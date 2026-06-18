Audi A6 Allroad är tillbaka efter en paus på fyra år. Nya generationen är större och tar till vara på hybridteknikens vassaste sidor.
A6 Allroad tillbaka som plug-in-hybrid
Den terrängkapabla kombin har fått sig rejäla uppdateringar i både kropp och själ, för första gången erbjuds nämligen en hybrid drivlina med plug-in-laddning. Och så kan man inte bortse från att nya generationen är bredare än någonsin förut.
Nya A6 Allroad är 11 centimeter bredare än A6 Avant och får ett mer robust uttryck med Allroad-specifika designelement, större hjulhus och markfrigång som är 34 millimeter högre än hos syskonmodellen.
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Plug-in-hybrid för första gången
I nya A6 Allroad e-hybrid, som det fullständiga namnet är, kombinerar Audi en tvåliters bensinmotor på 252 hästkrafter med en 105 kilowatts elmotor.
Totalt levererar systemet 367 hästkrafter och 500 Nm i vridmoment, 0–100 km/h rivs av på 5,5 sekunder. Toppfarten anges till 250 km/h.
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Batteriet har en kapacitet på 25,9 kWh och ger upp till 95 kilometers elektrisk räckvidd enligt WLTP. Laddning sker med upp till 11 kW med en DC-laddare och batteriet kan fyllas på cirka två och en halv timme. Föraren kan välja mellan eldrift och hybridläge där bilen själv optimerar drivningen.
Utöver laddhybriden erbjuds en 3,0-liters V6 TDI på 299 hästkrafter med MHEV plus-system. Det elektrifierade systemet ger extra kraft vid acceleration och bidrar till snabbare respons samt minskad förbrukning genom energiåtervinning.
Digital kupé
Kupén i nya A6 Allroad har digitaliserats ytterligare. Den centrala delen utgörs av en panoramadisplay som samlar viktiga funktioner och information, som även kompletteras med en skärm framför passagerarsätet och en förardisplay.
Audi beskriver systemet som utformat för att ge snabb åtkomst till viktiga funktioner samtidigt som gränssnittet är anpassat för att minska distraktion under körning. Materialval och layout följer Audis premiuminriktning.
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Lastutrymme och dragvikt
A6 Allroad verkar fortsätta vara en praktisk bil. Lastutrymmet kan anpassas utefter behov och sväljer mellan 466–1 497 liter i standardutförande 404–1 423 liter i laddhybriden.
Dragkrok finns som tillval. Beroende på vald motor kan A6 Allroad dra en last på mellan 2 000 kg (A6 Allroad e-hybrid) och 2 500 kg (A6 Allroad V6 TDI).