Tyskland vänder om elbilar – 2035-förbudet kan falla

Tysklands Förbundskansler Friedrich Merz kräver att EU överger ett hårt stoppdatum och tillåter fler tekniker.

”Om det är upp till mig, och jag kommer att göra allt jag kan för att uppnå det, kommer det inte att bli något sådant hårt stopp 2035”, sa Merz när han argumenterade för en mer teknikneutral linje redan förra hösten.

Kan bli stridsfråga i EU

Enligt El Confidential blåser det nu upp till strid om frågan inom EU – Spanien är bland de länder som står fast vid de tidigare målen.

I juni stod medlemsländerna fortfarande långt ifrån varandra. Tyskland och Italien ville lätta ytterligare, Sverige, Frankrike och Danmark och andra motsatte sig en ytterligare försvagning, enligt Reuters.

På Tysklands initiativ diskuteras i stället en modell där utsläpp fortfarande ska pressas ned kraftigt, men där tillverkarna får större frihet att välja teknik.

Den konservative förbundskanslern Merz vill inte sänka miljömålen, men han vill använda andra metoder än föregångaren, socialdemokraten Olaf Scholz.