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Motor

Pink Floyd-trummisens 20 år gamla bil såld för 326 miljoner

McLaren F1 GTR Pop Art
McLaren F1 GTR Pop Art, fotograferad av auktionsfirman RM Sothebys i samband med försäljningen.

Att slänga 326 miljoner kronor på en 20 är gammal bil känns lite väl excentriskt. Att det var kändistrummisen Nick Masons, från Pink Floyd, bil gör kanske affären något rimligare – men majoriteten av miljonerna motiverades troligtvis med märke och modell.

Det som köparen fick nycklarna till var nämligen en unik McLaren F1 GTR från 1996.

Le Mans-prototypen som hamnade på gatan

F1-modellen premiärades 1992 och tillverkades fram till 1998. På de sex åren lämnade bara 106 exemplar McLarens fabrik i Woking.

Vanligast är gatversionen, med 64 byggda exemplar, följt av 28 bilar i GTR-utförande. McLaren-modellen här är en av dem, men den är betydligt mer sällsynt än så. Den är nämligen en av bara två kortsvansade GTR-prototyper, tillsammans med bilen som vann Le Mans 24-timmars 1995. Dessutom är den den enda F1 GTR med fabriksdesignad racingdekor.

Bilen i fråga går under namnet ”The Pop Art F1” och har ett färgschema inspirerat av 1990-talets popkonst. Den användes under tester inför 24-timmarsloppet på Le Mans 1996, men byggdes därefter om för gatbruk. McLaren behöll bilen i sin egen samling fram till 1999, då den köptes av Nick Mason, enligt Auto Evolution.

Precis som den vanliga F1-modellen hämtar GTR:en sin kraft från en BMW-byggd V12-motor på 6,1 liter. Effekten var dock något lägre, medan den vanliga F1 hade 627 hästkrafter levererade GTR:en strax under 600 hästkrafter.

Mason – bilkonnässör av rang

Trots att Nick Mason var den enda medlemmen i Pink Floyd som aldrig byttes ut lyckades han också hinna med en ganska gedigen racingkarriär, som dokumenterats i både böcker och filmer. Mellan 1979 och 1984 deltog han själv i Le Mans flertalet gånger.

Trots avyttringen av den världsunika McLaren ska garaget hemma hos Mason inte eka tomt.

Enligt en artikel i Forbes från 2025 äger Mason en samling med bland annat Ferrari 250 MM, Ferrari F40, Ferrari 365 GTB/4 Daytona, LaFerrari och Ferrari 512 S. I garaget finns även en Panhard 5-Litre, Bugatti Type 35B, Maserati 250F, Maserati Birdcage, Jaguar D-Type, McLaren F1 GTR samt flera Aston Martin-modeller, däribland Ulster, LM17, LM18 och LM21.

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Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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