalt omfattar samlingen omkring 450 bilar, varav drygt 300 är 2CV. Därutöver finns omkring 150 mopeder och stora mängder andra bilrelaterade samlarprylar.

Nu har hela samlingen sålts till Nico Aaldering, som driver klassikerfirman Gallery Aaldering. Planen är att sälja vidare bilarna i samarbete med en stor nederländsk auktionsfirma som specialiserar sig på klassiska bilar.

Anledningen till att samlaren avvecklar sitt museum är framför allt att han blivit äldre och fått problem med hälsan. Han förklarar för AutoWeek att han inte vill lägga ansvaret på sina barn, som enligt honom inte är intresserade av att ta över samlingen.

Då kan du knipa ett eget ex

Drömmer du om att äga en fransk klassiker? Ja men då kommer vårkanten troligtvis bjuda på ypperligar möjligheter. Tanken är att bilarna ska visas upp och auktioneras ut i nederländska Andijk under april eller maj 2027.

I samband med detta säljs också resten av museets innehåll: 6 000 Dinky Toys, tolv färdigbyggda butiksmiljöer och stora mängder annan fordons-kuriosa. Själva museibyggnaden, som är omkring 5 000 kvadratmeter stor, ligger också ute till försäljning.