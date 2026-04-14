Kunder vill ha mer räckvidd – så svarar biltillverkarna

Samtidigt utvecklas löpande ny batteriteknik som ger längre och längre räckvidd. Men uppenbarligen hänger inte den tekniska utvecklingen av batterierna med efterfrågan. Flera elbilstillverkare har nämligen börjat snegla på en hybridteknik som ger extra skjuts när det behövs som mest.

Så funkar förlängningen

Idag är det bara kinesiska Leapmotor som erbjuder hybridbilar med räckviddsförlängning i Europa.

I korta drag handlar det om en extra förbränningsmotor som går igång när eldriftens batteri behöver laddas. Förbränningsmotorns enda uppgift är att ladda batteriet, och driver alltså inte bilen – vilket gör att man får bättre effekt än i en traditionell hybridbil.

I Leapmotors fall handlar det bland annat om modellen B10 som säljs i Sverige för 349 000 kronor och med sin hybridteknik har en teoretisk räckvidd på hela 900 km. Batteriet har en kapacitet om 18,1 kWh, och när det går under cirka 25 procents laddning kickar en 1,5-liters bensinmotor in för att fylla på.

EREV kan bli framtiden

Flera andra tillverkare är nyfikna på tekniken, som går under branschförkortningen EREV (Extended Range Electric Vehicle), bland annat Volvo men också Renault, Nissan och Volkswagen enligt E55.

Renault har i sina framtidsplaner, som offentliggjordes i mitten av mars, alluderat till räckvidder på upp till 1 400 kilometer med sin nya plattform och räckviddsförlängare.