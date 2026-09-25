Porsche bygger världens snabbaste serietillverkade elbåt

Nådde medelhastighet på 94,5 km/h

Under Monaco Energy Boat Challenge i juli fick den nya modellen visa sina styrkor. Det tidigare fartrekordet för serieproducerade elbåtar hölls av den något större 850 Fantom, och hade spikats bara året innan. Då firade man 49,84 knop (eller 92,3 km/h) i snitthastighet på den 500 meter långa banan.

I år lyckades man spränga 50-knopsgränsen och medelhastigheten landade på 51,05 knop, motsvarande 94,5 km/h. Framgångarna innebär att 797 Spectre tog över tronen som den snabbaste serietillverkade elbåten i världen, skriver bland annat Plugboats.

Samma drivlina som Porsche Macan

När samarbetet de två lyxtillverkarna emellan började ska det ha handlat om att peta in drivlinan från Porsche Macan i en båt. Frauscher ska ha varit väldigt entusiastiska – och resultatet blev 850 Fantom, som förutom sitt hastighetsrekord kammat hem flertalet fina priser.

Men i 850:s fall handlade det om att passa in drivlinan i ett redan existerande skrov. När den mindre modellen skulle tas fram började man med drivlinan, samma som i 850, och byggde resten av båten kring den.

Batteri, elmotor och kraftelektronik har därför påverkat både viktfördelningen och skrovets utformning. Det nya skrovet är mindre, smalare och lättare än konstruktionen hos den tidigare 850 Fantom.

Motorn ger upp till 400 kW, motsvarande 544 hästkrafter. Batteriet är på 100 kWh och båten väger omkring 2 600 kilo. Den är 7,97 meter lång och 2,37 meter bred.

Batteriet kan laddas med över 250 kW och från 10 till 80 procent ska det ta mindre än 30 minuter.

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Frauscher anger omkring 45 kilometers räckvidd i marschfart och över 100 kilometer vid så kallad deplacementskörning, alltså när båten inte planar.

790 Spectre är ingen experimentmaskin, utan en båt som faktiskt går att köpa. Prislappen ligger på omkring omkring 6,9 miljoner kronor, enligt Porsche själva.

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