Moderna bilar är fullproppade med säkerhetssystem som ska göra körningen tryggare. Men pipande varningar, felaktiga avläsningar och oönskade ingrepp får allt fler förare att stänga av tekniken. Nu vill Euro NCAP sätta press på biltillverkarna.
För mycket "pling och plong" i nya bilar – Euro NCAP har fått nog
Sedan juli 2024 måste alla nya bilar som säljs inom EU bland annat ha intelligent hastighetsassistans, filhållningsassistans, autobroms och system som övervakar förarens uppmärksamhet – sammantaget brukar systemen kallas ADAS.
För den som kör modern bil innebär det en hel del nya ljud i kupén. Hastighetsvarnare som piper när bilen kör för fort, filassistenter som protesterar när man närmar sig en vägmarkering och trötthetsvarnare som tycker att det är dags för en paus. Och det är inte ovanligt att systemen misstolkar sin omgivning och varnar helt i onödan.
Dagens PS har tidigare rapporterat om att många förare blir så störda av systemen att de helt enkelt väljer att stänga av dem.
Så många stänger av systemen
En undersökning från marknadsanalysföretaget Uscale förstärker bilden av de störande systemen. Där har 4 553 tyska bilförare fått berätta hur de upplever dagens förarassistenter och vilken påverkan systemen har på körningen.
Resultatet är på ytan ganska positivt. Drygt åtta av tio uppger att de överlag är nöjda med tekniken. Men tittar man närmare på siffrorna framträder en annan bild.
Bland den dryga fjärdedel av förare som väljer att stänga av den intelligenta hastighetsassistenten är det 79 procent som anger de återkommande varningsljuden som skäl.
Också autobromsen får kritik. Mer än hälften av de missnöjda användarna, 51 procent, uppger att systemet har bromsat bilen utan någon uppenbar anledning. För uppmärksamhetsvarnaren är det 43 procent som säger sig ha fått varningar som de inte kunnat förstå eller se någon anledning till, skriver Vision Mobility.
Euro NCAP se förändring
Nu börjar även Euro NCAP, organisationen som krocktestar och säkerhetsbedömer nya bilar, tröttna på utvecklingen.
Matthew Avery, strategichef på Euro NCAP, säger till brittiska Auto Express att organisationen vill få bort de ständiga ljudsignalerna och göra förarassistenterna mer användarvänliga. Risken de ser är densamma som den tyska undersökningen visar: När systemen blir för irriterande stängs de av.
”Uppdraget är att bli av med alla onödiga pling och plong”, säger Avery till tidningen.
Euro NCAPs plan är därför att bedöma hur systemen fungerar vid verklig körning. Bilar med överkänsliga varningar eller alltför aggressiva ingripanden ska kunna få sämre betyg.
Organisationen har redan börjat testa förarassistenter på allmän väg. Under 2026 samlar de in data om felaktiga varningar och oönskade ingrepp. Arbetet ska fortsätta under de kommande åren, med målet att från 2029 väga in hur väl systemen fungerar i verklig trafik när nya bilar får sina säkerhetsbetyg.
Tanken är att tekniken ska kunna ingripa när den verkligen behövs, snarare än att ständigt påminna föraren om sin närvaro.