Vissa bilar får enormt stora emotionella värden. Kanske var det ens första bil, eller bilen som troget kuskade runt en på en fantastiskt lång roadtrip? Det kanske handlar om ett arv, eller bara en modell man fastnat lite extra för – vad bakgrunden än är, så svider det lite extra att behöva skiljas när man blivit så där fäst.
Handskakningen höll i 26 år – men Lambo-affären sprack på grund av priset
För samlaren Bill Su gällde det en Lamborghini Countach LP400 S från 1979. Bilen var ett exceptionellt exemplar, med endast 1 600 kilometer på mätaren och i ett så gott originalskick att den i dag räknas som en av de bäst bevarade Countach-bilarna i världen, enligt franska italien-romantiska tidningen ItalPassion.
Bill ville inte bara hitta den köpare som betalade bäst. Han ville framför allt hitta någon som förstod värdet i att bevara bilen. Efter flera samtal föll valet på den kanadensiske samlaren Fred Phillips.
För att stilla det emotionella kliet kom de båda överens om att Bill skulle få förtur om den nya ägaren någonsin ville sälja bilen.
Prisökningen: 2500 procent
Kanske inte helt oväntat så steg priset på Bills gamla Lamborghini med tiden. Och när Fred, efter att noggrant ha skött om Countachen i 26 år, blev sugen på att sälja gick samtalet som överenskommet först till den tidigare ägaren.
Prislappen blev sorgligt nog för tung för Bill att bära: Värderingsexperter menade att priset borde ligga omkring 2,2–2,6 miljoner dollar (motsvarande cirka 20–24 miljoner kronor), uppgifter från den franska tidningen säger att det handlar om en prisökning på 2500 procent jämfört med vad den såldes för 1999.
För originalägaren blev det därmed ingen återförening med bilen han hade älskat under 90-talet. Istället lämnades bilen hos CURATED, en amerikansk bilspecialist som auktionerade ut den (och några andra dyrgripar) via RM Sothebys under Monterey Car Week, som avslutades nu i helgen.
Den slutliga prislappen? Omkring 22,4 miljoner kronor.
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