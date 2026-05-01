Teslaingenjörerna har tröttnat på ljudbilden i kupén. Gnissel, knarr och andra plastiga ljud doftar inte direkt kvalitet. Ett spännande patent från biltillverkaren kan utgöra starten på en clips-revolution.
Spännande Tesla-patent ska lösa knarr i kupén
Clips? Ja, de där små plastgrejerna som håller ihop bilens interiör. De brukar se ut som små svampar med extremt tunn hatt – ett säkert kännetecken är att de går sönder ungefär varje gång de behöver lossas.
Plastclips finns att hitta i stort sett varje bil som rullar idag, de flesta är av en enkel konstruktion och innebär att plast vibrerar mot plast eller metall när bilen är igång. Och med det följer de där irriterande ljuden i kupén när man kör. Extra påtagligt blir det i moderna bilar med avancerad ljudisolering, och bättre blir det inte utan en förbränningsmotor som gör väsen av sig.
Teslas framtids-clips
Tesla har lämnat in ett patent för en helt ny typ av clips som ska minska missljuden i bilens kupé.
Lösningen består av tre huvudkomponenter: en styv mittpinne, en yttre hylsa som fäster i karossen samt en mjuk topp i gummiliknande material. Och det är den där mjuka toppen som är intressant.
Gummit fungerar som en liten stötdämpare mellan plast och metall. Materialet absorberar vibrationer och minskar därmed de störande ljuden i kupén.
Bättre hållfasthet
Traditionella clips har som sagt en tendens att gå sönder vid demontering, vilket försvårar service och underhåll.
Teslas fästen ska tillverkas av glasfiberförstärkt nylon, vilket ger hög hållfasthet och gör fästet tåligt även vid upprepad demontering.
Trots att det eventuella skiftet mellan traditionella clips och Teslas nya inte låter som världens största teknikrevolution är det ändå en intressant satsning som kan ge stor effekt på byggkvalitet och komfort.
Lättare för robotfingrar att montera
De nya clipsen kräver en insättningskraft på knappa 7 Newton. Det motsvarar ungefär vikten av ett stort äpple.
Teslamagz skriver att den låga monteringskraften kommer att göra det enklare för både fabriksarbetare och monteringsrobotar att installera totalt cirka 600 miljoner clips årligen i bilarna som rullar ut från fabrikerna.