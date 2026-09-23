En nederländsk samlare har släppt taget om en enorm samling av klassiska Citroën 2CV. Under våren ska ungefär 300 bilar hitta nya ägare.
Flodvåg av klassiska bilar: 300 st 2CV ska få nya ägare
Citroën blåser liv i klassikern 2CV igen, den här gången med elektrisk drivlina och stor dos av nostalgi. Under hösten väntas fransmännen berätta mer om retrosatsningen, enligt Top Gear – tills dess får entusiaster nöja sig med den riktiga varan, vilket det inom kort kommer finnas gott av på marknaden.
Efter omkring 35 år som samlare är det nämligen slut för Edwin Groen. Hans enorma samling av Citroën 2CV ska säljas, och omkring 300 exemplar kommer att gå ut på marknaden under nästa år.
Groen har byggt upp en av världens största samlingar av den franska småbilen. Sedan 2018 har bilarna funnits på Eendenmuseum i Andijk i Nederländerna. Totalt omfattar samlingen omkring 450 bilar, varav drygt 300 är 2CV. Därutöver finns omkring 150 mopeder och stora mängder andra bilrelaterade samlarprylar.
Nu har hela samlingen sålts till Nico Aaldering, som driver klassikerfirman Gallery Aaldering. Planen är att sälja vidare bilarna i samarbete med en stor nederländsk auktionsfirma som specialiserar sig på klassiska bilar.
Anledningen till att samlaren avvecklar sitt museum är framför allt att han blivit äldre och fått problem med hälsan. Han förklarar för AutoWeek att han inte vill lägga ansvaret på sina barn, som enligt honom inte är intresserade av att ta över samlingen.
Då kan du knipa ett eget ex
Drömmer du om att äga en fransk klassiker? Ja men då kommer vårkanten troligtvis bjuda på ypperligar möjligheter. Tanken är att bilarna ska visas upp och auktioneras ut i nederländska Andijk under april eller maj 2027.
I samband med detta säljs också resten av museets innehåll: 6 000 Dinky Toys, tolv färdigbyggda butiksmiljöer och stora mängder annan fordons-kuriosa. Själva museibyggnaden, som är omkring 5 000 kvadratmeter stor, ligger också ute till försäljning.
Mest sällsynt: Två motorer, dubbla tankar
Bland de bilar som nu ska hitta nya ägare finns flera ovanliga exemplar. Samlingen innehåller bland annat den sista 2CV:n som lämnade fabriken. Det finns också flera av de mycket sällsynta 2CV Sahara, en version med två motorer, dubbla bensintankar och fyrhjulsdrift. Enligt NL Times finns omkring 100 Sahara-bilar kvar i världen.
Groens intresse för 2CV började 1992 när han köpte sin första bil, en Charleston. Samlingen växte sedan snabbt och blev med tiden så stor att ett eget museum öppnades. Museets egen webbplats beskriver hur det fanns över 300 olika 2CV där, inklusive flera exemplar som fortfarande hade mindre än en kilometer på mätaren.
En av de mest värdefulla bilarna köpte han 2018. Det var en 2CV från 1949 med produktionsnummer 458, som han ropade hem på auktion i Frankrike för motsvarande cirka cirka 850 000 kronor. Bilen beskrevs då som den äldsta kända 2CV:n i världen.
Trots mer luft i garaget (och troligtvis en hel del pengar på fickan) verkar samlaren inte helt nöjd med att ha fått lämna bilarna från sig.
”Det gör ont”, säger Groen enligt NL Times.
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