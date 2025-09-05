EU:s nya krav kan stoppa försäljningen av tusentals däck

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Vilken metod ska användas?

En central del i förordningen är att välja en pålitlig och rättvis testmetod. Två metoder diskuteras just nu.

Den ena är vägtester i verklig miljö, som mäter utsläpp i gram per kilometer och per ton last. Denna metod anses vara pålitlig, reproducerbar och representativ.

Den har utvecklats av den europeiska bilindustrin och stöds av ADAC, den tyska bilföreningen, som är känd för sina rigorösa tester.

Det andra alternativet är en laboratoriebaserad trummetod. Denna metod är fortfarande under utveckling och har parametrar som inte är helt transparenta. Det finns en risk att den kan manipuleras för att uppnå de lagstadgade tröskelvärdena, utan att det nödvändigtvis speglar de verkliga utsläppen.

Enligt en studie av ADAC är denna metod inte tillräckligt pålitlig för att implementeras omedelbart.

Skillnaderna mellan de två metoderna är betydande. I 28 procent av fallen skiljer sig resultaten för samma däck kraftigt åt. Ett däck som skulle förbjudas vid ett vägtest, skulle kunna accepteras i ett laboratorium.

Michelin förespråkar att omedelbart använda vägtester i verklig miljö, samtidigt som de menar att forskningen på en laboratoriemetod ska fortsätta, för att den i framtiden kan fungera som ett komplement.

Användning av en otillförlitlig metod medför ekonomiska och miljömässiga risker, och skulle kunna undergräva effektiviteten i Euro 7-bestämmelserna.

Däcktillverkarnas åtgärder

Enligt en ny studie från ADAC, som omfattade 160 däckmodeller, släpper däck från Michelin i genomsnitt ut 26 procent färre partiklar än däck från fyra andra premiumtillverkare. Detta bekräftar resultaten från en studie från 2022, som redan visade en minskning på 28 procent jämfört med marknadsgenomsnittet.

Enligt Michelin har företaget sedan 2005 investerat kraftigt i forskning och utveckling för att förstå och minska däckslitage. Genom att optimera användningen av råmaterial har koncernen minskat utsläppen med fem procent mellan 2015 och 2020 och därmed undvikit utsläpp av 100 000 ton partiklar.

Med sitt långsiktiga arbete är Michelin redo att tillämpa Euro 7-förordningen redan år 2028 för sina nya produkter, och år 2030 för hela sitt sortiment av personbilsdäck.

