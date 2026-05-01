Spännande Tesla-patent ska lösa knarr i kupén

Plastclips finns att hitta i stort sett varje bil som rullar idag, de flesta är av en enkel konstruktion och innebär att plast vibrerar mot plast eller metall när bilen är igång. Och med det följer de där irriterande ljuden i kupén när man kör. Extra påtagligt blir det i moderna bilar med avancerad ljudisolering, och bättre blir det inte utan en förbränningsmotor som gör väsen av sig.

Teslas framtids-clips

Tesla har lämnat in ett patent för en helt ny typ av clips som ska minska missljuden i bilens kupé.

Lösningen består av tre huvudkomponenter: en styv mittpinne, en yttre hylsa som fäster i karossen samt en mjuk topp i gummiliknande material. Och det är den där mjuka toppen som är intressant.

Gummit fungerar som en liten stötdämpare mellan plast och metall. Materialet absorberar vibrationer och minskar därmed de störande ljuden i kupén.

