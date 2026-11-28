Bromsarna får ett gränsvärde

Euro 7 är EU:s första regler för bromspartiklar, enligt Dagens PS, och därmed omfattas även elbilarna. De stod för 51 procent av de nyregistrerade personbilarna i Sverige i oktober 2026.

En elbil får släppa ut högst 3 milligram bromspartiklar per kilometer och övriga personbilar 7 milligram, enligt förordningen. Elbilen får det lägre taket eftersom den bromsar mer med elmotorn än med de vanliga bromsarna. Gränserna gäller till och med 2029, och från 2035 är taket 3 milligram för alla personbilar, enligt förordningen.

Så mycket damm tillåts per år

Gränsvärdet mäts i en standardkörcykel, enligt förordningen. En svenskregistrerad elbil körde i snitt 1 671 mil under 2025 och en bensinbil 941 mil, enligt Trafikanalys. Med de sträckorna tillåter taket omkring 50 gram bromspartiklar om året för elbilen och 66 gram för bensinbilen.

För bensin- och dieselbilar behöll EU provförhållandena och avgasgränserna från Euro 6, enligt Europaparlamentet. Branschorganisationen ACEA bedömde i maj 2023, före uppgörelsen i december 2023, att det dåvarande förslaget skulle kosta tillverkarna omkring 2 000 euro, eller 22 400 kronor, per bil med förbränningsmotor.

Däcken står på tur

Från den 1 juli 2028 måste nya typer av personbilsdäck klara krav på slitage. Från den 1 juli 2030 får däck som inte klarar kraven inte släppas ut på EU-marknaden, enligt förordningen. Befintligt lager får säljas till och med den 30 juni 2032. Ett däck kan ge upp till fyra gånger så många partiklar som ett annat, skrev Dagens PS den 5 september 2025.

För vinterdäck finns ett undantag. Däck med isgreppsmärkning, som är särskilt avsedda för isbelagda vägar, omfattas inte av förordningen. Dubbdäck nämns inte, men förordningen hänvisar till FN:s däckregel nr 117, som enligt regeltexten inte gäller dubbade däck.

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Elbilarna får också krav på batteriet. För elbilar och laddhybrider ska det ha kvar minst 80 procent av kapaciteten under de första fem åren eller 10 000 milen och minst 72 procent upp till åtta år eller 16 000 mil, det som inträffar först. Uppgifter om batteriets hälsotillstånd ska göras tillgängliga för användaren, och varje ny bil ska få ett digitalt miljöfordonspass.

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