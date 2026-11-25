För den som kör modern bil innebär det en hel del nya ljud i kupén. Hastighetsvarnare som piper när bilen kör för fort, filassistenter som protesterar när man närmar sig en vägmarkering och trötthetsvarnare som tycker att det är dags för en paus. Och det är inte ovanligt att systemen misstolkar sin omgivning och varnar helt i onödan.

Dagens PS har tidigare rapporterat om att många förare blir så störda av systemen att de helt enkelt väljer att stänga av dem.

Så många stänger av systemen

En undersökning från marknadsanalysföretaget Uscale förstärker bilden av de störande systemen. Där har 4 553 tyska bilförare fått berätta hur de upplever dagens förarassistenter och vilken påverkan systemen har på körningen.

Resultatet är på ytan ganska positivt. Drygt åtta av tio uppger att de överlag är nöjda med tekniken. Men tittar man närmare på siffrorna framträder en annan bild.

Bland den dryga fjärdedel av förare som väljer att stänga av den intelligenta hastighetsassistenten är det 79 procent som anger de återkommande varningsljuden som skäl.

Också autobromsen får kritik. Mer än hälften av de missnöjda användarna, 51 procent, uppger att systemet har bromsat bilen utan någon uppenbar anledning. För uppmärksamhetsvarnaren är det 43 procent som säger sig ha fått varningar som de inte kunnat förstå eller se någon anledning till, skriver Vision Mobility.