Samma slags motor som låter svenska ubåtar stanna under ytan i veckor har nu gett ström på havsbotten i USA. Nästa gång ska värmen komma från ett radioaktivt ämne.
1800-talsmotor ska bli kärnbatteri på havsbotten
Amerikanska Zeno Power har haft en stirlinggenerator på havsbotten i delstaten Washington i två veckor. Den gav mer än 20 watt el och har tagits upp, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Enligt Zeno Power har en elektriskt uppvärmd stirlinggenerator aldrig tidigare gett ström på havsbotten.
Värmen kom från ett elektriskt värmeelement, och inget radioaktivt material användes, enligt bolaget.
Den skotske prästen Robert Stirling fick sitt första patent på motorn 1816, enligt Britannica. Till skillnad från en bilmotor brinner inget bränsle inne i cylindern, skriver finska Tekniikka&Talous. Värmen kommer utifrån. Inne i motorn finns en instängd gas, vanligen helium eller väte. Gasen utvidgar sig när den värms och drar ihop sig när den kyls, och det får kolvarna att röra sig. Kolvens rörelse fram och tillbaka driver en generator som ger el, enligt Zeno Powers webbplats.
Lindsey Boles, produktdirektör på Zeno Power, säger:
Det är skillnad på en konstruktion som fungerar på papperet och hårdvara som fungerar ute i verkligheten. Det här är ögonblicket som vårt team har arbetat mot, beviset för att tekniken fungerar utanför labbet.
Kontrakt med Pentagon och Nasa
Nästa steg är ett prov med radioaktiv värmekälla i en kontrollerad tank, enligt pressmeddelandet.
Zeno Power utvecklar kärnbatterier som drivs av isotoperna strontium-90 och americium-241, som avger värme när de sönderfaller. Generatorn för havsbotten byggs åt Pentagon och ska drivas med strontium-90, enligt bolagets webbplats. Bolaget har fått in mer än 165 miljoner dollar, varav 60 miljoner dollar i kontrakt med Pentagon och Nasa, enligt pressmeddelandet. Med Riksbankens dollarkurs den 26 november motsvarar 165 miljoner dollar drygt 1,68 miljarder kronor.
John M. Richardson, pensionerad amiral, tidigare högste militäre chef för den amerikanska flottan och ledamot i Zeno Powers styrelse, säger:
Att skydda infrastruktur till havs och driva utspridda system till sjöss kräver energi, energi som räcker i flera år, inte dagar eller månader.
Svenska ubåtar har samma motortyp
Saab Kockums stirlingmotorer sitter i ubåtarna i Gotland- och Södermanlandklass, där de värms med flytande syre och diesel, enligt Saab. Tack vare motorerna kan Gotlandsubåtarna stanna under ytan i flera veckor, enligt Försvarsmakten.
Sebastian Lenander, dåvarande chef för montering och provning av motorerna på Saab Kockums, skrev på Saabs webbplats 2015:
Stirlingmotorn är tyst och vibrationsfri.
Provets mer än 20 watt är långt från de cirka 1 500 megawatt som Vattenfalls planerade små reaktorer vid Ringhals skulle ge.
Zeno Powers vd Tyler Bernstein sa i fjol att de första kommersiella kärnbatterierna skulle levereras senast 2027, enligt Dagens PS tidigare rapportering. Enligt pressmeddelandet ska den första generatorn med bränsle placeras på havsbotten 2027.
Enligt Universe Today meddelade Kina år 2023 det första lyckade provet av en stirlingomvandlare i rymden, ombord på rymdstationen Tiangong.
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