A6 Allroad tillbaka som plug-in-hybrid

Nya A6 Allroad är 11 centimeter bredare än A6 Avant och får ett mer robust uttryck med Allroad-specifika designelement, större hjulhus och markfrigång som är 34 millimeter högre än hos syskonmodellen.

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Plug-in-hybrid för första gången

I nya A6 Allroad e-hybrid, som det fullständiga namnet är, kombinerar Audi en tvåliters bensinmotor på 252 hästkrafter med en 105 kilowatts elmotor.

Totalt levererar systemet 367 hästkrafter och 500 Nm i vridmoment, 0–100 km/h rivs av på 5,5 sekunder. Toppfarten anges till 250 km/h.

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Batteriet har en kapacitet på 25,9 kWh och ger upp till 95 kilometers elektrisk räckvidd enligt WLTP. Laddning sker med upp till 11 kW med en DC-laddare och batteriet kan fyllas på cirka två och en halv timme. Föraren kan välja mellan eldrift och hybridläge där bilen själv optimerar drivningen.

Utöver laddhybriden erbjuds en 3,0-liters V6 TDI på 299 hästkrafter med MHEV plus-system. Det elektrifierade systemet ger extra kraft vid acceleration och bidrar till snabbare respons samt minskad förbrukning genom energiåtervinning.