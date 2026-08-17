Handskakningen höll i 26 år – men Lambo-affären sprack på grund av priset

Bill ville inte bara hitta den köpare som betalade bäst. Han ville framför allt hitta någon som förstod värdet i att bevara bilen. Efter flera samtal föll valet på den kanadensiske samlaren Fred Phillips.

För att stilla det emotionella kliet kom de båda överens om att Bill skulle få förtur om den nya ägaren någonsin ville sälja bilen.

Prisökningen: 2500 procent

Kanske inte helt oväntat så steg priset på Bills gamla Lamborghini med tiden. Och när Fred, efter att noggrant ha skött om Countachen i 26 år, blev sugen på att sälja gick samtalet som överenskommet först till den tidigare ägaren.

Prislappen blev sorgligt nog för tung för Bill att bära: Värderingsexperter menade att priset borde ligga omkring 2,2–2,6 miljoner dollar (motsvarande cirka 20–24 miljoner kronor), uppgifter från den franska tidningen säger att det handlar om en prisökning på 2500 procent jämfört med vad den såldes för 1999.

För originalägaren blev det därmed ingen återförening med bilen han hade älskat under 90-talet. Istället lämnades bilen hos CURATED, en amerikansk bilspecialist som auktionerade ut den (och några andra dyrgripar) via RM Sothebys under Monterey Car Week, som avslutades nu i helgen.

Den slutliga prislappen? Omkring 22,4 miljoner kronor.

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