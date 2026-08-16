Man ska förstås vara beredd på det mesta. Men att få p-böter för sin traktor från en ålats 101 mil hemifrån är på gränsen.
Fick p-böter för traktorn – 101 mil hemifrån
Från Vännäsby i Västerbotten till Landvetters flygplats utanför Göteborg är det enligt Eniro 1 008 kilometer, det vill säga nästan 101 mil.
Enligt samma källa ska det ta 11 timmar och 46 minuter att köra sträckan – med en normalt fungerande personbil, alltså.
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Hur lång tid det skulle ta med en traktor från 1970-talet är oklart. Enligt ett parkeringsbolag i Göteborg borde möjligen Magnus Bokeskog i Vännäsby veta det.
I veckan fick han nämligen, med posten, en minst sagt oväntad parkeringsavgift skickad till sig därifrån.
Enligt fakturan hade Magnus stått i åtta minuter på en parkering på Landvetters flygplats utanför Göteborg tidigare i sommar.
Magnus försökte förgäves dra sig till minnes någon utfärd till södra Sverige och Göteborg, men icke.
Åtta minuter på Landvetter
När han noterade att avsändaren var företaget Riverty, som hanterar betalningar för kameraparkeringar vid Swedavias svenska flygplatser, föddes en annan tanke.
Hade Magnus Bokeskog möjligen varit på Umeå flygplats nyligen?
Nej – och det påstod inte heller fakturan. När han tittade närmare på den såg han att parkeringen gällde Landvetter i Göteborg.
”Där skulle jag ha stått i åtta minuter på en parkering”, säger Magnus Bokeskog hos VK.
Dessutom kände han inte igen registreringsnumret omedelbart, men fick ett infall.
”Jag var tvungen att gå ut och kolla – och mycket riktigt. Det var registreringsnumret på min traktor.”
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”Går bara att skotta snö med”
Den hade varit svår att övertala till en tripp till Landvetter och Göteborg, menar Magnus.
”Det är en traktor från 1977 eller 1978. Vi skottar snö med den på vintern på vår uppfart. Den kör man tre kilometer med på sin höjd, inte mer”, säger Magnus Bokeskog.
Han fotade av traktorn, registreringsnumret och skickade svar till Riverty, som kom med snabb respons.
”De lade sig platt väldigt fort. Jag förväntade mig faktiskt lite mothugg, men de var väldigt snabba att makulera fakturan”, säger Magnus Bokeskog hos VK och skrattar.
”Det hade visst varit en bil där från Litauen som haft ett liknande registreringsnummer.”
Han är inte ensam om att ha drabbats av underliga parkeringsavgifter.
I kommentarsfältet hos VK konstaterar en läsare att ”Mamma fick p-böter på en snöskoter som varit avställda i tio år, det skulle ha skett i Oslo.”