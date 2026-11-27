Värmen kom från ett elektriskt värmeelement, och inget radioaktivt material användes, enligt bolaget.

Den skotske prästen Robert Stirling fick sitt första patent på motorn 1816, enligt Britannica. Till skillnad från en bilmotor brinner inget bränsle inne i cylindern, skriver finska Tekniikka&Talous. Värmen kommer utifrån. Inne i motorn finns en instängd gas, vanligen helium eller väte. Gasen utvidgar sig när den värms och drar ihop sig när den kyls, och det får kolvarna att röra sig. Kolvens rörelse fram och tillbaka driver en generator som ger el, enligt Zeno Powers webbplats.

Lindsey Boles, produktdirektör på Zeno Power, säger:

Det är skillnad på en konstruktion som fungerar på papperet och hårdvara som fungerar ute i verkligheten. Det här är ögonblicket som vårt team har arbetat mot, beviset för att tekniken fungerar utanför labbet.

Kontrakt med Pentagon och Nasa

Nästa steg är ett prov med radioaktiv värmekälla i en kontrollerad tank, enligt pressmeddelandet.

Zeno Power utvecklar kärnbatterier som drivs av isotoperna strontium-90 och americium-241, som avger värme när de sönderfaller. Generatorn för havsbotten byggs åt Pentagon och ska drivas med strontium-90, enligt bolagets webbplats. Bolaget har fått in mer än 165 miljoner dollar, varav 60 miljoner dollar i kontrakt med Pentagon och Nasa, enligt pressmeddelandet. Med Riksbankens dollarkurs den 26 november motsvarar 165 miljoner dollar drygt 1,68 miljarder kronor.

John M. Richardson, pensionerad amiral, tidigare högste militäre chef för den amerikanska flottan och ledamot i Zeno Powers styrelse, säger:

Att skydda infrastruktur till havs och driva utspridda system till sjöss kräver energi, energi som räcker i flera år, inte dagar eller månader.