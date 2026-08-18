Audi återuppfinner hybriden i nytt patent

I korta drag handlar det om en extra bensinmotor som adderas till en elbil. Bensinmotorn står inte för någon framåtdrift när den är igång, utan används bara till att ladda upp elmotorns batteri när det börjar bli urladdat. På så sätt förlängs bilens räckvidd dramatiskt: Tekniken har slagit igenom i Kina men är inte speciellt vanlig i Europa, Leapmotor B10 med räckvidd på cirka 900 km är en av de få (enda?) nuvarande modellerna som säljs i Sverige.

Audis nya patent, som grävts fram av CarBuzz, är snarlikt en elbil med räckviddsförlängare, men skiljer sig på ett viktigt sätt.

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Hybrid eller räckviddsförlängare efter behov

Audis patent beskriver två elmotorer, en för varje hjulaxel. Bilen kan därmed driva framhjulen, bakhjulen eller alla fyra beroende på situation.

Den ena elmotorn har dessutom en dubbelroll. När bilen går på eldrift fungerar elmotorn som vanligt och skickar kraft till hjulen. När batteriet börjar ta slut kan den i stället kopplas ihop med bensinmotorn och fungera som en generator och på så sätt skicka elektricitet till batteriet.

Det är egentligen så en vanlig EREV också fungerar, men där finns normalt en separat generator som sköter laddningen. Audi vill alltså låta samma elmotor både driva bilen och omvandla bensinmotorns kraft till elektricitet.

Under vissa förhållanden kan bensinmotorn dessutom kopplas in för att driva det ena hjulparet direkt. Det gör att systemet kan fungera mer som en traditionell hybrid vid behov, trots att bilen i grunden är en elbil med räckviddsförlängare.

Lösningen kan enligt Audi minska antalet komponenter, eftersom en separat generator inte behövs. Samtidigt krävs fler kopplingar och ett mer avancerat system för att styra när respektive motor ska användas, och till vad.

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Att tekniken finns beskriven i ett patent betyder dock inte att den kommer att användas i en produktionsbil.

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