Fords genialiska patent: Slutet för parkeringsbucklor på dörrarna?

Synd bara att gummikuddarna inte direkt bidrog till några skönhetspoäng.

Men ett genialiskt patent som Ford lämnat in till amerikanska patentverket kan bli den slutgiltiga lösningen på bucklade bilsidor till följd av uppsmällda dörrar – troligtvis helt utan att tumma på bilens utseende.

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Bromsar dörren automatiskt

Fords patent ämnar dock att lösa problemet på ett lite annat sätt än Citroën. Det är franska Auto Journal som grävt fram dokumenten ur det amerikanska patentverkets arkiv, och däri kan man läsa om speciella elmotorer som ska kunna bromsa bildörrar från att öppnas om hinder upptäcks.

Vid ett trång parkering skulle alltså dörren alltså kunna hindra sig själv från att kollidera med bilen bredvid, om den öppnas för hårt.

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Kan rädda cyklister

Parkeringsskador är inte det enda problemet som patentet skulle kunna råda bot på. Genom att koppla samman dörrmotorn med bilens övriga omvärldssensorer skulle en dörr kunna hindras från att öppnas om exempelvis en cyklist är på intågande. Den franska tidningen skriver att uppemot 27 procent av alla cykel-och-bil-krockar i stadskärnor sker på grund av att cyklister kolliderar med bildörrar som öppnas i deras väg.

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Patentet lämnades för första gången in 2024, och än finns inga officiella uppgifter som pekar på att tekniken planeras att användas i några kommande Fordmodeller.

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