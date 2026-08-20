Pink Floyd-trummisens 20 år gamla bil såld för 326 miljoner

Le Mans-prototypen som hamnade på gatan

F1-modellen premiärades 1992 och tillverkades fram till 1998. På de sex åren lämnade bara 106 exemplar McLarens fabrik i Woking.

Vanligast är gatversionen, med 64 byggda exemplar, följt av 28 bilar i GTR-utförande. McLaren-modellen här är en av dem, men den är betydligt mer sällsynt än så. Den är nämligen en av bara två kortsvansade GTR-prototyper, tillsammans med bilen som vann Le Mans 24-timmars 1995. Dessutom är den den enda F1 GTR med fabriksdesignad racingdekor.

Bilen i fråga går under namnet ”The Pop Art F1” och har ett färgschema inspirerat av 1990-talets popkonst. Den användes under tester inför 24-timmarsloppet på Le Mans 1996, men byggdes därefter om för gatbruk. McLaren behöll bilen i sin egen samling fram till 1999, då den köptes av Nick Mason, enligt Auto Evolution.

Precis som den vanliga F1-modellen hämtar GTR:en sin kraft från en BMW-byggd V12-motor på 6,1 liter. Effekten var dock något lägre, medan den vanliga F1 hade 627 hästkrafter levererade GTR:en strax under 600 hästkrafter.

Mason – bilkonnässör av rang

Trots att Nick Mason var den enda medlemmen i Pink Floyd som aldrig byttes ut lyckades han också hinna med en ganska gedigen racingkarriär, som dokumenterats i både böcker och filmer. Mellan 1979 och 1984 deltog han själv i Le Mans flertalet gånger.

Trots avyttringen av den världsunika McLaren ska garaget hemma hos Mason inte eka tomt.

Enligt en artikel i Forbes från 2025 äger Mason en samling med bland annat Ferrari 250 MM, Ferrari F40, Ferrari 365 GTB/4 Daytona, LaFerrari och Ferrari 512 S. I garaget finns även en Panhard 5-Litre, Bugatti Type 35B, Maserati 250F, Maserati Birdcage, Jaguar D-Type, McLaren F1 GTR samt flera Aston Martin-modeller, däribland Ulster, LM17, LM18 och LM21.

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