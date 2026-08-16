Fartkameran läser din mobil och budgetkombi slår BMW och Mercedes

Stängde av fartkamerorna och fortkörningen ökade 80 procent

Kanada har gjort motsatt experiment. Sedan provinsregeringen i Ontario förbjöd automatiserad hastighetsövervakning 2025 sköt fortkörningen i höjden.

Det blir fler fartkameror på vägarna. (Foto: Stina Stjernkvist/TT)

I Guelph steg andelen som körde 11 till 15 km/h för fort från 3,9 till 12 procent. På en väg i Ottawa gick andelen fortkörare från 14 till 80 procent.

Sverige går åt andra hållet med omkring 1 000 nya kameror, mot ett tak på 4 000.

Ford och Hyundai höll bättre än BMW 540i efter 10 000 mil

Tyska AUTO BILD kör sina långtestbilar exakt 10 000 mil i vanlig trafik och har nu rankat samtliga 20 kombibilar som gått igenom testet. Audi A4 Avant och A6 Avant toppar med två felpunkter vardera.

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Men Ford Focus Turnier och Hyundai i30 Kombi klarar sig på fem, medan Mercedes E 220 d noterar 15 och BMW 540i xDrive Touring hela 25.

BMW 320d Touring räddar märkets heder med tre felpunkter och en tredjeplats.

Skatten som tog kål på Frankrikes bilindustri

Frankrike lärde världen att bygga bilar, från Système Panhard till radialdäcket. Efter befrielsen 1945 fick ämbetsmannen Paul-Marie Pons uppdraget att rita om industrin, och en skatt baserad på motorstorlek, den ökända puissance fiscale, gjorde stora bilar olönsamma på hemmamarknaden.

Ord som automobil, chassi, kaross, coupé, cabriolet, limousine, chaufför, garage och Grand Prix är alla franska. Resten av bilvärlden har bara glömt varför. Och när tekniken var på plats gjorde Frankrike något som ingen annan nation klarat. De förvandlade sitt bilkunnande till ren konst. Foto: Broad Arrow Auction

Bugatti, Delahaye, Delage, Talbot-Lago, Hotchkiss och Facel Vega är alla borta. Samlare betalar i dag miljonbelopp för samma bilar som planen tog kål på.

Beauers husvagn växer till 28 kvadratmeter på 60 sekunder

Franska Beauer har löst husvagnens grundproblem, att den antingen är trång eller otymplig. Elektriska motorer fäller ut vagnen som ett dragspel på cirka 60 sekunder.

De utfällbara husvagnarna leveras med modulärt möblemang för bekvämt boende. Bild: Beauer.

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Mellanmodellen 3X ger fyra personer tolv kvadratmeter och kostar omkring 440 000 kronor. Flaggskeppet 3XPlus expanderar till 28 kvadratmeter med sovplats för sex, till cirka 1,2 miljoner kronor.

Bilen med 1 700 solceller laddar mer än den drar

Masterstudenter vid Clemson University har tillsammans med BMW:s forsknings- och utvecklingsteam byggt Deep Orange 17. Bilen väger 550 kilo och har över 1 700 solceller integrerade direkt i karossen.

Vid en daglig pendling på 20 kilometer genererar den överskott för i genomsnitt ytterligare 50 kilometers körning.

Den unika bilen Deep Orange 17 laddar batterierna via solceller i karossen. Bild: BMW/Clemson University

Formen är hämtad från koffertfisken, ett av havets mindre eleganta men mer aerodynamiska djur.

Sophämtarens knep stoppar hundratals batteribränder om året

Den brittiske sophämtaren Ashley uppmanar hushåll att tejpa över polerna på uttjänta batterier innan de lämnas till återvinning. En vanlig bit genomskinlig tejp räcker.

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Löst slängda litiumbatterier kortsluts när de pressas i sopbilar och orsakar varje år hundratals bränder. Ashley rekommenderar också förvaring i en glasburk eller annan brandsäker behållare hemma.

Sommarens böter en obehaglig överraskning

Juristen Olle Haglund råder bilister att kontrollera tid, plats och överträdelse innan de betalar böter från utlandet.

Fortkörningsböter från Tyskland beror ofta på att man kört av autobahn men vant sig vid de höga hastigheterna. Bild: Unsplash/Jonas Augustin

Skillnaderna mellan länderna är stora. För 20 km/h för fort börjar tyska böter på 650 kronor och norska på 6 650. Vid mer än 50 km/h för fort går tyska boten till 5 200 kronor och den norska till 14 970.

Den som struntar i kravet riskerar att svenska indrivningsfirmor kopplas in.