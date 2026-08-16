Fick p-böter för traktorn – 101 mil hemifrån

Åtta minuter på Landvetter

När han noterade att avsändaren var företaget Riverty, som hanterar betalningar för kameraparkeringar vid Swedavias svenska flygplatser, föddes en annan tanke.

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Hade Magnus Bokeskog möjligen varit på Umeå flygplats nyligen?

Nej – och det påstod inte heller fakturan. När han tittade närmare på den såg han att parkeringen gällde Landvetter i Göteborg.

”Där skulle jag ha stått i åtta minuter på en parkering”, säger Magnus Bokeskog hos VK.

Dessutom kände han inte igen registreringsnumret omedelbart, men fick ett infall.

”Jag var tvungen att gå ut och kolla – och mycket riktigt. Det var registreringsnumret på min traktor.”

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P-böter är irriterade i vanliga fall – och om man får dem för en traktor på 101 mils avstånd och utan att ha varit på plats är det definitivt det. (Foto: Magnus Lejhall/TT)

”Går bara att skotta snö med”

Den hade varit svår att övertala till en tripp till Landvetter och Göteborg, menar Magnus.

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”Det är en traktor från 1977 eller 1978. Vi skottar snö med den på vintern på vår uppfart. Den kör man tre kilometer med på sin höjd, inte mer”, säger Magnus Bokeskog.

Han fotade av traktorn, registreringsnumret och skickade svar till Riverty, som kom med snabb respons.

”De lade sig platt väldigt fort. Jag förväntade mig faktiskt lite mothugg, men de var väldigt snabba att makulera fakturan”, säger Magnus Bokeskog hos VK och skrattar.

”Det hade visst varit en bil där från Litauen som haft ett liknande registreringsnummer.”

Han är inte ensam om att ha drabbats av underliga parkeringsavgifter.

I kommentarsfältet hos VK konstaterar en läsare att ”Mamma fick p-böter på en snöskoter som varit avställda i tio år, det skulle ha skett i Oslo.”

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