Tyskland pressar EU att lätta på stoppet för nya bensin- och dieselbilar, ännu mer än de förändringar som redan föreslagits i Bryssel.
Tyskland vänder om elbilar – 2035-förbudet kan falla
EU-kommissionen har föreslagit att kravet på 100 procents minskning av avgasutsläppen från nya bilar 2035 sänks till 90 procent. Resterande utsläpp ska kunna kompenseras genom bland annat e-bränslen, biodrivmedel och lågkoldioxidstål. Det skulle öppna dörren för laddhybrider, räckviddsförlängare och vissa förbränningsmotorer även efter 2035.
Tysklands Förbundskansler Friedrich Merz kräver att EU överger ett hårt stoppdatum och tillåter fler tekniker.
”Om det är upp till mig, och jag kommer att göra allt jag kan för att uppnå det, kommer det inte att bli något sådant hårt stopp 2035”, sa Merz när han argumenterade för en mer teknikneutral linje redan förra hösten.
Kan bli stridsfråga i EU
Enligt El Confidential blåser det nu upp till strid om frågan inom EU – Spanien är bland de länder som står fast vid de tidigare målen.
I juni stod medlemsländerna fortfarande långt ifrån varandra. Tyskland och Italien ville lätta ytterligare, Sverige, Frankrike och Danmark och andra motsatte sig en ytterligare försvagning, enligt Reuters.
På Tysklands initiativ diskuteras i stället en modell där utsläpp fortfarande ska pressas ned kraftigt, men där tillverkarna får större frihet att välja teknik.
Den konservative förbundskanslern Merz vill inte sänka miljömålen, men han vill använda andra metoder än föregångaren, socialdemokraten Olaf Scholz.
Sverige kan få fler alternativ
För europeiska bilköpare, inklusive svenska, är utvecklingen betydelsefull.
Den som funderar på att köpa bil de närmaste åren behöver inte längre utgå från att hela marknaden är på väg mot en enda drivlina. Om EU nya linje överlever förhandlingarna kan tillverkare fortsätta erbjuda laddhybrider, räckviddsförlängare och vissa förbränningsmotorer även efter 2035.
Det kan också påverka andrahandsmarknaden. Om förbränningsmotorer inte förbjuds från nybilsmarknaden på det sätt som tidigare var tänkt kan efterfrågan på bensin- och dieselbilar hålla sig uppe längre.
Men elektrifieringen fortsätter också trots den politiska omsvängningen. EU-kommissionen pekar på att andelen nollutsläppsbilar har ökat kraftigt och vill samtidigt stimulera fler små, billigare elbilar producerade inom EU.
Även den tyska regeringen fortsätter att gynna elbilar. I juli 2026 beslutade Berlin att förlänga skattebefrielsen för rena elbilar.
Läs mer: Sluttankat 2035: Men är EU-förbudet verkligen grönt?